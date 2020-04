Ismaila Sarr: deux clubs sénégalais réclament des versements à Watford

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ismaila Sarr a quitté le Stade rennais pour Watford

Les clubs sénégalais La Linguère de Saint Louis et Génération Foot n'ont pas encore reçu le premier des cinq versements de la contribution de solidarité due par Watford après le transfert d'Ismaila Sarr.

Les deux clubs sont sur le point d'envoyer une lettre à la FIFA via le département TMS (Transfer Matching System).

Rejoignant Watford de Rennes, l'ailier de 22 ans a signé en août 2019 avec les Hornets pour un montant record de 30 millions de livres sterling.

"C'est un manque de respect de la part de Watford, ils nous ont promis une certaine somme d'argent, 525 000 € (environ 462 000 £) répartis en cinq versements", a déclaré avec ressentiment Mady Touré, président de Génération Foot.

"Depuis janvier, nous avons envoyé plusieurs courriels sans aucune réponse de leur part. Ils ont également envoyé un ordre de virement à mon collègue président de la Linguère Saint-Louis et depuis lors, il n'a rien reçu", a ajouté Mady Touré.

Après plusieurs tentatives, Scott Duxbury, PDG de Watford, a envoyé ce commentaire à la BBC :

"Le club a tenté de payer l'une des parties pendant des mois mais a été confronté à des problèmes de coordonnées bancaires insuffisantes. Il y a un contact direct et régulier avec l'autre partie en vue d'une résolution imminente".

"C'est la moitié de notre budget annuel"

Copyright de l’image AFP Image caption L'ancien international sénégalais Amara Traoré est le président de la Linguère de Saint Louis

Dans le nord du Sénégal, la Linguère de Saint Louis a été le premier club de football d'Ismaïla Sarr. Il est actuellement en tête de la deuxième division et était à deux doigts d'une promotion en Ligue 1 sénégalaise quand tous les matchs de football ont été arrêtés après l'épidémie de coronavirus.

"Nous avons vu plusieurs ordres de transfert mais pas d'argent, cela confirme donc ma théorie selon laquelle ils nous taquinent pour gagner du temps", a expliqué le président du club Amara Traoré.

"J'ai tous les échéanciers de paiement du directeur financier de Watford : le premier paiement était dû le 17 novembre, puis c'est tous les 31 août de 2020 à 2023", a détaillé l'ancien attaquant de l'équipe nationale sénégalaise, irrité.

"Notre budget est d'environ 120 millions de FCFA (161 000 £) et ils nous doivent 57 millions de FCFA (76 000 £) - répartis en cinq versements - donc c'est la moitié de notre budget annuel".

"C'est comme si Watford voulait attendre après un an et qu'ensuite, ils seront autorisés à dire qu'il y a prescription et à éviter de nous payer ce qu'ils nous doivent. Un agent à qui j'ai parlé m'a dit que c'est une méthode qu'ils sont réputés appliqué. Mais nous irons à la FIFA", ajoute-t-il

La règle de la contribution de solidarité est un mécanisme de la FIFA qui permet aux clubs formateurs de partager cinq pour cent des frais de transfert proportionnellement entre les clubs où il a joué entre 12 et 23 ans.

Selon les deux présidents sénégalais, le club français FC Metz attend également sa part estimée à 40 000 € mais cela n'a pas été confirmé à la BBC.

"Pas des mendiants"

Selon Mady Touré, Watford a confirmé l'intention de payer mais a ajouté que les fonctionnaires du club anglais lui ont indiqué qu'ils étaient retardés par la fermeture des bureaux de la FA anglaise suite à l'épidémie de coronavirus.

"Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de déclarations publiées par la FA anglaise et je suis presque sûr que vous n'avez pas besoin d'aller au bureau pour envoyer un virement bancaire, soyons sérieux", fulmine M. Touré.

"Ce premier paiement était censé être effectué le 10 janvier, c'est donc inadmissible et la FIFA devrait leur infliger de sévères sanctions. Nous nous attendions à quelque chose de mieux pour un club d'un championnat le plus réputé du monde".

Watford est la propriété de l'homme d'affaires italien Gino Pozzo, également propriétaire du club italien Udinese Calcio.

"Maintenant, le propriétaire de Watford veut un autre de mes joueurs pour son club de football italien. Mais quand ils m'ont approché pour moi, je leur ai dit que si vous n'êtes pas en mesure de me payer 525 000 euros pour un de mes joueurs pour la contribution de solidarité, il n'y a pas besoin de négocier pour un autre joueur", a dit Touré.

Copyright de l’image AFP Image caption Le siège de Génération à 45 km de Dakar

"Je ne doute pas que Watford soit un club sérieux mais je peux dire qu'ils nous manquent de respect".

Environ 130 jeunes joueurs sont actuellement inscrits à Generation Foot, une académie située à environ 45 kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal, dans l'espoir d'être le prochain Ismaïla Sarr ou le futur Sadio Mané.

"Ici, nous ne demandons jamais d'indemnités de formation lorsque nous libérons nos joueurs talentueux pour les clubs européens, mais au moins nous souhaitons obtenir notre contribution de solidarité. Nous ne sommes pas des mendiants, cela nous est dû selon les règles de la FIFA".

"J'ai dû différer certains paiements et ma banque m'a permis de le faire mais Watford a vraiment mis notre trésorerie en danger parce que j'attendais l'argent de Watford."

