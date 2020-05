Coronavirus : la chasse au "chaînon manquant" des espèces hôtes

Image caption Le virus provient des chauves-souris et a probablement été transmis à l'homme par un "hôte intermédiaire".

Des scientifiques indiquent qu' il s'agit de savoir "quand et non pas si" un animal transmettrait le coronavirus des chauves-souris à l'homme.

Mais on ne sait pas encore si cet animal a été vendu sur le désormais tristement célèbre marché de Wuhan en Chine.

L'Organisation mondiale de la santé affirme que tout indique que le virus est d'origine naturelle, mais certains scientifiques disent maintenant qu'on ne saura peut-être jamais comment la première personne a été infectée.

Le commerce d'animaux sauvages est sous surveillance en tant que source de cette "contagion".

Mais lorsque des animaux sauvages sont achetés et vendus dans presque tous les pays du monde, les contrôler - sans parler de les interdire - est loin d'être simple. S'attaquer à ce problème à l'échelle mondiale pourrait permettre d'éviter une future pandémie avant qu'elle ne commence.

Les chercheurs en santé mondiale ont, depuis de nombreuses années, compris que le commerce des animaux sauvages est une source de transmission de maladies d'une espèce à l'autre. Si cette épidémie particulière a changé la vie d'une grande partie de la population mondiale, elle n'est en fait qu'une des nombreuses maladies auxquelles ce commerce est lié.

Comme l'a déclaré à la BBC le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid-19 : "Nous nous préparions à quelque chose comme ça, car ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand".

Comment tout a commencé

Les experts en maladies infectieuses s'accordent à dire que, comme la plupart des maladies humaines émergentes, ce virus a d'abord franchi la barrière des espèces sans être détecté.

Le professeur Andrew Cunningham, de la Zoological Society of London, a expliqué : "Nous nous attendions en fait à ce qu'une telle chose se produise depuis un certain temps.

"Ces maladies apparaissent plus fréquemment ces dernières années en raison des violations de l'homme sur l'habitat sauvage, du contact et de l'utilisation accrues des animaux sauvages par l'homme".

Le virus qui est à l'origine du Covid-19 rejoint une liste obscure de virus de nom commun - y compris Ebola, la rage, Sars et Mers - qui ont leur origine dans les populations de chauves-souris.

De nombreuses études sur les virus des chauves-souris, et leur capacité à infecter l'homme, proviennent de la recherche de la source de l'épidémie de Sars de 2003, très proche du coronavirus. Mais ce n'est qu'en 2017 que les scientifiques ont identifié le "riche pool génétique des coronavirus liés au Sars des chauves-souris" dans une seule grotte en Chine. - la source possible de la pandémie.

Copyright de l’image Reuters Image caption Un certain nombre de cas précoces de la pandémie étaient liés au marché des fruits de mer de Wuhan

Ces virus résident dans le corps des chauves-souris depuis des millénaires, mais sont préprogrammés avec la capacité d'infecter un humain ; la clé qui déverrouille certaines de nos cellules, où elles peuvent se répliquer.

"Dans le cas du Sars-CoV-2, la clé est une protéine virale appelée Spike et le principal verrou permettant d'entrer dans une cellule est un récepteur appelé ACE2", a expliqué le professeur David Robertson, un virologue de l'université de Glasgow. "Le coronavirus est non seulement capable de s'adapter à cette serrure ACE2, "il le fait en fait beaucoup mieux que le Sars-1 [le virus qui a causé l'épidémie de 2003]", a-t-il déclaré.

Cette adéquation parfaite pourrait expliquer pourquoi le coronavirus se transmet si facilement d'une personne à l'autre ; sa contagiosité a dépassé nos efforts pour le contenir. Mais c'est en amenant le virus de la chauve-souris à la porte d'une cellule humaine que le commerce des animaux sauvages joue un rôle important.

Un commerce risqué

La plupart d'entre nous ont entendu dire que ce virus a "démarré" dans un marché d'animaux sauvages à Wuhan. Mais la source du virus - un animal ayant cet agent pathogène dans son corps - n'a pas été trouvée dans le marché.

"Le premier groupe d'infections a été associé au marché - c'est une preuve circonstancielle", a expliqué le professeur James Wood de l'université de Cambridge.

"L'infection a pu venir d'ailleurs et atteindre, par hasard, des gens qui s'y trouvaient. Mais étant donné qu'il s'agit d'un virus animal, l'association avec le marché est très intéressante".

Le professeur Cunningham est d'accord ; les marchés d'animaux sauvages, explique-t-il, sont des points de concentration pour les maladies animales qui cherchent de nouveaux hôtes. "Le mélange d'un grand nombre d'espèces dans des conditions d'hygiène et de bien-être médiocres, et d'espèces qui ne s'approcheraient normalement pas les unes des autres, donne aux agents pathogènes la possibilité de passer d'une espèce à l'autre", a-t-il expliqué.

Par le passé, de nombreux virus de la faune sauvage ont été introduits chez l'homme par l'intermédiaire d'une deuxième espèce, qui est cultivée ou chassée et vendue sur un marché.

Le professeur Woods a expliqué : "Le virus Sars original a été transmis à la population humaine via une épidémie de civettes de palmiers, qui étaient commercialisées dans le sud de la Chine pour être consommées.

"Il était très important de le savoir car il y a eu une épidémie chez les civettes elles-mêmes, qui a dû être contrôlée pour arrêter une propagation chez les humains".

En cherchant le chaînon manquant dans cette chaîne de transmission particulière, les scientifiques ont trouvé des indices indiquant que le vison, les furets et même les tortues étaient des hôtes. Des virus similaires ont été trouvés dans les corps de pangolins, mais aucune de ces espèces suspectes n'a été impliquée dans cette épidémie. Ce que nous savons, c'est que nos contacts avec les animaux sauvages et le commerce de ces derniers nous exposent à de nouvelles maladies qui recherchent silencieusement un hôte.

Copyright de l’image Getty Image caption Des fonctionnaires saisissent des civettes sur le marché aux animaux sauvages de Xinyuan à Guangzhou pour empêcher la propagation du Sars

"Essayer de s'assurer que nous ne mettons pas les animaux sauvages en contact direct avec nous-mêmes ou avec d'autres animaux domestiques est une partie très importante de cette équation", a déclaré le professeur Wood.

"Et il y a eu diverses campagnes pour interdire tout commerce d'animaux et tout contact avec les animaux sauvages", a-t-il ajouté, "mais ce que vous faites alors, c'est pénaliser certaines des personnes les plus pauvres du monde. Dans de nombreux cas, en introduisant des mesures de ce type, vous poussez le commerce à la clandestinité, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles".

L'OMS a déjà demandé des normes d'hygiène et de sécurité plus strictes pour les marchés dits "humides" en Chine. Mais dans de nombreux cas - comme le commerce de la viande de brousse en Afrique subsaharienne, lié à l'épidémie d'Ebola - les marchés sont informels et donc très difficiles à réguler.

"Vous ne pouvez pas le faire depuis un bureau à Londres ou à Genève ; vous devez le faire localement sur le terrain dans chaque pays", a ajouté le professeur Wood.

Le Dr Maria Van Kerkhove est d'accord : "Il est très important que nous travaillions avec la population et avec les personnes qui travaillent à l'interface entre l'animal et l'homme - les personnes qui travaillent avec la faune sauvage".

Cela exigera un effort véritablement mondial et très complexe. Mais l'épidémie de Covid-19 semble nous avoir montré le coût que représenterait le fait de ne pas le faire.