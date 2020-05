Copyright de l’image Getty Images

Selon une étude, les patients d'origine noire africaine atteints de coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles meurent à un taux plus de trois fois supérieur à celui des Britanniques blancs.

L'Institut d'études fiscales (IFS) a déclaré qu'une proportion plus élevée de personnes issues de minorités ethniques vivent dans des régions plus durement touchées par le Covid-19.

Cependant, elles ont tendance à être plus jeunes en moyenne, et devraient donc être moins vulnérables.

Mais le rapport a constaté que divers groupes ethniques noirs, asiatiques entre autres connaissaient un taux de mortalité plus élevé par habitant.

Et après avoir pris en compte les différences d'âge, de sexe et de géographie, l'étude a estimé que le taux de mortalité des personnes d'origine noire africaine était 3,5 fois plus élevé que celui des Britanniques blancs.

Elle ajoute que pour les antillais d'origine, le taux de mortalité par habitant est 1,7 fois plus élevé, et qu'il est 2,7 fois plus élevé pour les personnes d'origine pakistanaise.

Selon l'étude de l'IFS, compte tenu des profils démographiques et géographiques, la plupart des groupes ethniques minoritaires meurent en nombre "excessif" dans les hôpitaux.

Une étude gouvernementale sur la question est actuellement en cours, dirigée par le professeur Kevin Fenton, directeur régional pour Londres de Public Health England.

Ross Warwick, un économiste et chercheurr à l'IFS, a déclaré qu'il n'y avait "pas d'explication unique et que différents facteurs peuvent entrer en compte pour différents groupes".

"Les Africains noirs sont particulièrement susceptibles d'être employés à des postes clés qui pourraient les mettre en danger", a-t-il déclaré, "alors que les Bangladais plus âgés semblent vulnérables sur la base des problèmes de santé sous-jacents".

Deux tiers des hommes bangladeshis de plus de 60 ans ont un problème de santé qui les exposerait à long terme à un risque d'infection.

Plus de 20 % des femmes noires africaines sont employées dans le secteur de la santé et de l'aide sociale, tandis que les hommes pakistanais ont 90 % de chances de plus de travailler dans le secteur de la santé que leurs homologues britanniques blancs.

De même, alors que les Indiens ne représentent que 3 % de la population active en Angleterre et au Pays de Galles, ils représentent 14 % des médecins, selon l'étude.

Le professeur Tim Cook, professeur honoraire en anesthésie à l'Université de Bristol, a déclaré que le nombre élevé de travailleurs de la santé issus de minorités ethniques qui meurent de la maladie de Covid-19 était "frappant".

Les médecins et les soignants issus de minorités ethniques ont été identifiés par le NHS England comme étant potentiellement plus exposés au coronavirus

Une analyse de la BBC News portant sur 135 travailleurs de la santé dont le décès a été annoncé publiquement a révélé que 84 d'entre eux étaient issus de minorités ethniques.

Parmi ceux-ci, 29 seraient issus de communautés noires, 26 de milieux sud-asiatiques, 23 de milieux est-asiatiques, dont 17 Philippins, et quatre de milieux arabes.

Dans une lettre envoyée cette semaine aux hôpitaux locaux et aux médecins généralistes, le responsable du système sanitaire anglais (NHS) a conseillé au personnel issu de communautés noires, asiatiques et de minorités ethniques de faire l'objet d'une "évaluation des risques" par mesure de précaution, sur la base des données de plus en plus nombreuses.

Vulnérabilité économique

Le professeur Lucinda Platt, de la London School of Economics, a déclaré qu'il y avait également des différences notables dans la vulnérabilité économique entre les groupes ethniques en raison du confinement.

"Les hommes bangladais courent quatre fois plus le risques que les hommes blancs britanniques d'avoir un emploi dans les industries fermées à cause de la crise, et les hommes pakistanais près de trois fois plus de risques", a-t-elle déclaré.

Cela est dû en partie à leur forte concentration dans le secteur de la restauration et des taxis, a-t-elle suggéré.

"L'épargne des ménages est inférieure à la moyenne chez les Africains noirs, les Caribéens noirs et les Bangladais", a-t-elle ajouté.

"En revanche, les Indiens et les autres résidents blancs, en grande partie nés à l'étranger, ne semblent pas être confrontés à des risques économiques disproportionnés".