La pandémie de Covid-19 a confiné des millions de personnes dans leur maison, alors que les gouvernements du monde entier adoptent des mesures de distanciation sociale.

Le "confinement" oblige les gens à passer la plupart de leur temps à l'intérieur, à être moins actifs et à avoir un accès constant aux réfrigérateurs et aux magasins d'alimentation.

Et comme le stress et l'anxiété liés à la maladie sont très répandus, beaucoup se réconfortent en mangeant, ce qui peut mettre leur santé en danger, sans grand effet sur leur bien-être mental.

Selon la nutritionniste Parisa Khanipour, le grignotage constant, combiné à une activité physique réduite, peut potentiellement entraîner des effets secondaires indésirables tels que la prise de poids, l'hyperglycémie et d'autres problèmes de santé ultérieurs.

"Et le Covid-19 pourrait avoir des effets plus graves sur les personnes en surpoids ou obèses", déclare Mme Khanipour, qui exerce en Iran, l'un des pays les plus touchés par la pandémie.

Elle pense que nous devons comprendre pourquoi nous mangeons aisément pour pouvoir la contrôler.

Alors pourquoi continuons-nous à grignoter ?

Selon Mme Khanipour, divers facteurs nous poussent à prendre des bouchées sucrées et salées pendant le confinement :

1.Stress et anxiété accrus

2.L'ennui ou le manque de passe-temps

3.Mauvaise humeur et dépression

4.Sommeil diurne et habitudes de sommeil irrégulières

Et si ce n'était pas de la nourriture ?

"Nous avons dû nous adapter à de profonds changements en très peu de temps", explique M. Khanipour. "Tout cela peut nous stresser ou nous stimuler à l'excès, mais il y a des choses que nous pouvons faire en plus de manger pour nous calmer et nous réconforter".

Selon elle, il est important d'identifier les stimuli et les sentiments négatifs et les distinguer des fringales.

Il peut également être utile de reconnaître que manger n'est qu'un moyen de gérer temporairement les émotions et le stress, et que cela peut avoir des effets négatifs à long terme.

Vaincre l'envie de grignoter

Il existe de nombreuses activités et stratégies qui peuvent remplacer l'alimentation, suggère Mme Khanipour.

1.Boire plus d'eau et ajouter du goût avec des fruits ou des légumes frais

2.Activité cognitive : puzzles, jeux de société, téléphoner à un ami

3.Exercices comme le saut à la corde, la zumba ou la danse

4.Prévoir des repas appropriés et laisser le temps de les déguster

5.Planifiez vos achats et évitez les aliments malsains

6.Alimentation consciente (manger consciemment)

7.La pratique de la "Pensée pour l'alimentation"

8.Connaissez les "déclencheurs" de votre collation et préparez des collations saines

Une autre façon de lutter contre les fringales est la pratique de la "pensée pour la nourriture", qui vise à changer notre façon de penser à ce que nous mangeons et à éliminer tout sentiment de culpabilité.

Cette pratique suggère d'éviter d'établir des relations négatives avec les aliments en les étiquetant comme bons ou mauvais. Une autre idée est d'imaginer de manger un aliment spécifique de manière répétée pour réduire sa consommation réelle.

Si toutes ces techniques n'aident pas à se sentir en manque, Mme Khanipour recommande d'essayer des alternatives saines.

Pas trop sucré ou salé

1.Morceaux de fruits + Yaourt (faible teneur en matières grasses)

2.Noix et graines (non salées/non sucrées)

3.Légumes crus (carotte/accélérateur) + houmous

4.Baies congelées

5.Épinards fanés ou betteraves vapeur + Yaourt

6.Potiron/courge musquée cuit + cannelle

7.Tisane + dattes/raisins

8.Pop-corn

9.Un morceau de chocolat noir

"En fin de compte, nous devons avoir un régime alimentaire équilibré et varié au quotidien, ce qui signifie que nous devons obtenir suffisamment de nutriments des différents groupes d'aliments", explique Mme Khanipour. "C'est pourquoi il est important de planifier ses repas quotidiens et de faire ses courses en faisant attention".

Mme Khanipour suggère de "faire une liste de courses avant de partir et de s'en tenir, pour éviter d'acheter des aliments vides qui nous inciteront plus tard à grignoter !

Illustrations : Maryam Nikan