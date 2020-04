Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Soudanais rompent leur jeûne lors du premier dîner de l'iftar du Ramadan à Khartoum, au Soudan, le 25 avril 2020

Cette année, des millions de personnes dans le monde entier vont observer le "mois saint" du Ramadan en étant enfermées.

Chaque année, de nombreux musulmans pratiquants jeûnent de l'aube au crépuscule pendant tout le mois lunaire - soit 29 ou 30 jours - dans le cadre du rituel consistant à se consacrer à la contemplation et à la prière.

Le jeûne est obligatoire pour tous les adultes croyants qui peuvent se passer de nourriture et de boisson en toute sécurité.

Mais il y a certaines considérations à prendre en compte lorsqu'il s'agit de jeûner pendant une pandémie.

A lire aussi sur BBC Afrique:

Combattre une infection demande beaucoup d'énergie, affirme le Dr Jenna Macciochi, immunologiste de l'Université du Sussex.

Et des périodes prolongées sans manger ni boire peuvent affaiblir le système immunitaire.

Il est donc important de s'assurer que vous consommez suffisamment de calories pendant les heures où vous êtes autorisé à manger, y compris en quantité suffisante :

les macronutriments - glucides, protéines et graisses

les micronutriments, tels que la vitamine C et le fer

Et il est bon de manger des aliments variés, y compris beaucoup de légumes, de fruits, de légumes secs et de légumineuses de différentes couleurs.

Une sous-alimentation ou une suralimentation peut affecter le système immunitaire. Vous pouvez donc vous aider en restant dans un "équilibre énergétique", selon le Dr Macciochi.

Il existe également un risque de déshydratation, car elle peut affecter le mucus qui tapisse vos voies respiratoires et agit comme une barrière protectrice.

Mais s'occuper d'autres aspects de votre santé en essayant de dormir suffisamment, de faire de l'exercice et de se détendre lorsque c'est possible peut aider votre système immunitaire à fonctionner comme il le devrait.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les personnes malades, y compris celles atteintes de Covid-19, sont exemptées de jeûne

Plus simplement, la meilleure façon de protéger votre santé est d'éviter l'exposition au virus.

Une grande partie du risque peut être évitée en se lavant les mains et, pour ceux qui le peuvent, en restant à la maison.

Qu'en est-il des personnes souffrant de problèmes de santé ?

Les personnes malades, y compris celles qui sont atteintes de Covid-19, sont exemptées de jeûne.

Et il n'est pas recommandé aux personnes souffrant de certaines affections de longue durée, comme le diabète avec complications.

Daniel Howarth, responsable de Diabetes UK, a déclaré que cette décision était "absolument une réflexion personnelle" mais qu'il y avait certaines précautions que les personnes atteintes de maladies bien gérées qui voulaient jeûner pouvaient prendre, notamment manger des glucides à libération plus lente, comme le pain complet et le riz, et tester leur glycémie plus souvent.

Qu'en est-il des travailleurs de la santé ?

Le Conseil musulman de Grande-Bretagne a publié des lignes directrices, déclarant que "le personnel de santé qui doit prodiguer des soins aux patients atteints de Covid-19, ceux qui courent un risque réel de déshydratation et qui commettent des erreurs cliniques en raison du port d'EPI [équipement de protection individuelle] et des longues heures de travail" sont exemptés de jeûne.

Le jeûne peut-il être bon pour la santé ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les musulmans rompent le jeûne du Ramadan avec un repas cérémonial

Bien que le fait de ne pas consommer suffisamment de calories en une journée puisse diminuer votre réponse immunitaire, l'effet du jeûne sur le système immunitaire n'est pas simple.

Le système immunitaire n'est pas une chose avec un interrupteur marche/arrêt.

Il s'agit d'une série complexe de mécanismes qui doivent être maintenus en équilibre.

Le jeûne libère l'hormone du stress, le cortisol, qui peut supprimer certaines réponses immunitaires.

A suivre sur BBC Afrique:

Media playback is unsupported on your device Afrique Avenir : Comment percer sur les réseaux sociaux?

Mais des études menées sur des souris ont également démontré que le jeûne intermittent, tel qu'il est pratiqué pendant le ramadan, peut accélérer le processus de régénération de l'organisme, entraînant la mort des anciennes cellules et leur remplacement par de nouvelles.

Cependant, il est difficile de transposer ces preuves à l'homme.

Et on ne sait pas très bien combien de temps il faudrait pour reproduire l'effet du jeûne.