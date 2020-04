Copyright de l’image Hawzah News Agency Image caption Les Corona Ladies sont intervenues pour nettoyer les corps des morts qui se seraient accumulés dans les morgues

Elles sont connues sous le nom de "Dames du corona" ou "Corona Ladies".

Dans la ville iranienne de Qom, des bénévoles font le travail que de nombreux professionnels ont peur de faire : laver les corps des victimes du Covid-19, conformément à la tradition islamique.

L'Iran est le pays du Moyen-Orient qui compte le plus grand nombre de décès liés aux coronavirus.

Il est manifestement difficile d'obtenir des informations précises sur le pays, mais de nombreux articles en ligne estiment que les morgues du pays sont débordées.

Dans une vidéo mise en ligne, un employé de morgue a filmé des corps allongés sur le sol dans une file d'attente pour être lavés.

Il a affirmé que certains des corps étaient là depuis 5 ou 6 jours.

Après que ses images se sont propagées, les partisans de la ligne dure ont réagi rapidement.

D'abord, il a été arrêté, puis l'attention s'est portée sur le fait que les corps des victimes de Covid-19 n'étaient pas enterrés de manière respectable.

Les "Corona Ladies" ont été présentées sur plusieurs sites web, où elles sont décrites comme des femmes courageuses qui donnaient aux morts le dernier rite islamique, appelé Ghosl-e Meyyet.

Le slogan écrit sur leur dos se lit comme suit "si vous n'avez pas le courage d'un lion, vous ne pouvez pas entreprendre le voyage de l'amour".

Copyright de l’image Hawzah News agency Image caption Les gens portent des EPI pour laver les corps des victimes de la corona

Selon la charia, les personnes décédées doivent être enterrés peu après leur décès.

Mais avant cela, la loi exige que le corps soit nettoyé trois fois avec de l'eau.

C'est ce qu'on appelle Ghosl-e Meyyet.

L'eau contient un extrait de cèdre pour la première purification.

La deuxième fois, c'est du camphre, et enfin le corps est lavé à l'eau claire.

Après les trois Ghosls, le corps est recouvert d'un linceul blanc prêt pour les prières et l'enterrement.

Ce processus est-il sûr lorsqu'il concerne des victimes du Covid-19 ?

Lorsque cette crise a commencé, les conseils étaient très confus, tant au niveau international qu'au sein de l'Iran.

Au départ, le gouvernement déconseillait de laver les corps à l'eau, suggérant une version sèche du rite.

Mais début mars, le chef suprême a déclaré que les corps des victimes de Covid-19 devaient être traités exactement comme ceux de n'importe qui d'autres ; nettoyés, enveloppés dans des linceuls avec une prière régulière pour les morts exécutée pour eux.

Image caption Certaines des vidéos qui ont circulé montraient un grand nombre de corps conservés dans des morgues

Il a toutefois ajouté que les personnes qui s'occupent des morts doivent respecter les directives en matière de santé et de sécurité.

Quelles sont donc les directives ?

Bien que l'on ne pense pas que le coronavirus puisse être transmis par les morts, l'Organisation mondiale de la santé recommande une "grande prudence" car on ignore beaucoup de choses sur le virus.

L'OMS recommande que les personnes travaillant avec les morts portent un équipement de protection individuelle complet, y compris des gants et des masques.

En Italie, par exemple, les autorités sanitaires affirment que, bien que le virus ne puisse pas être transmis à titre posthume, il peut toujours survivre sur les vêtements - les cadavres sont donc immédiatement mis sous scellés et il est interdit aux familles de voir les restes de leurs proches.

Malgré les risques inconnus, les "Dames du Corona" continuent à travailler 24 heures sur 24 en Iran.

Elles sont composées de trois équipes, chacune travaillant par rotation de sept heures pour répondre à la demande.

Elles utilisent un certain nombre d'invocations et de chants religieux pour les aider dans leur travail.

Elles disent que lorsqu'elles lavent les corps des jeunes gens, elles crient plus fort afin de s'armer de courage pour la tâche qui les attend.

Copyright de l’image Instagram Image caption Les étudiants de Mashhad lavent des corps pendant leur heure de déjeuner

Et elles ne sont pas les seuls volontaires en Iran : au l'école de Mashhad, les étudiants lavent des corps pendant leurs heures de déjeuner.

La peur et les chiffres

Ce n'est pas seulement la peur des employés de la morgue qui est à l'origine de ce retard, mais aussi l'ampleur de la mortalité à laquelle le pays est confronté.

Selon les statistiques officielles, plus de 60 000 personnes ont contracté le virus et environ 4 000 en sont mortes, au 8 avril.

Mais un groupe de chercheurs iraniens aux Etats-Unis pense que les chiffres réels sont bien plus élevés.

Deux d'entre eux sont Hazhir Rahmandad, professeur associé de dynamique des systèmes à la Sloan School of Management du MIT (Massachusetts Institute of Technology), et Navid Ghaffarzadegan, professeur associé à Virginia Tech.

Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les statistiques gouvernementales, ils affirment avoir développé un modèle dynamique qui simule la propagation de la maladie.

Il comprend des données sur les voyageurs iraniens infectés qui ont été testés positifs au point d'entrée dans d'autres pays, ainsi que de nombreuses estimations de la communauté médicale pour calculer ce qu'ils disent être un chiffre plus précis.

Ils ont estimé qu'au 20 mars, plus de 15 000 personnes avaient perdu la vie et que le nombre d'infections pourrait en fait être plus proche d'un million.

Le nombre de tombes creusées, un signe

Bien qu'il ne s'agisse que d'une étude parmi d'autres et que nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable ampleur de la crise en Iran, certains signes de l'ampleur de la mort peuvent être vus creusés dans la terre.

Copyright de l’image Mehr news agency Image caption Un ouvrier couvre de chaux les tombes des victimes de coronavirus

Au lieu d'enterrer les morts dans des tombes individuelles, les corps de plusieurs victimes sont dans certains cas placés côte à côte dans de longues tranchées qui ressemblent à des sites d'enterrement.

Un médecin de la région nord de Mazandaran - qui ne voulait pas être identifié - a déclaré à la BBC que des experts de la sécurité publique ont été envoyés pour surveiller le processus d'enfouissement, d'enterrement et de couverture des tombes avec de la chaux, qui, selon les responsables, est utilisée pour aider à désinfecter et à prévenir la propagation du virus.

Le médecin a déclaré qu'en dépit du fait que les certificats de décès mentionnent l'arrêt cardiaque ou la grippe comme causes de décès, l'implication de ces experts indique qu'il pourrait s'agir en fait du Covid-19.

Un certain nombre de familles disent ne pas avoir d'informations sur la localisation des corps de leurs proches.

On leur a dit que les détails leur seront communiqués une fois la crise terminée, afin qu'elles puissent ensuite se rendre sur les tombes de ceux qu'elles ont perdus.

En attendant, des personnalités religieuses tentent de rassurer les familles en leur montrant que leurs proches sont traités avec respect et enterrés selon tous les rites islamiques appropriés.