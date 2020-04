Copyright de l’image AFP Image caption Le siège de l'OMS à Genève

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il mettait fin au financement américain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parce que celle-ci avait "manqué à son devoir fondamental" dans sa réponse à l'épidémie de coronavirus.

Mais qu'est-ce que l'OMS et quelle est sa mission?

C'est le siège de la santé mondiale

Un flot de couleurs accueille toute personne entrant dans le siège de l'OMS à Genève, où les 194 drapeaux des États membres de l'organisation sont suspendus au plafond tandis que - au moins les beaux jours - des faisceaux de lumière inondent le grand atrium.

C'est là que se coordonne la réponse mondiale à ce que le secrétaire général de l'ONU décrit comme "la plus grande épreuve pour le monde depuis la Seconde Guerre mondiale".

L'agence des Nations unies a été fondée en 1948 et se décrit comme le "gardien mondial de la santé publique".

Son objectif déclaré est d'assurer "le niveau de santé le plus élevé possible pour tous les peuples".

C'est un travail important.

Au cours des 11 dernières années, elle a supervisé la réponse mondiale à six urgences sanitaires internationales, dont l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, l'épidémie de Zika en 2016 et - actuellement - la pandémie de Covid-19.

décide du moment où il faut tirer la "sonnette d'alarme" en cas d'épidémie

met en place des plans de recherche et de développement à l'échelle mondiale visant à accélérer la mise au point de nouveaux traitements et vaccins

envoie des experts dans les épicentres de la maladie afin de recueillir des données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

L'OMS est également responsable d'un large éventail d'autres questions de santé, notamment

la lutte contre les épidémies mondiales d'obésité et de diabète

la réduction du nombre de décès sur les routes

l'éradication des maladies évitables par la vaccination, comme la polio

la réduction de la mortalité maternelle et infantile

Mais - et c'est un gros mais - l'OMS est un organisme de conseil uniquement. Elle peut faire des recommandations aux pays sur ce qu'il faut faire pour améliorer la santé de leurs citoyens et prévenir l'apparition de maladies, il faut donc noter qu'elle ne peut pas les obliger à appliquer ces recommandations.

L'OMS a-t-elle mal géré cette pandémie ?

Cela dépend de qui repond à la question.

Si vous demandez à Donald Trump, la réponse est un oui retentissant.

Mais M. Trump lui-même est confronté à des critiques acerbes sur la façon dont il gère l'épidémie aux États-Unis - qui compte maintenant plus de 600 000 cas et 26 000 décès.

Il mène également une guerre commerciale voire géopolitique contre la Chine, qui précède de loin le Covid-19.

Cependant, le dirigeant américain n'est certainement pas le premier à critiquer l'OMS pour ses éloges sur la réponse de la Chine à l'épidémie qui s'est poursuivie même si d'autres - y compris des médecins chinois- ont décrit comment ils ont été réduits au silence par les autorités lorsqu'ils ont fait part de leurs premières inquiétudes sur le virus aux premières heures de l'épidémie..

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'en tenait à ses éloges à l'égard de la Chine.

Il affirme que la réaction de Pékin a contribué à ralentir la propagation du virus au niveau international, en permettant aux autres pays de gagner du temps pour se préparer à ce qui allait arriver.

Et il souligne, avec de nombreux autres scientifiques, que la Chine a volontairement partagé le code génétique du virus très rapidement, ce qui a permis aux pays de commencer à faire des tests de diagnostic et à travailler sur des vaccins.

Cependant, la réponse du pays a également fait l'objet de nombreuses critiques.

Devi Sridhar, professeur de santé publique mondiale à l'université d'Édimbourg, a déclaré "la Chine n'a pas fait un excellent travail pour informer le monde [sur les premiers stades de l'épidémie] et il est clair qu'il y a eu des retards.

"Ils ont essayé de minimiser l'importance de ce problème dans les premiers temps".

Le professeur Sridhar a enquêté sur la réponse très critiquée de l'OMS à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, et se décrit comme l'une des "critiques les plus sévères" de l'OMS.

Mais elle a ajouté : "Il est difficile de critiquer une grande partie de ce que l'OMS a essayé de faire, étant donné la difficulté de trouver un équilibre entre le fait d'essayer d'amener les pays à s'attaquer à cette épidémie et de la prendre au sérieux, tout en essayant de maintenir tous les pays à la table des négociations".

Une grande partie du rôle de l'OMS est la diplomatie. Comme elle ne peut pas forcer les pays à partager les informations sur les épidémies, elle compte sur les nations elles-mêmes pour se manifester.

Le professeur Sridhar a déclaré que l'organisation aurait pu obtenir ses "cinq minutes de gloire" dans le monde entier si le Dr Tedros avait émis une condamnation ferme de la Chine, dit-elle, mais cela aurait pu entraver la réponse mondiale au Covid-19.

"Qu'est-ce que cela aurait donné ? Il doit encore y retourner une semaine plus tard et demander à la Chine de partager les données".

Elle pense que l'OMS a fait pression sur la Chine pour qu'elle soit plus franche aux premiers jours de l'épidémie - mais qu'elle l'a fait en coulisses.

"Je pense qu'il y a une grande différence en diplomatie, entre faire des choses publiquement devant les médias - ce qui n'est souvent qu'une mise en scène, - et faire des choses en privé et réellement défendre et faire bouger les choses".

Que s'est-il passé lors des précédentes épidémies ?

Ce n'est pas la première fois que l'OMS fait face à des critiques.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'OMS critiquée pour la "lenteur" de sa réponse à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest

L'agence des Nations unies a été jugée lente à réagir à l'épidémie d'Ebola de 2014, déclarant une urgence internationale seulement cinq mois après que le virus a été identifié pour la première fois en Guinée.

Mais en 2009, elle a été accusée du contraire : elle s'est empressée de réagir de manière excessive à l'épidémie de grippe porcine H1N1 et a "inutilement" déclaré pandémie mondiale.

La semaine dernière, lorsque le président Trump a émis l'idée de suspendre le financement de l'OMS, le Dr Tedros a appelé les pays à ne pas "politiser ce virus".

Il a également déclaré qu'il était favorable à une révision de la réponse de l'OMS à l'épidémie car "nous voulons apprendre de nos erreurs, de nos forces et aller de l'avant".

Mais il a ajouté que l'accent devrait maintenant être mis sur la "lutte contre ce virus".

Quel impact la décision du président Trump pourrait-elle avoir ?

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l'OMS, dont les fonds reposent sur une combinaison de cotisations des membres - basées sur la richesse et la population - et des contributions volontaires.

Ces dons volontaires représentent la majeure partie du budget annuel de l'agence, qui s'élève à 2,2 milliards de dollars.

L'année dernière, les États-Unis ont donné plus de 400 millions de dollars.

Le Dr Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust du Royaume-Uni, a déclaré que l'OMS avait besoin de "plus de ressources, et non de moins" pour lutter contre la pandémie.

"Nous sommes confrontés au plus grand défi de notre vie. Aucune autre organisation ne peut faire ce qu'elle fait.

"C'est le moment de la solidarité, pas de la division".

Et le professeur Sridhar a déclaré que "Si l'OMS est entravée par cela - sa capacité à répondre au Covid, mais aussi au paludisme, à la tuberculose et à la polio est également entravée - nous allons assister à la résurgence de toutes sortes de maladies que nous pensions appartenir au passé".