Image caption Les Africains de Guangzhou se sont plaints d'avoir été contraints de quitter leur logement

Des vidéos d'actes considérés comme racistes et discriminatoires de chinois envers les africains ont circulé sur internet suscitant la colère et l'indignation.

Ade* avait jusqu'à minuit pour quitter son appartement.

Cinq mois plus tôt, l'étudiant nigérian avait déménagé à Guangzhou, dans le sud de la Chine, pour étudier l'informatique à l'université de Guangdong.

Il venait de payer ses frais à l'université pour le nouveau semestre lorsque son propriétaire l'a informé qu'il devait partir.

Il s'est empressé de faire ses valises. La police l'attendait avec ses colocataires à l'extérieur.

Vivre caché

Lorsqu'il a tenté de déposer ses sacs dans l'entrepôt d'un ami, on l'a empêché d'entrer. Il a passé plusieurs nuits à dormir dans la rue.

"Regardez comment ils nous traitent, comment ils nous ont forcés à sortir de nos maisons et à nous mettre en auto-quarantaine", a-t-il déclaré à la BBC depuis un hôtel de la ville.

"Ils m'ont dit que le résultat du test est sorti et que je suis négatif. Ils ne veulent toujours pas que je sorte".

Image caption McDonald's en Chine s'est excusé après qu'une succursale de Guangzhou a interdit l'entrée aux Noirs

Les leaders de la communauté africaine de Guangzhou pensent que la grande majorité de la population africaine de la ville a été mise en quarantaine ou dort dans les rues.

"Certains se cachent", a déclaré un dirigeant de la communauté sur une application cryptée de médias sociaux.

Chaque ressortissant africain testé

Début avril, des rumeurs sur internet ont commencé à circuler selon lesquelles les quartiers de la ville où vivent les Africains et où ils font du commerce étaient bouclés après que deux Nigérians testés positifs au virus se sont échappés.

Les médias chinois ont rapporté qu'un patient nigérian avait attaqué une infirmière chinoise.

La commission de la santé a commencé à effectuer des tests à grande échelle sur les ressortissants africains.

L'autorité locale affirme avoir réalisé un test de coronavirus sur chaque ressortissant africain de la ville.

Elle a constaté que 111 des plus de 4 500 Africains de Guangzhou avaient été testés positifs.

"Ils sont juste venus avec leur ambulance et leur équipe médicale et nous ont emmenés. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que c'était la loi chinoise et un ordre du gouvernement", a déclaré Hao*, un homme d'affaires de Côte d'Ivoire.

Copyright de l’image EPA Image caption Des entreprises de Guangzhou, y compris dans la zone populaire auprès des Africains, ont été fermées en raison des craintes liées au coronavirus

Guangzhou est devenue une plaque tournante pour les Africains en Chine.

Vers la fin de la première décennie du siècle, on pensait que des centaines de milliers de personnes vivaient dans la ville.

Beaucoup d'entre eux entrent dans le pays avec des visas de courte durée pour acheter des marchandises dans les usines voisines et les renvoyer sur le continent.

Selon certaines estimations, la ville comptait plus de 200 000 habitants. Certains se sont installés pour le long terme. Beaucoup ont dépassé la durée de leur visa.

Les Africains sont amis avec les locaux

Ces dernières années, les chiffres ont diminué. Les hommes d'affaires se sont plaints de restrictions injustes en matière de visas et d'un traitement inéquitable.

En 2018, les petits hôtels de Xiao Bei Lu, un quartier populaire pour les commerçants africains, ont temporairement refusé les Africains de plusieurs pays, ont-ils déclaré à la BBC.

"La plupart des Africains qui y vivent sont gentils et amicaux avec les locaux, et ils font des affaires normalement depuis quelques années", a déclaré un habitant de Guangzhou qui n'a pas voulu être nommé.

"S'il y a un problème, c'est peut-être que certains Africains dépassent la durée de leur séjour et font des choses illégales".

"Le conflit sur le test du virus, je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Il ne s'agit pas de discrimination raciale. Ce n'est pas le style du peuple de Guangzhou", a-t-il déclaré.

"Les gens ne sont pas hostiles aux Africains dans leur esprit, à moins que certains Africains ne fassent des choses contraires aux règles locales", a-t-il ajouté.

Le gouvernement chinois a rejeté les allégations de racisme, insistant sur le fait que la Chine et l'Afrique sont amis, partenaires et frères et qu'il a une tolérance zéro envers le racisme.

Mais beaucoup de ceux à qui la BBC s'est adressée disent avoir été montrés du doigt en raison de leur race.

"Quatre-vingt-dix-huit pour cent des Africains sont en quarantaine", a déclaré un chef de communauté qui ne voulait pas être nommé.

Le confinement de Wuhan se poursuit - pour certains

Les Africains de toute la Chine disent qu'ils font l'objet d'une surveillance accrue.

Sur le campus déserté de l'université de Wuhan, les Africains sont plus nombreux que les Chinois.

"Nous sommes ceux qui sont laissés pour compte", déclare Michael Addaney, un étudiant ghanéen de troisième cycle qui étudie dans la ville chinoise où le coronavirus a été détecté pour la première fois.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les choses ont commencé à revenir à la normale lorsque la fermeture de Wuhan a pris fin le 8 avril

Depuis plus de deux mois, il mène une campagne sur les médias sociaux pour demander à son gouvernement de ramener ses compatriotes à la maison.

Au plus fort de l'épidémie, on estime que 5 000 étudiants africains étaient bloqués à Wuhan et dans les villes voisines, après que la plupart des pays subsahariens n'ont pas réussi à évacuer leurs citoyens.

"Nous nous sentons comme des agneaux sacrifiés sans raison. Le plan était de garder les gens en sécurité en nous sacrifiant", a demandé un étudiant qui ne voulait pas être nommé.

"Quel était l'intérêt, puisque nos pays n'ont pas mis en place de mesures pour protéger les gens du virus ?"

Copyright de l’image EPA Image caption Une partie de Guangzhou est connue sous le nom de Petite Afrique, en raison du grand nombre d'Africains qui y vivent et y travaillent

Lorsque Wuhan a officiellement mis fin à son confinement le 8 avril, la normalité a commencé à revenir dans la ville.

Plus d'une semaine après, les étudiants africains sur les campus ne peuvent toujours pas quitter l'université. Ils ne savent pas quand leur propre confinement sera levé.

De retour à Guangzhou, une étudiante de Sierra Leone a déclaré qu'elle pensait que les Africains étaient montrés du doigt.

"Tout cela se produit en raison de l'augmentation des cas d'importation de virus par des étrangers, mais la majorité d'entre eux sont des ressortissants chinois", a-t-elle déclaré.

"Seul un petit pourcentage est composé d'Africains."

Elle a reçu une lettre de son université déclarant que tous les Africains devaient être testés.

Bien qu'elle ait été testée deux fois, elle reste en quarantaine.

Les autres ne sont pas traités comme ça

"Avec tout cela, les Chinois ont fait preuve de racisme et de discrimination envers les Noirs ici à Guangzhou.

"Je connais des gens de mon église qui sont blancs et des non-Africains qui ne traversent pas ce que nous traversons - quarantaine et tests multiples", a-t-elle déclaré.

"Les hôtels de quarantaine sont comme la détention forcée pour les noirs".

Un homme d'affaires nigérian en quarantaine a déclaré que "c'est la police qui m'a fait sortir de mon appartement et m'a mis à la rue".

"Je n'ai aucun problème avec mon propriétaire. Il ne savait même pas que j'avais été expulsé. Mes enfants ont dormi dans la rue pendant de nombreux jours".

Sur les médias sociaux, des centaines d'Africains à Guangzhou ont organisé des groupes qui se tiennent mutuellement informés.

Image caption Surveiller votre température face au coronavirus

Ils envoient des photos de nombreux hôtels et hôpitaux où des hommes d'affaires, des résidents et des étudiants sont détenus dans toute la ville.

Certains résultats de tests montrent qu'elles sont négatives.

D'autres envoient des factures médicales et d'hôtel qu'ils disent ne pas avoir les moyens de payer.

Les vidéos d'Africains dormant dans les rues sont devenues virales.

Le gouvernement de Guangdong a mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour les "étrangers victimes de discrimination".

Mais pour ceux qui sont en quarantaine, les soupçons restent élevés.

Des vidéos continuent de circuler en ligne, montrant des Africains déplacés en ambulance entre des hôtels.

Xiao Bei Lu est connu comme "la petite Afrique de la Chine", mais les vidéos des médias sociaux montrent que ses rues, autrefois pleines de commerçants africains, sont maintenant désertes.