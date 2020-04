Copyright de l’image Getty Images

Cette pandémie ne traite pas tous les hommes de la même façon. Certains s'isolent dans des jardins ensoleillés, d'autres regardent par la fenêtre de leur petit appartement.

Selon les recherches, les personnes qui perdent leur emploi sont plus souvent des jeunes et des femmes qui gagnaient déjà moins et le virus lui-même touche de manière disproportionnée les personnes de couleur.

Pour les travailleurs vivant avec un salaire journalier, l'isolement signifie ne rien avoir à manger.

Il est déprimant, mais pas si surprenant, que cette crise risque de rendre les pauvres beaucoup plus pauvres.

Mais les crises peuvent aussi être des moments de changement.

Ce ne serait pas la première fois.

La crise financière de 2008 a conduit à la création d'un filet de sécurité sociale au Brésil.

En Asie, à la fin des années 90, une récession a conduit à la mise en place d'un système de santé universel en Thaïlande.

Si l'on remonte plus loin dans le temps, la Grande Dépression aux États-Unis a donné naissance à la sécurité sociale.

La Seconde Guerre mondiale a donné l'impulsion au National Health Service britannique, aujourd'hui très révolu.

Les crises peuvent amener les sociétés à faire des choses qui semblaient inconcevables auparavant.

Peuvent-elles nous amener à faire des sacrifices qui pourraient rendre le monde plus juste?

Mettre les populations au dessus de la croissance

Nous vivons l'une des plus grandes expériences sociales dont nous ayons jamais été témoins.

Alors que le coronavirus se propage dans le monde entier, les pays se cloisonnent les uns après les autres comme des dominos.

En bloquant leurs économies, les gouvernements font passer les personnes et leur bien-être avant la croissance économique.

Nous espérons tous que ce blocage sera de courte durée, mais certains - comme l'Italien Ugo Gentilini, obsédé par les programmes de protection sociale de la Banque mondiale - espèrent que certains de ses héritages ne le seront pas.

Il pense qu'il y a de quoi être optimiste.

Chaque jour, de nouveaux programmes sont annoncés pour aider les personnes les plus pauvres touchées par la pandémie.

Ses recherches montrent que grâce aux programmes de transferts d'argent, 622 millions de personnes devraient bénéficier d'une aide pour atténuer l'impact de la pandémie.

Il affirme que certains gouvernements travaillent dur pour s'assurer qu'ils atteignent les bonnes personnes.

Le Maroc et la Colombie réalisent des vidéos sur YouTube pour aider les gens à demander des allocations.

En Ouganda, certaines adolescentes qui devaient suivre une formation pour obtenir de petites subventions vont maintenant recevoir l'argent malgré tout.

L'Inde affirme qu'elle versera de l'argent liquide à 27,5 millions de personnes inscrites à un programme de travaux publics - tant qu'elles ne se présenteront pas au travail.

La capitale colombienne, Bogota, distribue de l'argent liquide à un demi-million de ménages s'ils acceptent d'observer la distanciation sociale et d'éviter la violence domestique.

Ce ne sont là que quelques centaines de programmes qui ont vu le jour ces dernières semaines.

M. Gentilini affirme qu'il est trop tôt pour dire dans quelle mesure ils seront efficaces, mais il espère qu'une fois ces systèmes mis en place, ils pourront devenir plus permanents.

Le pape François lors de son audience hebdomadaire

Une idée radicale

Dorothy Guerrero, militante pour la justice sociale et climatique au sein de Global Justice Now explique que la question de la taille des gouvernements est maintenant au centre des préoccupations.

Bien qu'elle soit extrêmement préoccupée par les conséquences du confinement sur les populations pauvres, elle pense que la pandémie pourrait remettre en question quelque chose qui se trouve au cœur de l'économie mondiale.

"Les mesures prises dans la plupart des pays ne sont pas des interventions du marché, ce sont des interventions gouvernementales".

Elle constate un intérêt croissant pour une idée qui, jusqu'à récemment, était considérée comme extrêmement radicale : le revenu de base universel.

Même le Pape a plaidé pour cette cause dans une lettre le dimanche de Pâques.

"C'est peut-être le moment d'envisager un salaire de base universel", dit-il, "qui reconnaîtrait et donnerait de la dignité aux tâches nobles et essentielles que vous accomplissez".

Des recherches ont montré que c'est exactement ce que la grippe espagnole a fait - elle a déplacé le pouvoir de négociation des employeurs vers les mains des travailleurs.

Et certains employeurs n'ont aucun problème avec cela.

Les familles américaines qui ont besoin de l'aide alimentaire des organisations caritatives sont de plus en plus nombreuses

Qui va payer pour cela ?

La plupart des PDG apprennent qu'en période de récession, la première chose à faire est de s'adresser aux employés.

Mais lorsque les employés sont appréciés, ils peuvent être ce qui vous sauve.

Sur son Twitter, Dan Price s'insurge quotidiennement contre les milliardaires.

Dernièrement, sa colère s'est focalisée sur le récent plan de sauvetage du gouvernement américain qui, selon lui, soutient les grandes entreprises au détriment des plus petites.

Pour les militants de la lutte contre les inégalités, ce que feront les gouvernements au cours des prochains mois et des prochaines années est crucial.

Ils décideront si les riches, les pauvres ou une classe moyenne en difficulté porteront le fardeau de la récession.

"Cela pourrait aller à l'un des deux extrêmes", déclare Andrew Sumner, économiste du développement au King's College de Londres, qui a rédigé un rapport accablant selon lequel un demi-million de personnes pourraient être poussées dans la pauvreté par cette pandémie.

"Peut-être que dans certains pays, on aura le sentiment qu'il y a un intérêt mutuel, que ceux qui en ont plus seront intéressés à payer plus d'impôts".

"Ou bien le monde se divisera dans ce système d'apartheid."

"Cela dépend vraiment de la façon dont la pandémie est gérée et de la réponse politique", déclare l'anthropologue économique Jason Hickel.

Femke Halsema, maire d'Amsterdam, a été le leader du parti des Verts pendant plusieurs années

"Nous avons besoin d'une économie qui puisse apporter deux choses : le bien-être des hommes et la stabilité écologique.

Si notre économie ne fait pas ces deux choses, nous devons nous demander à quoi cela sert".

Parfois, les maires sont mieux placés que les dirigeants nationaux pour faire cet appel.

Un groupe de maires européens de certaines des villes les plus touchées disent que l'austérité n'est pas la réponse à cette récession.

L'un d'entre eux est le maire d'Amsterdam, Femke Halsema.

Elle affirme qu'Amsterdam abandonnera la croissance économique comme mesure de la prospérité et mesurera plutôt la façon dont les gens s'épanouissent dans la ville.

"Jamais auparavant quelqu'un dans le courant politique dominant n'a mis en avant cette proposition", déclare Jason Hickel.

"C'est un moment important".