Copyright de l’image Getty Images Image caption Le roi Philippe de Belgique porte un masque de protection lors d'une visite dans un centre de Bpost

Pour de nombreuses entreprises, le coronavirus est le problème le plus difficile qu'elles aient jamais eu à affronter.

Avec leurs clients enfermés, leurs magasins fermés, leur trésorerie tarie et leur personnel en congé, elles se demandent comment elles vont survivre.

Mais au milieu de toutes ces menaces, certaines entreprises trouvent des moyens d'aller de l'avant.

Petites et grandes, les entreprises suivantes profitent toutes des nouvelles opportunités commerciales.

A lire aussi sur BBC Afrique:

Stitch & Story

Copyright de l’image Felipe Goncalves Image caption Jen Hoang et Jennifer Lam ont pour mission de rendre le tricot cool

Une entreprise qui a commencé comme une "start-up de la table de cuisine" est l'une des entreprises en plein essor pendant la pandémie de coronavirus.

Stitch & Story est une entreprise d'artisanat en ligne qui ne compte que 11 employés à plein temps. Elle vend du matériel et propose des tutoriels pour les personnes qui veulent apprendre à tricoter et à crocheter.

Elle a connu une croissance énorme ces dernières semaines.

La co-fondatrice Jennifer Lam a déclaré à la BBC qu'elle et son associée, Jen Hoang, ont lancé l'entreprise il y a sept ans dans le but d'inspirer une nouvelle génération de millénaires à apprendre le tricotage.

"Quand nous avons commencé, l'artisanat était considéré comme vraiment démodé et les gens ne comprenaient tout simplement pas comment le faire", a-t-elle déclaré.

A regarder sur BBC Afrique:

Media playback is unsupported on your device KPG utilise les nouvelles technologies pour transmettre une tradition ancestrale

Mais aujourd'hui, surtout avec le nombre de personnes enfermées, l'intérêt est monté en flèche.

"Les ventes sont en forte hausse, massivement. Nous avons eu une augmentation de 800% rien qu'en mars par rapport à la même période l'année dernière", a-t-elle déclaré.

"C'est juste quelque chose qui est parfait à faire maintenant. Tant de gens en ont marre de travailler sur des écrans et d'être tout le temps au téléphone. L'artisanat est considéré comme un moyen d'échapper à cette situation.

"C'est tellement gratifiant de faire quelque chose à partir de rien.

Tone & Sculpt

Copyright de l’image Krissy Cela Image caption Krissy Cela dit que vous pouvez rester en forme sans aller au gymnase

Krissy Cela, l'entrepreneuse de fitness, a lancé son application de guides d'entraînement et de nutrition sous forme de service d'abonnement en janvier 2019, dans le but de créer une "communauté mondiale de femmes partageant les mêmes idées" et souhaitant rester en forme.

"Au début, les gens étaient très sceptiques car l'habitude traditionnelle est d'aller à la salle de gym et d'engager un entraîneur", dit-elle. "Cependant, cela peut coûter très cher".

Maintenant, bien sûr, il n'est plus question d'aller à la salle de gym, et son application Tone & Sculpt atteint un nouveau niveau de popularité.

"Nous avons constaté une augmentation de 88% des téléchargements en avril par rapport à l'année dernière", dit-elle. "Le chiffre d'affaires a littéralement triplé l'année dernière".

Mme Cela affirme que ses programmes d'exercices à domicile "aident les gens à rester sur la bonne voie" à un moment où "beaucoup de gens ont du mal à rester mentalement positifs".

La promotion de l'application se faisant en grande partie par le bouche à oreille et les médias sociaux, elle et son équipe de 17 employés sont ravis de l'intérêt croissant suscité par l'application.

"Cela montre que vous n'avez pas besoin d'un équipement sophistiqué, ce qui peut être difficile", dit-elle. "Nous devons nous contenter de nos maisons et de ce que nous pouvons trouver autour de nous".

Le vin de Laithwaite

Copyright de l’image Laithwaite's Wine Image caption Tony Laithwaite a fondé la société qui porte son nom en 1969

Malgré la fermeture, les gens trouvent encore des moyens de rester conviviaux, et l'entreprise familiale de livraison de vin Laithwaite's Wine les y aide.

L'entreprise affirme avoir constaté une forte augmentation des ventes de prosecco - 117 % en avril par rapport à l'année précédente - et a remarqué que les petites demi-bouteilles et les quarts de bouteille sont les plus populaires.

"Les gens prennent un verre avec leurs amis sur Zoom et les petits formats sont un peu plus sociables", a déclaré Andrew Stead, porte-parole de l'entreprise, à la BBC.

"Nous pensons que le rôle du vin est de maintenir les gens ensemble, et si les gens se rassemblent à distance, ils se rassemblent quand même".

Plus généralement, Laithwaite's a vu le nombre de nouveaux clients augmenter de 300% d'une année sur l'autre en mars et avril.

"Les gens évitent les supermarchés et nous continuons à livrer dans les deux ou trois jours", a déclaré M. Stead.

"Nous constatons un niveau de ventes que nous associons normalement à Noël. Nos ventes sont actuellement environ le double de ce que nous attendons pour cette période de l'année".

Il a ajouté que l'entreprise avait reçu des commentaires positifs de la part de ses clients, mais aussi de la part des viticulteurs qui la remerciaient de maintenir leurs activités.

"Cela nous donne le sentiment de faire notre part pour aider tout le monde à rester.

Netflix

Copyright de l’image Netflix Image caption La série documentaire Tiger King a été un grand succès mondial pour Netflix

Pour ceux qui ne se soucient pas de rester intelligents et bien habillés ou d'acquérir de nouvelles compétences artisanales, le confinement dû au coronavirus offre la possibilité de s'affaler sur le canapé et de regarder la télévision.

C'est là qu'interviennent les services de diffusion en continu des médias - et Netflix, par exemple, a vu le nombre de ses abonnés augmenter cette année.

Près de 16 millions de personnes ont créé des comptes au cours des trois premiers mois de l'année, a indiqué la société.

C'est presque le double du nombre de nouvelles inscriptions qu'elle a vu dans les derniers mois de 2019.

Toutefois, la popularité et la rentabilité de l'entreprise dépendent de l'accès exclusif aux séries et aux films à succès que les gens veulent regarder.

Et le coronavirus entrave sa capacité à proposer de nouveaux programmes, car les arrêts de production ont interrompu "presque tous" les tournages dans le monde.

Cependant, les experts de l'industrie du divertissement ne considèrent pas cela comme un problème majeur pour le moment.

"Netflix est et continuera d'être la société de médias la moins touchée par le Covid-19", a déclaré Eric Haggstrom, analyste eMarketer. "Son activité est presque parfaite pour une population qui se retrouve soudainement confinée chez elle.

Boohoo

Copyright de l’image Boohoo

Les entreprises de mode ont subi une série de revers lors de la pandémie de coronavirus.

Leurs chaînes d'approvisionnement mondiales ont été un atout en des temps plus heureux, leur permettant de s'approvisionner en vêtements à moindre coût et rapidement.

Mais aujourd'hui, elles doivent faire face à des commandes provenant de l'autre bout du monde qui auront du mal à trouver des clients.

Boohoo, pour sa part, a trouvé un moyen de s'adapter à la nouvelle normalité. Si les gens ne s'aventurent plus beaucoup devant leur porte, de quels types de vêtements ont-ils encore besoin ?

"Les gens n'achètent pas vraiment des articles de sortie, mais ils achètent des vêtements de maison - des sweatshirts à capuche, des joggeurs, des bas de survêtements", a déclaré un porte-parole de Boohoo à la BBC.

"Les ventes de hauts ont particulièrement augmenté, tout le monde voulant avoir l'air intelligent sur les appels de Zoom."

En conséquence, l'entreprise a vu ses ventes augmenter d'année en année au mois d'avril, alors que ses concurrents ont signalé un effondrement de la demande.