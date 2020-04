Copyright de l’image BBC/Getty Images Image caption Les hommes ont tendance à avoir un pourcentage de masse musculaire plus élevé que les femmes en raison de leurs hormones.

Des chauffeurs de bus aux Premiers ministres, des personnes de toutes les catégories sociales sont dangereusement infectées par le Covid-19. Cela a suscité des remarques selon lesquelles la maladie n'est pas discriminatoire.

Le Covid-19 est, après tout, incapable de discrimination. Pourtant, les conséquences du virus ne sont pas les mêmes chez les femmes et les hommes.

L'un des clivages les plus prononcés concerne le sexe. Le Covid-19 affecte les hommes et les femmes différemment. C'est valable pour ses conséquences sanitaires et économiques.

Lire aussi :

Coronavirus: comment se protéger

Coronavirus : les clubs de la Premier League s'engagent à terminer la saison

L'une des différences les plus frappantes, connues pour le moment, concerne les taux de mortalité des hommes et des femmes.

Aux États-Unis, par exemple, deux fois plus d'hommes que de femmes meurent du Covid-19. De même, 69 % des décès causés par le coronavirus en Europe occidentale ont été enregistrés chez les hommes. Des tendances similaires ont été observées en Chine et ailleurs.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans de nombreux pays, les hommes sont plus que les femmes sujets au tabagisme - ce qui a un impact sur la santé de leurs poumons.

Une équipe de chercheurs dirigée par Anna Purdie, de l'University College de Londres, recense les différences entre les sexes dans plusieurs pays et s'efforce d'en connaître les raisons.

La réponse immunitaire des femmes au Covid-19 serait plus forte, selon Philip Goulder, professeur d'immunologie à l'Université d'Oxford. "La réponse immunitaire (…) est généralement plus agressive et plus efficace chez les femmes que chez les hommes", dit-il.

Cela s'explique en partie par le fait que les femmes ont deux chromosomes X, alors que les hommes n'en ont qu'un - ce qui est important lorsqu'il s'agit d'un coronavirus. "En particulier, la protéine par laquelle les virus tels que le coronavirus sont détectés est codée sur le chromosome X", analyse M. Goulder. "Par conséquent, cette protéine a une dose deux fois plus élevée (…) chez les femmes que chez les hommes. Et la réponse immunitaire au coronavirus est donc amplifiée chez les femmes", explique l'immunologue.

Lire aussi :

Coronavirus : pourquoi le confinement n'est peut-être pas la solution en Afrique?

Coronavirus au Rwanda : des feuilletons radio pour freiner la propagation du virus

"Il existe d'importantes différences de comportement entre les sexes, par exemple en ce qui concerne le tabagisme, […] les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires chroniques et le cancer", souligne M. Goulder, ajoutant que "ces différences ont un impact énorme sur les infections telles que les coronavirus".

"La différence entre les sexes en matière de tabagisme est particulièrement marquée dans certains pays comme la Chine, où 50 % des hommes fument, contre 5 % des femmes", souligne-t-il.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La suppression d'emplois qui ne peuvent être réalisés par le télétravail a touché les femmes de manière disproportionnée.

Mais à ce stade de la pandémie, il n'y a pas assez de preuves pour dire que les décès, plus nombreux chez les hommes que chez les femmes, sont le fait de différences biologiques ou comportementales.

Michèle Tertilt, économiste à l'Université de Mannheim, en Allemagne, a travaillé avec des collègues pour rassembler des preuves sur la manière dont la pandémie affecte les travailleurs masculins et féminins aux États-Unis.

Lire aussi :

Les mesures inhabituelles prises par sept pays contre le coronavirus

Ces déclarations controversées de leaders politiques sur le coronavirus

Elle a constaté qu'aux États-Unis, 1,4 million de personnes ont été au chômage en mars, ce qui représente la plus forte hausse depuis 1975. Les femmes ont été plus durement touchées que les hommes, avec une augmentation de 0,9 % du chômage contre 0,7 % pour les hommes.

Les recherches menées par l'Institut d'études fiscales du Royaume-Uni dressent un tableau similaire. Elles révèlent que les femmes britanniques ont environ un tiers de chances de plus que les hommes de travailler dans un secteur qui a été fortement touché ou entièrement fermé en raison de la pandémie de coronavirus, comme le commerce de détail et l'hôtellerie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les hommes sont plus exposés aux risques immédiats du virus.

L'écart de rémunération entre les sexes aggrave cette inégalité : non seulement les femmes perdent leur emploi à un rythme plus élevé, mais elles gagnaient moins d'argent au départ, selon l'Institut d'études fiscales du Royaume-Uni.

Ces données font du Covid-19 la dernière d'une longue série d'épidémies qui ont mis en évidence les inégalités économiques, y compris celles liées au genre.

"Toutes les épidémies ont des effets sexospécifiques", déclare Clare Wenham, professeur associé de politique de santé mondiale à la London School of Economics and Political Science. "Le problème, c'est que personne n'en avait parlé, et les décideurs politiques n'en étaient pas conscients."

Lire aussi :

Coronavirus et isolement : comment faire face à la solitude ?

Coronavirus : le Ghana lance une application pour suivre les cas suspects

Les cas de violence domestique ont également monté en flèche en raison de la pandémie. En France, ils ont augmenté d'un tiers au cours de la première semaine de confinement.

Les cas de violence domestique ont augmenté de 75 % en Australie et ont doublé au Liban.

Une crise sanitaire comme celle du Covid-19 souligne et exacerbe les inégalités de toutes sortes. Et le genre n'est pas épargné.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans le monde entier, les femmes sont confrontées à des écarts de rémunération avec les hommes, ce qui les rend plus vulnérables financièrement, en cas de crise.

Aux États-Unis, par exemple, ce sont les villes où vivent d'importantes communautés afro-américaines qui ont le plus souffert de l'épidémie. Mais cela met en évidence un problème qui existait avant le nouveau coronavirus.

Les inégalités structurelles autour de la race sont fortement liées à de profondes disparités en matière de santé. Les résidents noirs de Chicago vivent généralement près de neuf ans de moins que leurs voisins blancs, par exemple, selon la commissaire à la santé publique de Chicago, Allison Arwady.

Et comme l'ont montré les données disponibles pour le moment sur le Covid-19, les personnes qui présentent des problèmes de santé sous-jacents sont plus susceptibles de mourir avec le virus. Et aux États-Unis, des maladies sous-jacentes, comme le diabète et les maladies cardiaques, touchent de manière disproportionnée les Afro-Américains.

"Nous savons que le sexe, la race, la religion et le handicap se recoupent dans d'autres domaines de la santé", déclare Clare Wenham. "Il n'y a aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas ici."

Bien que le virus ne fasse pas de discrimination, cela ne signifie pas que toutes les parties de la société sont également en danger.

Au contraire, ce virus fait ressortir plus que jamais les inégalités en matière de santé.