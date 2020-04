Coronavirus : comment scolariser mes enfants à la maison?

Copyright de l’image AFP

Avec le coronavirus, la plupart des parents sont désormais responsables de l'éducation de leurs enfants. Pour beaucoup d'entre eux, il n'est pas facile de travailler à la maison et de soutenir le travail scolaire de leurs enfants.

BBC Bitesize a lancé une grande campagne pour aider les enfants - et les parents - à apprendre à la maison, mais qu'est-ce qui est réaliste, et où les parents peuvent-ils trouver du soutien ?

Que peuvent réellement faire les parents et les enfants ?

Tout d'abord, on ne s'attend guère à ce que les parents soient en mesure de remplacer les enseignants.

Une déclaration commune des principaux syndicats d'enseignants a averti que "nous ne pouvons pas scolariser à domicile les enfants de la nation". Ils ont reconnu que de nombreux parents ont leurs propres schémas de travail compliqués.

Cependant, de nombreuses écoles ont fourni des kits d'apprentissage lorsque le confinement a commencé, et essaient de mettre en place un apprentissage en ligne - pour cela, elles comptent sur le fait que les parents puissent superviser leurs enfants.

Mais le plus important, selon les pédagogues, est de maintenir un certain degré de normalité, plutôt que de s'inquiéter des progrès d'un enfant en anglais ou en mathématiques.

Pour l'instant, l'enseignement à domicile consiste à "encourager les parents à aider leurs enfants à créer des routines et des habitudes d'étude régulières", explique le professeur Becky Francis, de l'Institut d'éducation de l'UCL.

Comment subvenir aux besoins de mes enfants ?

"Recréer l'environnement scolaire est vraiment délicat", explique Helena Gillespie, professeur d'apprentissage et d'enseignement dans l'enseignement supérieur à l'UEA.

Mais il y a des choses que vous pouvez faire, selon elle, pour rendre l'expérience relativement enrichissante et sans stress :

• Établissez une routine - si possible, faites en sorte que les enfants soient habillés et aient pris leur petit déjeuner à 8h30 en semaine - cela les aidera à s'adapter à la réouverture des écoles

• Identifiez un moment de la journée où vous aiderez les enfants à réaliser des projets, et d'autres moments où ils peuvent faire les choses par eux-mêmes

• Pour éviter que les enfants ne perdent leurs compétences académiques qu'ils ne pratiquent pas, notamment la lecture, l'écriture et les mathématiques, faites de ces séances les plus importantes de la journée

En dehors de la salle de classe

Outre les leçons manquantes, il est important de rappeler que l'école a une fonction sociale pour les enfants. Comme pour les adultes, les relations des enfants avec leurs amis sont fortement limitées par des règlements de confinement.

Maintenez la communication avec l'école et encouragez les enfants à rester en contact avec leurs amis autant que possible, ce qui peut nécessiter plus d'encouragement et de soutien de la part des plus jeunes.

Essayez également d'utiliser ce temps pour aider les enfants à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne, comme par exemple étendre le linge ou empiler le lave-vaisselle. Profitez de cette occasion pour vous parler davantage, par exemple en essayant de déjeuner ensemble tous les jours.

Que devrions-nous faire?

Selon le professeur Gillespie, beaucoup dépend de l'âge de l'enfant, mais "s'il peut rester concentré pendant une heure à trois heures, une journée ce serait fantastique".

Selon les conseils des syndicats d'enseignants, les enfants ne devraient pas travailler plus de trois heures par jour.

Mais le professeur Gillespie soutient que les parents ne devraient pas trop s'inquiéter du temps que l'enfant passe à apprendre : "Il est préférable d'avoir une heure vraiment réussie où l'enfant apprécie son travail, puis regarde la télévision".

Il est important de savoir quand s'arrêter, dit-elle, si les choses ne vont pas bien et que tout le monde devient frustré, conseille-t-elle. "Ne vous en faites pas, vous pouvez reprendre les choses demain.

"Les enfants ne se souviendront pas d'avoir fini ce devoir de géographie, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti et de l'ambiance qui régnait dans la maison".