Coronavirus et fake news : voici les mythes à ignorer sur le Covid-19

Pourtant ces faux conseils circulent sur Internet et beaucoup se laissent prendre car l'eau et l'ail, par exemple sont bons pour la santé en temps normal.

Pour l'OMS, le moyen de prévention le plus efficace reste de se laver les mains.

Raïssa Okoï et Franck Noudofinin vous présentent d'autres mythes sur le Covid-19 et vous donnent plus d'explications sur le sujet.