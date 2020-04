Cela prend cinq jours en moyenne pour développer des symptômes, selon les scientifiques, mais certaines personnes peuvent avoir des symptômes beaucoup plus tard que cela.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique que la période d'incubation peut durer jusqu'à 14 jours. Mais certains chercheurs soutiennent qu'elle peut aller jusqu'à 24 jours.

Il est très important de connaître et de comprendre la période d'incubation. Elle permet aux médecins et aux autorités sanitaires d'introduire des moyens plus efficaces pour contrôler la propagation du virus.