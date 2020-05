Copyright de l’image Getty Images Image caption Une femme qui s'est remise du Covid-19 sort de l'hôpital de la province de Hainan, en Chine

L'histoire de cinq personnes guéries du coronavirus

La pandémie de coronavirus peut sembler incontrôlable : elle a infecté plus de quatre millions de personnes et en a tué plus de 277 000.

Pourtant, plus de 1 300 000 personnes ayant été testées positives au Covid-19 se sont rétablies, ainsi que d'innombrables autres qui n'ont jamais été testées.

Combattre un virus mortel est une épreuve terrifiante. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ici, cinq survivants du coronavirus partagent leur expérience de la maladie et de leur processus de guérison.

J'avais l'impression que ma gorge se refermait

Copyright de l’image Niharika Mahandru Image caption Niharika Mahandru exhorte les jeunes à suivre les conseils des médecins

"Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir respirer", affirme Niharika Mahandru.

Elle a quitté le Royaume-Uni et s'est rendue en Espagne pour un voyage d'une semaine afin de voir son petit ami.

Quelques jours après son arrivée, elle a commencé à présenter des symptômes comme des maux de tête, de la fièvre et des douleurs corporelles.

Rapidement, elle a commencé à tousser, à se sentir très fatiguée, à avoir des difficultés à respirer et à perdre l'odorat et le goût.

Elle s'est rendue à l'hôpital de Barcelone où une radiographie a révélé qu'elle avait une pneumonie et du liquide dans les poumons.

La femme de 28 ans, qui n'avait aucun problème de santé sous-jacent, a été admise aux urgences où on lui a administré une perfusion et des antibiotiques.

"C'était vraiment grave et j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression que ma gorge se refermait - ce sentiment était terrifiant", raconte Niharika.

Mais en raison du manque de personnel et de capacité de l'hôpital, on lui a fait passer un test de Covid-19 et des médicaments, et on lui a dit de rentrer chez elle. Le lendemain, les médecins ont confirmé qu'elle avait été testée positive au coronavirus.

"Après mon diagnostic, on m'a prescrit du paracétamol, de l'hydroxychloroquine et des antibiotiques appelés Azitromicine, que je devais prendre pendant cinq jours.

La fièvre a été le premier symptôme à disparaître, j'ai donc arrêté de prendre le paracétamol plus tôt. Cela a définitivement fait baisser ma fièvre.

"Les antibiotiques étaient destinés à ma pneumonie et au liquide dans mes poumons. Je ne sais pas s'ils ont fonctionné, car je n'ai pas eu d'autre radiographie, mais je peux maintenant respirer profondément, ce qui est un bon indicateur".

"Les médecins m'ont expliqué que l'hydroxychloroquine est un médicament antipaludéen utilisé à titre expérimental pour les patients atteints du Covid-19".

"Je crois savoir qu'il est censé combattre le virus, mais je ne sais pas s'il a fonctionné ou si c'est une combinaison de tout et de repos".

Son organisme a répondu au traitement et elle se rétablit chez elle à Londres. Elle s'inquiète à présent des pauvres gens qui pourraient être infectés par le virus.

"Je suis très reconnaissante pour la gratuité des soins de santé. Je ne peux pas imaginer ce que c'est pour les personnes qui doivent payer pour un traitement ou même un test".

Niharika veut que tout le monde, surtout les jeunes, respecte les conseils de santé.

"Je pense que ce que certains jeunes ne comprennent pas, c'est que les médecins devront choisir qui vit et qui meurt - et cela pourrait être votre mère".

"Tant que vous avez le moral, vous vaincrez n'importe quelle maladie"

Copyright de l’image Gafar Marhoun Image caption Gafar Marhoun soupçonne qu'il a pu contracter le virus dans un avion

"Si Dieu le veut, tout ça fera partie de notre passé et les choses redeviendront normales", dit Gafar Marhoun.

Ce chauffeur de bus de 26 ans a été la première personne à recevoir un traitement pour le Covid-19 à Bahreïn.

"Avec toute sorte de maladie, votre volonté est la clé de la survie. Tant que vous avez le moral, vous vaincrez n'importe quelle maladie. Je ne me suis pas beaucoup inquiété et même l'équipe médicale a été surprise de me voir très joyeux", a-t-il ajouté.

Il s'est récemment rendu dans la ville iranienne de Mashhad et est rentré à Bahreïn via Dubaï avec sa femme, qui n'a pas été infectée. Il soupçonne qu'il a pu contracter le virus d'un autre passager qui "toussait beaucoup dans l'avion".

"Au début, j'ai fait l'objet de diffamation parce que j'étais le premier cas à Bahreïn", dit-il.

Au fur et à mesure que la pandémie s'est aggravée, de nombreuses personnes dans le pays ont compris son malheur. On a conseillé à Gafar de rester seul chez lui pendant quatre semaines.

"Je n'ai pas vu mes enfants depuis environ deux mois", dit-il.

Gafar dit qu'il est maintenant complètement guéri du Covid-19 et qu'il attend avec impatience de revoir ses enfants.

Menace d'incendie criminel

Copyright de l’image Jayantha Image caption Jayantha Ranasinghe dit qu'il a craint sa mort après avoir été infecté

Jayantha Ranasinghe est l'un des premiers patients sri lankais atteints du Covid-19 et également l'un des premiers à se rétablir.

Cet homme de 52 ans travaille comme guide touristique et, pendant la première semaine de mars, il s'est rendu avec un groupe de quatre touristes italiens à la Dambulla - une ville ancienne connue pour son célèbre temple rupestre.

Sa santé s'est soudainement détériorée rapidement et il s'est empressé de rentrer chez lui dans la capitale, Colombo.

"J'ai dit à ma femme que nous devrions aller chez le médecin de famille pour nous faire soigner. Après avoir vu les symptômes, le médecin m'a dit d'aller directement à l'Institut national des maladies infectieuses", explique Jayantha Ranasinghe.

"Le soir du 9 mars, il a été confirmé que j'étais infecté par un coronavirus. J'ai craint pour ma vie", dit Jayantha Ranasinghe.

Le personnel de l'hôpital l'a convaincu de ne pas paniquer. Alors qu'il luttait pour sa vie, sa femme et ses deux enfants ont dû faire face à des voisins en colère.

"Certains de nos voisins avaient écrit des pétitions pour que nous transmettions le virus à tout le village."

Cela ne s'est pas arrêté là. "Une femme a même parlé de mettre le feu à la maison."

Sentant la situation, les responsables de la santé sont venus leur expliquer la maladie et les ont apaisés.

Ranasinghe a dû faire passer des tests à son fils pour prouver qu'il allait bien afin de calmer les parents de ses camarades de classe.

Il a été soigné pendant 18 jours et est rentré chez lui le lundi 22 mars. Les médecins lui ont conseillé de se mettre en quarantaine pendant 21 jours supplémentaires.

"Si je peux vivre avec le cancer, je peux certainement vivre avec le Covid-19"

Image caption Le journaliste de la BBC George Alagiah est traité pour un cancer de l'intestin et a eu un cas bénin de coronavirus

Le journaliste de la BBC George Alagiah, qui est traité pour un cancer de l'intestin, a eu un cas bénin de coronavirus.

En tant que patient cancéreux, il a subi des tests après avoir développé une fièvre - et quelques jours plus tard, son oncologue a appelé pour dire qu'il avait été testé positif pour le virus.

"J'ai certainement le sentiment qu'après avoir vécu cette expérience, dans mon cas six ans comme patient cancéreux, je suis entré dans ce sentiment en fait assez fort, si je peux vivre avec le cancer, je peux certainement vivre avec le Covid-19".

En raison de son état de santé sous-jacent, le patient de 64 ans entre certainement dans une catégorie à haut risque en ce qui concerne le Covid-19.

"Je ne veux pas le banaliser parce qu'il me semble avoir reçu une dose légère, mais en fait, le fait même que nous (les patients atteints de cancer) vivons avec le cancer nous donne un avantage. Nous avons été confrontés à ces moments difficiles et sombres de notre vie".

Il s'est remis du Covid mais sa femme présente des symptômes.

Une nouvelle appréciation de la vie et de la famille

Copyright de l’image Tiger Ye Image caption Tiger Ye dit que tomber malade lui a permis de mieux apprécier sa famille

Tiger Ye est un étudiant de 21 ans, originaire de Wuhan, en Chine, où la pandémie de coronavirus a débuté.

Il ne sait toujours pas comment il a contracté le virus, bien que sa maison ne soit qu'à 10 minutes en voiture du marché de gros des fruits de mer de Huanan, espace lié aux premiers cas de Covid-19, bien qu'il affirme que personne de sa famille n'a visité cet endroit depuis longtemps.

Au début, ses symptômes comprenaient des douleurs musculaires, une perte d'appétit et de la fièvre, mais ils se sont transformés en une toux persistante, ainsi qu'en vomissements et diarrhées.

"C'était probablement la période la plus douloureuse de ma vie. Je n'ai jamais été aussi malade", a-t-il déclaré au service chinois de la BBC.

"Les vomissements m'ont fait pleurer. C'était vraiment douloureux. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain après avoir vomi, en pensant que j'allais mourir. Mon ventre était gonflé mais tout ce que je mangeais, je finissais par vomir. Chaque partie de mon corps souffrait."

Il dit qu'il n'a jamais été admis à l'hôpital par manque de lits mais qu'on lui a posé une perfusion et que les scanners ont montré une infection des poumons.

On lui a dit de s'isoler à la maison et il dit qu'après avoir reçu d'autres IV et pris des médicaments pendant près de 10 jours, ses symptômes ont progressivement disparu.

"En regardant tous ces cas, je ne veux même pas y penser. C'est tellement misérable", admet-il.

Cependant, survivre au virus lui a permis d'apprécier davantage sa vie et sa famille et maintenant il est prêt à donner en retour.

Il dit qu'il a donné son plasma sanguin deux fois depuis sa guérison dans l'espoir que cela puisse aider d'autres personnes.

"Nous nous en sortirons"

Copyright de l’image Rafiya Image caption Pendant trois semaines, Rafiya n'a vu le monde qu'à travers cette fenêtre

Rafiya (nom d'emprunt) étudiait la médecine à Wuhan, où l'épidémie de virus a commencé. Elle a pu fuir la ville juste avant le confinement et a atteint l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde.

Quelques jours après son retour chez elle, elle a été testée positive et est devenue la première patiente de l'Inde.

Elle a été placée dans un service d'isolement. La jeune femme de 20 ans est restée calme et a pu se remettre sur pied.

"Une fois ma quarantaine terminée, je suis allée retrouver ma grand-mère et d'autres membres de ma famille", se souvient-elle.

Elle poursuit ses études en ligne et est heureuse que Wuhan ait pu vaincre le virus.

"Je suis toujours occupée. Je discute avec mes parents. Notre grand-mère est aussi chez nous. Moi, ma mère et ma grand-mère cuisinons ensemble. Nous sommes une famille heureuse", dit-elle.

Elle est confinée à la maison, en raison du confinement national en vigueur en Inde, mais Rafiya pense que reproduire la stratégie chinoise de garder les gens à l'intérieur donnera des résultats rapides.

"Pour moi, c'est le retour à la normale. J'espère que tout va s'arranger. Nous allons nous en sortir".