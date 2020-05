Image caption BBC News Arabic a analysé les données de suivi des vols et a parlé au personnel de Mahan Air pour montrer comment cette compagnie aérienne avait violé certaines interdictions de vol du gouvernement

La BBC a mené une enquête sur la manière dont une compagnie aérienne iranienne, Mahan Air, a contribué à la propagation de Covid-19 au Moyen-Orient, continuant à opérer malgré plusieurs interdictions de vol de certains pays avec l'Iran.

BBC News Arabic a étudié les données relatives aux vols Mahan Air et a parlé à des personnes du milieu pour montrer comment cette compagnie aérienne a maintenu ses vols malgré les interdictions du gouvernement des centaines de fois entre fin janvier et fin mars, en effectuant des vols à destination et en provenance de l'Iran, de l'Irak, des Emirats Arabes Unis, et de Syrie.

Tous ces pays ont dû autoriser Mahan Air à atterrir. Et ils l'ont fait malgré leurs propres interdictions.

L'Iran a suspendu tous les vols de routine à destination et en provenance de Chine le 31 janvier, et un certain nombre de pays ont par la suite interdit les vols en provenance d'Iran en février et mars, devenu l'épicentre de la pandémie de coronavirus au Moyen-Orient.

Cependant, la compagnie aérienne a maintenu ses vols malgré tout, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles elle mettait en danger la santé des passagers et du personnel de cabine.

Et le personnel de cabine a été réduit au silence - menacé de poursuites pénales - lorsqu'ils ont exprimé leur inquiétude quant à la propagation du virus à leurs proches et dans le pays.

Mahan Air n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC.

A lire aussi :

Mahan Air, une compagnie aérienne privée

Copyright de l’image Rudi van Goch - Aviation Videography Image caption Mahan Air dit avoir quelques 55 avions transportant environ 5 millions de passagers par an vers 66 destinations à travers le monde.

Mahan Air est une compagnie aérienne iranienne privée.

Mahan Air dit qu'elle possède 55 avions et transporte en moyenne cinq millions de passagers par an vers 66 destinations à travers le monde.

Elle est rattachée aux Gardiens de la révolution islamique (GRI), une branche puissante des Forces armées iraniennes.

Par conséquent, ses activités ont été inspectées - en 2011, les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie aérienne, l'accusant de transporter des armes et du personnel clé pour le GRI.

La compagnie aérienne soutient les opérations de l'Iran en Syrie, au Liban et en Irak - tous les pays ayant des liens avec le GRI.

Les conseils de santé ignorés

Copyright de l’image BBC Arabic Image caption Mahan Air est la plus grande compagnie aérienne iranienne

En utilisant une combinaison de données de vol et en parlant à des sources au Liban et en Irak, BBC News Arabic a pu confirmer les premiers cas de Covid-19 dans ces pays voyageant sur des vols Mahan Air.

Le 19 février, un étudiant iranien a voyagé sur le vol Mahan Air W55062 de la capitale iranienne Téhéran à la ville irakienne de Najaf. Il a été signalé comme le premier cas officiel irakien de Covid-19 le 24 février.

Le 20 février, une Libanaise de 41 ans revenant d'un pèlerinage à Qom a pris l'avion depuis Téhéran sur le vol Mahan Air W5112 vers Beyrouth, la capitale du Liban. Elle a été signalée comme le premier cas confirmé au Liban le lendemain.

Malgré ces cas, Mahan Air a continué à exploiter des vols.

Le gouvernement irakien a suspendu les vols à destination et en provenance de l'Iran le 20 février.

Cependant, la BBC peut révéler qu'au moins 15 autres vols ont eu lieu après l'interdiction, avec la permission du gouvernement irakien.

Beaucoup de ces avions transportaient des pèlerins d'Iran vers les lieux saints d'Iraq.

Dans une déclaration à la BBC, le gouvernement irakien a déclaré : qu'il s'agissait de vols de rapatriement et qu'ils avaient l'approbation de la Iraqi Civil Aviation Authority.

Ils ont précisé que les vols d'Irak vers l'Iran continueraient, mais les voyageurs en provenance d'Iran ne peuvent entrer en Irak.

A lire aussi :

Opérationnel pendant les pics chinois et iraniens

Image caption Mahan Air a maintenu ses liaisons entre l'Iran et les quatre grandes villes chinoises : Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen.

L'enquête de la BBC montre que pendant le pic de l'épidémie de Covid-19 en Chine, Mahan Air a assuré des vols entre l'Iran et les quatre principales villes de Chine : Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen.

Malgré l'interdiction de vol avec la Chine introduite le 31 janvier, l'Iran doit avoir autorisé Mahan Air à enfreindre ses propres restrictions.

Mahan Airlines a publié des photos sur les réseaux sociaux chinois montrant que six vols entre fin janvier et 20 avril ont été utilisés dans le cadre de l'aide étrangère, et a identifié quatre qui ont été utilisés pour évacuer des citoyens iraniens en Chine, le dernier de ces vols ayant eu lieu le 5 février.

En analysant davantage les données de suivi des vols et en les recoupant avec les déclarations officielles de Mahan Air, notre enquête peut révéler que 157 vols ont été effectués après cette date, malgré l'interdiction de vol de l'Iran avec la Chine.

Comme d'autres compagnies aériennes ont immobilisé leurs flottes, les données de vol montrent que du 31 janvier au 20 avril, Mahan Air était la seule compagnie aérienne à poursuivre ses liaisons directes entre l'Iran et la Chine.

Mahan Air a également continué à jouer un rôle clé dans le transport de passagers hors d'Iran vers d'autres pays au cours de son propre pic de virus.

La Syrie a officiellement suspendu tous les vols à destination et en provenance de l'Iran le 8 mars.

Cependant, Mahan Air a effectué huit autres vols après la mise en place de l'interdiction.

Mahan Air a également opéré 37 vols vers Dubaï, 19 vols vers la Turquie et 18 autres vols vers des destinations telles que la Malaisie et la Thaïlande.

D'autres compagnies aériennes opéraient à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran à cette époque. Mais Mahan Air était la seule à opérer à si grande échelle.

Le personnel réduit au silence

Copyright de l’image BBC Arabic Image caption Les employés de Mahan Air étaient menacés de poursuites pénales s'ils parlaient publiquement de leurs préoccupations en matière de sécurité.

La BBC a obtenu des preuves que le personnel de cabine avait été réduit au silence sur le rôle que la compagnie aérienne jouait dans la propagation du virus, même si cela devenait une préoccupation croissante.

Fin février, plus de 50 membres d'équipage de cabine de Mahan Air présentaient des symptômes du virus, selon des sources bien placées à l'intérieur de Mahan Air.

Les membres de l'équipage de cabine se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne recevoir ni équipement spécialisé ni vêtements de protection.

Le 27 février, le personnel de la compagnie aérienne s'est prononcé pour la première fois.

Un article est paru dans Shargh Daily.

Le personnel de Mahan Air craignait de ne pas avoir eu le temps de s'auto-isoler après son retour de Chine.

Le 18 avril, 1 300 membres du personnel de Mahan Air ont signé une lettre ouverte accusant la compagnie aérienne de mal gérer la crise.

Publiée dans Avia News, la lettre indiquait également que les demandes de l'équipage d'équipement de protection individuelle, recommandés par l'organisme de l'industrie aérienne The International Air Transport Association (IATA), avaient été maintes fois ignorées.

Et qu'on leur reprochait d'avoir propagé le virus à leurs proches et dans le pays.

La BBC a obtenu une copie d'un accord de non-divulgation donné au personnel de Mahan Air, le menaçant de poursuites pénales s'il s'exprime publiquement sur ses préoccupations.

Mahan Air et d'autres pays qui ont autorisé la compagnie aérienne à atterrir malgré l'interdiction des vols en provenance d'Iran, ont refusé la demande d'entretien de la BBC.