10 chansons pour vous motiver pendant le confinement

Alors que près de la moitié de la population mondiale vit sous le coup de règles de distanciation sociale, beaucoup d'entre nous se tournent vers leurs chansons préférées pour se réconforter. Elles nous aident à réfléchir, à faire notre deuil ou même à danser pendant que nous suivons les ordres de rester à la maison.

L'équipe de BBC Minute - qui fournit des bulletins d'information 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux stations de radio du monde entier - pense que tout défi peut être relevé avec la bonne musique. Nous avons même une affiche de motivation qui dit : "Je suis un homme, je suis un homme" : "Faites un café, mettez du gangsta rap, et gérez le tout."

Il semble que ce point de vue soit partagé par nos stations partenaires dans 100 villes de 40 pays. Nous avons demandé à leurs présentateurs quelles chansons ils jouaient pour aider leurs auditeurs à surmonter la pandémie.

Considérez que c'est votre playlist de confinement.

1. Bop Daddy (Falz) - choisi par Ronke de Splash FM à Ibadan, Nigeria

De nombreux Nigérians manquent leurs soirées en ce moment, si l'on en croit le #BopDaddyChallenge. C'est une tendance TikTok, explique Ronke.

Ceux qui vont normalement dans les boîtes de nuit se tournent plutôt vers les médias sociaux. Ils s'imaginent passer du pyjama à la tenue de soirée glamour - comme par magie. "Ils se maquillent... pour n'aller nulle part !", dit-elle en riant.

La bande sonore du défi est une chanson du rappeur-comédien Falz. "C'est vraiment un gars qui parle de lui-même, et de comment il va être votre tout", dit Ronke.

"Les paroles n'ont peut-être pas toujours beaucoup de sens, mais l'important, c'est qu'on s'amuse à danser chez soi".

2. Everything I Wanted (Billie Eilish) - choisi par Tebogo de Gabz FM à Gaborone, Botswana

La chanson sombre de Billie Eilish raconte un cauchemar dans lequel elle s'enlève la vie - mais personne ne s'en soucie. Ce n'est pas vraiment de la musique pour faire disparaître le chagrin de l'enfermement. Mais le journaliste Tebogo insiste sur le fait que c'est un choix judicieux pour le moment, c'est pourquoi Gabz FM l'a diffusée à plusieurs reprises.

"C'est en rapport avec l'état d'esprit dans lequel se trouve le Botswana", dit-il. "Il y a un peu d'incertitude. On ne sait pas trop où les choses vont finir. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de garder espoir".

Dans son parcours, Eilish trouve finalement du réconfort auprès de ses proches, à savoir son frère Finneas.

3. Imagine (John Lennon) - choisi par Michael de Metro Plus à Hong Kong

La célèbre chanson de John Lennon fait appel à l'unité et à la compassion. Et Michael, du Metro Plus de Hong Kong, pense que les habitants de Hong Kong se montrent déjà plus amoureux les uns des autres que d'habitude.

"Vous voyez une personne sans masque sur le bord de la route et quelqu'un va lui donner un coup de main. Avant, ils n'auraient même pas regardé ce type", dit-il.

"Cette lutte n'est pas entre un Asiatique et un Américain, un Américain et un Européen, ou un Européen et un Africain.

"Les humains sont confrontés à quelque chose (le coronavirus) que nous ne pouvons même pas voir. Si nous nous unissons tous, comme le demande cette chanson, nous nous en sortirons".

4. Mulk Kay Nojawano (traditionnel) - choisi par Asfandyar de Power 99 à Islamabad, Pakistan

La tâche délicate de l'Asfandyar est de créer un "contenu positif" pendant la pandémie. Son équipe a choisi de retravailler une chanson traditionnelle qui, selon lui, donne du courage aux gens.

"Cela leur donne l'impression d'être des défenseurs. C'est une armée. Pourquoi ? Parce qu'ils restent à la maison, pour se protéger et protéger leur famille."

Ses playlists suivent un rythme quotidien. Le matin, les gens veulent de la pop énergique pour faire de l'exercice. A 17h, c'est le moment de faire quelque chose de plus réfléchi.

"C'est à ce moment-là que le soleil se couche, et nous jouons des chansons comme celle-ci pour leur redonner espoir pour demain. La musique est la chose qui calme les gens ici".

5. Par Pira (BeePee) - choisi par Okeng de Radio King à Gulu, Ouganda

Le confinement a rendu la radio plus cruciale que jamais dans les zones rurales du nord de l'Ouganda.

L'émission du petit déjeuner d'Okeng a une fonction de bien-être dans laquelle la station appelle deux personnes qui veulent se connecter l'une à l'autre mais n'en ont pas les moyens (crédit téléphonique à la carte) - et elle s'avère populaire auprès des couples.

En plus de sortir ensemble par la radio, les jeunes amoureux de Gulu font face à leur nouvelle séparation en demandant une élégante chanson d'amour afro-fusion de l'artiste local BeePee.

La chanson signifie "ayez-moi dans votre cœur pendant les bons moments, mais aussi pendant les mauvais", explique Okeng.

6.Spectacle de quarantaine (Dubioza Kolektiv) - choisi par Naida de Radio Antena à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

En raison de la pression croissante sur Internet, certains d'entre nous sont heureux de pouvoir parler à un ami sans avoir de problèmes. Mais, par miracle, les sept membres de Dubioza Kolektiv parviennent à utiliser les appels vidéo pour improviser des chansons même lorsque chaque musicien reste à la maison.

Radio Antena aime jouer les meilleurs morceaux de ces sessions en direct. "Lave-toi les mains", c'est le mot d'ordre de ce morceau excentrique (mais instructif).

La playlist d'Antena, essentiellement anglophone, est rarement plus balkanique que le morceau bizarre de Dua Lipa. Mais la présentatrice Naida affirme que le coronavirus a fait augmenter la demande d'artistes bosniaques.

"Les gens nous écoutent partout dans le monde. Beaucoup de gens sont partis d'ici pendant la guerre [1992-95]. En ce moment, leur maison leur manque. Ils veulent entendre leur langue, et savoir ce qui se passe ici."

7. Resistiré 2020 (David Bisbal, Vanesa Martín, Alex Ubago, et d'autres) - choisi par Valeria de Metropolis FM à Montevideo, Uruguay

Enregistré en 1988, Resistiré est réapparu comme un hymne de défi, lancé depuis les balcons des appartements dans l'Espagne frappée par le virus.

"C'est différent d'une chanson comme I Will Survive de Gloria Gaynor", dit Valeria à Metropolis FM. Il ne s'agit pas de dire "J'ai réussi". Il s'agit plutôt de dire, "Je vais combattre ça"."

Une reprise de 2020 est devenue sa chanson la plus demandée. L'Uruguay n'a pas encore été durement touché par le Covid-19, dit Valeria, mais les gens ici regardent le reste du monde avec anxiété.

"Beaucoup d'entre eux ont de la famille en Espagne. Ou ils sont terriblement inquiets pour leur famille aux États-Unis".

8. Ride Natty Ride (Bob Marley) - choisi par Maya de Capital Radio à Khartoum, au Soudan

"La pierre que le constructeur refuse / sera la pierre angulaire de la tête."

Maya adore ces paroles de Bob Marley. Elle pense qu'elles signifient que chaque outsider aura son jour.

Les manifestants qui réclamaient des changements politiques au Soudan en 2019 ont adopté l'icône du reggae comme une sorte de "symbole de liberté", et il reste populaire auprès des jeunes artistes et des militants un an plus tard.

De nombreux Soudanais continuent de se sentir marginalisés, affirme Maya. Mais aujourd'hui, c'est à cause des restrictions liées aux coronavirus, qui pourraient toucher les plus pauvres du pays.

Elle continue donc à jouer Marley, "non plus comme une voix révolutionnaire, mais comme une figure paternelle apaisante qui dit 'tu vas t'en sortir'".

9. We Will Rock You (Queen) - choisi par Moustafa sur Radio One à Bagdad, en Irak

"C'est notre hymne", dit Moustafa à propos de ce floor-stomper des années 70.

Chaque fois que nous sommes confrontés à un défi à la station de radio, nous avons un dicton : "Nous allons le déchirer, ce n'est pas un problème pour nous". Et c'est la même chose pour les auditeurs. Chaque fois qu'ils se sentent déprimés, ils demandent toujours "We Will Rock You".

Pour Moustafa, le verrouillage est une preuve supplémentaire de la façon dont la radio offre aux jeunes Irakiens une échappatoire à leurs luttes quotidiennes.

Il s'avère que c'est aussi thérapeutique pour le DJ. "Tout comme les auditeurs me racontent leurs problèmes, je leur raconte les miens. Donc, c'est un va-et-vient, ce qui est génial".

10.Rumah Kita (God Bless) - choisi par Hisa de Smart FM à Jakarta, Indonésie

Traduit comme Notre maison, ce morceau prêt pour le karaoké a pris un nouveau sens sur la Smart FM de Jakarta. La présentatrice Hisa le joue pour les personnes qui ignorent les restrictions liées à la distanciation sociale.

"Nous voulons les inviter à rester chez eux et à respecter les règles", explique-t-elle.

"Le message de la chanson montre à quel point l'Indonésie est une grande nation : où que vous alliez dans le monde, c'est toujours plus confortable ici. Et, en ce moment, il est préférable de ne pas rester seulement en Indonésie, mais dans nos maisons".

Pas de vidéo officielle disponible.