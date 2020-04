Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Organisation mondiale de la santé recommande de placer les patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë Covid-19 sur leur estomac pendant plusieurs heures

Alors que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter dans le monde entier, les images des hôpitaux nous sont devenues bien trop familières.

Mais lorsque nous voyons les patients en soins intensifs être mis sous respirateur sophistiqué pour les aider à respirer, un détail attire notre attention.

Pourquoi beaucoup d'entre eux sont-ils allongés sur le ventre ?

Cette ancienne technique, appelée "proning", s'est avérée bénéfique pour certains patients souffrant de maladies respiratoires.

Elle permet d'augmenter la quantité d'oxygène qui pénètre dans leurs poumons.

Mais cette technique comporte aussi des risques.

Augmenter le flux d'oxygène

Les patients peuvent être mis en position couchée (du latin pronus, se pencher vers l'avant) pendant plusieurs heures afin de déplacer les liquides qui ont pu s'accumuler dans leurs poumons et qui gênent leur respiration.

Cette technique est de plus en plus utilisée pour traiter les patients atteints de Covid-19 qui ont besoin d'une assistance en soins intensifs.

"De nombreux patients atteints de Covid-19 ne reçoivent pas assez d'oxygène dans leurs poumons et cela leur cause du tort", explique Panagis Galiatsatos, expert en médecine pulmonaire et en soins intensifs et professeur adjoint à l'université Johns Hopkins aux États-Unis.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le proning nécessite "quatre ou cinq" personnes formées au personnel médical, explique le Dr Galiatsatos. Sur la photo, une équipe médicale allemande le pratique

"Et même si on leur donne de l'oxygène, parfois ce n'est pas suffisant.

Alors, ce que nous faisons, c'est que nous les mettons face contre terre sur leur estomac, pour permettre à leurs poumons de se développer".

Selon le Dr Galiatsatos, la partie la plus lourde des poumons se trouve dans notre dos, de sorte que les patients tournés vers le haut, avec leur poids sur le dos, auront plus de mal à faire entrer suffisamment d'air.

Au lieu de cela, la technique de "proning" augmente le flux d'oxygène et favorise l'utilisation de différentes parties des poumons.

"Cela peut apporter un changement visible, nous l'avons vu fonctionner chez de nombreux patients", explique le Dr Galiatsatos.

En mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la mise en place d'une technique de "proning" pour les patients adultes atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), pour une période de 12 à 16 heures par jour.

L'OMS a déclaré que cette technique pouvait être envisagée pour les enfants, mais qu'elle nécessiterait des personnes formées et des compétences supplémentaires pour être pratiquée en toute sécurité.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il a été démontré que le proning aide efficacement les patients qui luttent contre de graves maladies respiratoires

Une étude de l'American Thoracic Society, basée sur 12 patients atteints d'un SDRA grave lié au Covid-19 et admis à l'hôpital chinois de Wuhan Jinyintan en février, a révélé que les patients qui ne passaient pas de temps en position couchée avaient une capacité d'expansion pulmonaire plus faible que ceux qui l'étaient.

Une technique risquée

Mais bien que cela semble être une procédure simple, le proning s'accompagne de complications potentielles.

Mettre les patients sur le ventre prend du temps et nécessite un certain nombre de professionnels expérimentés.

"Ce n'est pas facile. Il faut quatre ou cinq personnes pour le pratiquer efficacement", explique le Dr Galiatsatos.

Cela peut s'avérer difficile dans les hôpitaux qui manquent de personnel et qui doivent faire face à une augmentation exponentielle des admissions de Covid-19.

L'hôpital Johns Hopkins, selon le Dr Galiatsatos, a mis en place une équipe dédiée à la technique du proning, en réponse au nombre croissant de patients atteints de coronavirus.

"Ainsi, si les patients atteints de Covid-19 sont dans une unité de soins intensifs où le personnel n'est pas habitué à ce genre de procédure, il peut appeler l'équipe de spécialistes qui placera le patient en position couchée".

Mais changer la position du patient peut aussi entraîner une série de complications.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le coronavirus peut causer de graves problèmes respiratoires

"L'obésité est l'une de nos plus grandes préoccupations. Nous devons également faire attention aux personnes qui ont des blessures à la poitrine, et aux patients qui ont un tube de ventilation ou un cathéter".

La technique a également été liée à un risque accru de crise cardiaque et peut parfois entraîner l'obstruction des voies respiratoires.

Largement utilisée aujourd'hui

Les avantages de la technique de proning ont été observés pour la première fois au milieu des années 1970.

Mais ce n'est qu'en 1986 qu'elle est devenue une pratique courante dans les hôpitaux du monde entier, selon les experts.

Luciano Gattinoni a été l'un des premiers médecins à mener les premières études sur cette technique - et à l'essayer avec succès sur des patients.

Il est actuellement professeur émérite à l'Université Statale de Milan et expert en anesthésiologie et en réanimation.

Le professeur Gattinoni a déclaré à la BBC que la technique de proning avait fait l'objet de "nombreuses objections" à ses débuts, qu'il attribue au caractère "très conservateur" de la communauté médicale.

"Mais aujourd'hui, il est largement utilisé", a-t-il déclaré.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les cas de Covid-19 ont dépassé les 2 millions dans le monde, avec 180 000 décès

Selon lui, l'augmentation de l'oxygénation des poumons n'est pas le seul avantage du proning.

"Lorsque les patients sont face contre terre, les forces [physiques] dans leurs poumons sont réparties plus uniformément", explique le professeur Gattinoni.

"Pensez à un poumon soumis à l'énergie mécanique d'un ventilateur : c'est comme s'il était frappé en permanence. De toute évidence, plus cette force est répartie de manière égale, moins elle causera de dommages".

D'autres études soutenant les avantages de cette technique ont été publiées au début de ce siècle.

"Une étude menée en France en 2000 a montré que les patients [qui étaient en proning] non seulement bénéficiaient d'une meilleure oxygénation, mais avaient également de meilleures chances de survie".

En définitive, il s'agit d'une ressource contre une pandémie qui a tué des dizaines de milliers de personnes - et pour laquelle il n'existe pas encore de remède.

"Pour l'instant, le mieux que nous puissions faire est d'utiliser des thérapies comme celle-ci", déclare le professeur Galiatsatos.