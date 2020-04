Copyright de l’image Reuters

Le Royaume-Uni doit maintenir un "niveau significatif" de distanciation sociale jusqu'à ce qu'un vaccin contre le coronavirus soit trouvé, a déclaré un scientifique qui conseille le gouvernement.

Le professeur Neil Ferguson a déclaré à la BBC qu'il y avait "peu de marge de manœuvre" pour assouplir les mesures sans "quelque chose... à leur place" - comme les tests de masse et la recherche des contacts.

Une prolongation de trois semaines du confinement devrait être annoncée.

Media playback is unsupported on your device Conseil Coronavirus : trouver son équilibre en tant que couple en faisant du télétravail

Le Premier ministre Boris Johnson a imposé des mesures strictes de confinement au Royaume-Uni le 23 mars, alors que le gouvernement cherchait à limiter la propagation du virus.

Les ministres sont tenus par la loi d'évaluer si ces dispositions fonctionnent, sur la base d'avis d'experts, toutes les trois semaines.

es travaillistes se sont déclarés favorables à une prolongation, tout en réclament des détails sur la manière dont le dé confinement serait fait et quand aura t il lieu.

Par ailleurs, plus de neuf personnes sur dix qui meurent du coronavirus ont un problème de santé sous-jacent, selon une analyse de l'Office des statistiques nationales.

Pas de retour à la normale

S'exprimant lors de l'émission Today de la BBC Radio 4, le professeur Ferguson, de l'Imperial College London, a déclaré que l'assouplissement du confinement après trois semaines supplémentaires dépendrait de "la rapidité avec laquelle le nombre de cas diminue".

Il a ajouté que le gouvernement et le système de santé devaient "mettre l'accent sur l'intensification des tests et la mise en place de la capacité à suivre les cas dans la communauté et à retrouver les contacts".

La recherche des contacts vise à identifier et à alerter les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le virus.

Le gouvernement a annoncé des plans pour une application de recherche des contacts, mais les experts affirment que 80 % des propriétaires de smartphones doivent s'inscrire à cette application pour que cela puisse aider à en finir avec l'épidémie.

En dehors de tester d'avantage de gens et rechercher les contacts, le professeur Ferguson a déclaré que les estimations montraient que "nous avons relativement peu de marge de manœuvre".

Le Royaume-Uni a maintenant la capacité de réaliser 35 000 tests de dépistage du coronavirus par jour, a déclaré Downing Street, bien que les derniers chiffres montrent que moins de la moitié de ce nombre a été réalisé.

Media playback is unsupported on your device Conseils coronavirus : le confinement est-il vraiment efficace ?

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que cela était dû à un "manque de demande, et non à un manque de capacité" et que le gouvernement élargissait l'éligibilité.

Sur l'assouplissement des restrictions actuelles, le professeur Ferguson a déclaré : "Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la capacité de mettre quelque chose à leur place. Si nous voulons ouvrir des écoles, laisser les gens retourner au travail, alors nous devons maintenir la transmission à un niveau bas d'une autre manière.

"Et je dois dire que cela ne va pas revenir à la normale. Nous devrons maintenir un certain niveau de distanciation sociale, un niveau important de distanciation sociale, probablement indéfiniment jusqu'à ce que nous ayons un vaccin disponible".

James Gallagher, correspondant de la BBC pour la santé, a déclaré que si un vaccin était trouvé, les fabricants ne devraient pas pouvoir le produire en masse avant le second semestre 2021."N'oubliez pas qu'il y a quatre coronavirus qui circulent déjà chez les êtres humains. Ils provoquent le rhume et nous n'avons pas de vaccin pour aucun d'entre eux", a-t-il déclaré.

Le professeur Ferguson a déclaré qu'il pensait que "le nombre quotidien d'infections avait atteint un sommet il y a deux semaines", mais il a ajouté qu'il était "trop tôt pour se détendre".

A la question de savoir si le gouvernement s'oriente vers une stratégie de sortie de crise, le professeur Ferguson a répondu qu'il aimerait voir "l'action accélérée" et a appelé à plus d'infrastructures.

"Je me souviens que nous avions un département pour Brexit au sein du gouvernement - c'était une urgence nationale majeure, pour ainsi dire - et nous sommes confrontés à quelque chose qui est, pour le moment, encore plus grand que Brexit et pourtant je ne vois pas tout à fait la même preuve pour ce niveau d'organisation", a-t-il dit.

Le ministre de la santé, Matt Hancock, a déclaré aujourd'hui que le professeur Ferguson ne voyait pas ce genre d'action en coulisse au sein du gouvernement "parce qu'il conseille le gouvernement, il n'est pas au gouvernement".

Media playback is unsupported on your device Conseils Coronavirus : les piqures de moustiques ne transmettent pas la maladie

Il a déclaré que les ministres "ne seraient pas distraits" en confondant son message "essentiel" de rester chez lui et de protéger le NHS.

"La façon dont nous communiquons en tant que gouvernement a un impact direct sur le nombre de cas que nous avons et donc sur le nombre de personnes qui meurent", a déclaré M. Hancock.

"Nous parlons de ce qui est nécessaire maintenant et quand nous devons changer cela, nous le ferons".

Plus tôt, le ministre de la santé a déclaré à BBC Breakfast qu'il pensait que le gouvernement avait été clair "nous pensons qu'il est trop tôt pour faire un changement".

M. Hancock a déclaré qu'il ne voulait pas gaspiller les "bons efforts" du public en mettant fin trop tôt à la quarantaine, ajoutant que la publication de toutes les mesures maintenant laisserait le virus "se propager".

Tout indique que le Royaume-Uni atteint le pic des cas de coronavirus. Le nombre de patients hospitalisés atteints de coronavirus semble se stabiliser.

Il y a plus de 10 000 lits disponibles dans les services généraux et 2 000 places supplémentaires en soins intensifs.

C'est cette marge de manœuvre qui a incité le NHS Providers, qui représente les patrons d'hôpitaux, à déclarer cette semaine qu'il était "de plus en plus" confiant dans la capacité du service de santé à faire face.

Coronavirus: quel est le risque pour les hommes de plus de 50 ans ?

Les Etats-unis vont suspendre le financement américain de l'OMS

Coronavirus et isolement : comment faire face à la solitude ?

Mais les conseillers du gouvernement vont sans doute conseiller aux ministres de poursuivre le verrouillage des services - car ils craignent que toute levée des restrictions à ce stade ne vienne défaire le bon travail, et n'entraîne un pic dans les cas qui engloutiraient cette capacité inutilisée et submergeraient le service de santé.

Le conseiller médical en chef du Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, a averti d'un possible "rebond" des chiffres prochainement, en raison des retards dans la déclaration des décès pendant le week-end de Pâques.

740 autres personnes sont mortes dans les hôpitaux anglais après avoir été testées positives au coronavirus. En Écosse, 80 autres personnes sont décédées et l'Irlande du Nord a enregistré 18 autres décès. Au Pays de Galles, il y a eu 32 autres décès.

Les chiffres pour l'ensemble du Royaume-Uni utilisent un calendrier différent de celui des nations individuelles.

Pendant ce temps, le secrétaire d'État à la santé Jonathan Ashworth a déclaré à BBC Breakfast que le parti travailliste soutiendrait une prolongation.

Mais il a demandé au gouvernement de clarifier "ce qui se passera ensuite" et de passer à une "stratégie de test et de recherche de contacts" pour sortir de l'isolement.