En moins de trois mois, un grand-père de 87 ans a rassemblé un grand nombre de fans sur l'application de partage de vidéos TikTok, malgré le fait que la plupart des utilisateurs de la plateforme sont des adolescents. Et pendant longtemps, il n'a pas eu conscience de sa notoriété grandissante, explique Chris Stokel-Walker.

Sa vidéo la plus populaire résume l'exaspération que ressentent de nombreux membres âgés de la société. Joe Allington, de Lichfield, parcourait les allées de son supermarché local, les yeux rivés sur les rayons vides devant lui.

Il est rentré chez lui déprimé, sans avoir fait de courses.

C'était avant que le gouvernement n'introduise des règles strictes de distanciation sociale et qu'Allington ne commence à s'isoler. Il n'avait pas vraiment besoin d'aller faire des courses car il vit avec sa fille et la famille de celle ci depuis quatre ans et demi, mais sa vidéo de 14 secondes a touché une corde sensible et a été visionnée plus de 42 millions de fois sur l'application de partage de vidéos en version courte, TikTok.

C'est la plus grande réussite d'Allington depuis qu'il a commencé à poster sur TikTok il y a trois mois sous le nom de Poppa Joe. À sa grande surprise, il a récolté 1,5 million d'abonnés sur une application généralement considérée comme la chasse gardée des adolescents.

"Je ne pense pas que les personnes âgées regardent généralement beaucoup TikTok", admet Allington. "Ce sont tous des jeunes - des enfants de dix sept et dix huit ans."

Comme beaucoup de personnes âgées qui découvrent pour la première fois les applications des smartphones, il doit remercier sa petite-fille.

La plus jeune des petites-filles d'Allington, Brooke Paintain, 15 ans - une TikToker active avec plus de 65 000 abonnés - a téléchargé ses premières vidéos pendant les vacances de Noël 2018, quelques mois après la fusion de l'application avec la plateforme de lipsyncing Musical.ly.

"Elle faisait toutes ces danses bizarres que les enfants font sur TikTok et essayait de me faire chanter", explique Allington. Il n'était pas intéressé à ce moment-là. Ce n'est qu'en janvier de cette année qu'il s'est finalement laissé persuader de danser dans une vidéo.

Allington a également participé à l'une des vidéos de Brooke le 23 janvier. Alors qu'elle dansait autour de lui, elle a dirigé ses abonnés vers son profil TikTok, leur demandant de lui faire gagner jusqu'à 10 000 abonnés.

En trois semaines, il en a eu plus de 30 000.

"Je ne sais pas pourquoi je suis populaire", explique-t-il. "Je n'ai jamais été populaire comme ça de ma vie."

Conducteur de camion-citerne pendant des décennies, après avoir quitté l'école à l'âge de 14 ans à la fin des années 1940, Allington a fait carrière dans la gestion des transports. Il a pris sa retraite à l'âge de 65 ans.

Lorsqu'ils lui ont proposé de rejoindre TikTok, c'était tout naturel. "J'ai retrouvé une deuxième jeunesse", dit-il.

Il combine le drame et la tristesse avec un côté excentrique, en prenant à la légère les situations graves. Dans une vidéo, il danse sur la chanson classique Oops devant une image sur fond vert de lui allongé dans son lit après une crise cardiaque en 2019.

Un autre thème récurrent des vidéos est son obsession pour les beignets interdits dans son régime alimentaire après sa crise cardiaque et ses tentatives pour en manger.

Il y a aussi des références occasionnelles à la douleur de la perte de sa femme, décédée en 2009.

Allington affirme qu'il n'est que peu impliqué dans la conception des vidéos qu'il publie.

"Wendy m'a forcé à faire de petites mises en scène pour les vidéos, ce que j'ai fait, et c'est parti de là", dit-il.

"J'aime bien être maquillé, habillé et ridiculisé. Wendy dit : "Papa, on fait TikTok, on fait ça aujourd'hui". Ensuite, je fais ce qu'on me dit. Je suis très obéissant, vous savez."

Il s'essaie à tout sauf aux défis de danse, l'une des choses ayant rendu populaire TikTok. "Je n'ai pas envie d'agiter les bras comme ça", explique-t-il. "Je ne peux pas le faire !"

En raison de son approche non interventionniste, Allington n'avait aucune idée qu'il devenait une célébrité sur Internet. Il a donc été surpris lorsque Wendy lui a dit qu'il avait plus d'un million d'abonnés.

"C'est vraiment étonnant de penser qu'il y a tant de gens qui me connaissent comme le vieux fou", dit-il.

Aucun de ses amis n'est au courant de sa réussite non plus. Jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'isoler avec sa famille, Allington sortait manger avec eux deux ou trois fois par semaine et participait à un club de karaoké local tous les samedis soirs. Mais ils n'appartiennent pas à la génération TikTok.

Allington n'est cependant pas le seul TikToker à la retraite. Il y a Grand-père Frank, par exemple, un danseur de Fleet-Footed qui a plus de 780 000 d'abonnés, et Granny Gone Wild, une grand-mère américaine qui combine des vidéos comiques avec des témoignages de survivants de violences domestiques.

Les jeunes utilisateurs de TikTok ont un faible pour les grands-parents, explique Timothy Armoo de Fanbytes, une agence de marketing d'influence qui gère les stars de TikTok.

"Sur TikTok, si vous avez fait quelque chose avec vos parents, les gens pourraient penser que c'est un peu gênant", dit-il. "Mais si vous l'avez fait avec votre grand-parent, c'est tellement incroyable que votre grand-parent sache comment utiliser TikTok, que ça devient assez cool".

Maintenant qu'il a appris à mieux connaître l'application, Allington l'utilise pour se connecter avec des personnes qu'il ne voit pas pendant son isolement, la fille de neuf ans du barman de son club local, par exemple, et sa petite-fille aînée, Sasha.

Mais il utilise aussi "FaceTime et Houseparty, etc.

De nombreuses vidéos récentes d'Allington ont fait la lumière sur le quotidien d'une vie en quarantaine.

Dans l'une d'entre elles, vue 457 000 fois, on le voit enfiler des gants de toilette Marigold, plusieurs sacs poubelles et un masque ne couvrant que son nez pour sa promenade quotidienne autorisée par le gouvernement.

"Cela résume bien la situation dans laquelle nous nous trouvons à cause du coronavirus", dit Armoo.

"En ce moment, les gens surveillent leurs grands-parents et un grand nombre de contenus vidéo sont diffusés avec des personnes qui s'occupent de leurs grands-parents.

"Grand-père Joe en est l'incarnation parfaite".