Coronavirus : l'appât financier de la mafia en direction des plus pauvres en Italie

Sur l'île de Sicile, le frère d'un mafioso - membre d'un groupe mafieux - a distribué de la nourriture aux pauvres d'un quartier de Palerme.

"Les gens me téléphonent et ils pleurent au téléphone", dit-il. "Ils disent que leurs enfants ne peuvent pas manger. Une jeune femme m'appelle tous les jours. Elle a cinq enfants et ne sait pas comment les nourrir".

Il ne voulait pas confirmer qu'il faisait partie de la mafia lui-même, mais il a dit que si être un mafieux signifiait aider les gens, alors il était "fier d'être un mafieux".

Le coronavirus est nouveau, mais distribuer des colis alimentaires aux nécessiteux est une vieille tactique mafieuse.

"L'objectif est de gagner en crédibilité et d'intervenir comme une alternative à l'État", explique Nicola Gratteri, enquêteur antimafia et chef du bureau du procureur de Catanzaro, en Calabre.

L'objectif est de renforcer une base de soutien, dit-il.

L'économie italienne est en mauvaise posture depuis des années, avec un taux de chômage élevé et une croissance économique lente. Le confinement a fait basculer certaines personnes dans le désespoir. Mais accepter la moindre aide d'un mafioso est extrêmement dangereux.

"La mafia n'a jamais rien fait par générosité. Ce concept n'existe pas pour eux", déclare Enza Rando, qui travaille pour une organisation antimafia.

"Tout ce qu'ils savent, c'est que "je te gratterai le dos si tu grattes le mien", ajoute-t-t'il.

Au départ, rien n'est demandé en retour. Mais tout le monde devra rembourser la faveur sous une forme ou une autre.

Marcello est propriétaire d'un restaurant dans le centre de Palerme, qu'il a dû fermer en mars.

Il s'attend à recevoir une offre qu'il ne peut pas refuser. Tout est très simple, dit-il. Un mafioso frappe à votre porte et vous propose de renflouer votre entreprise, de temps en temps. C'est là que vous négociez le prix. Ensuite, quelqu'un transfère une partie de l'argent sur votre compte, et le reste vous est versé en espèces.

"En ce moment, mon entreprise est en train de couler. Et quand quelqu'un vous jette un gilet de sauvetage, vous pouvez choisir de vous noyer avec vos idéaux, ou de nager", dit-il.

"Mais la mafia reviendra toujours pour encaisser, dit Gaspare Mutolo, un ancien mafieux sicilien qui est devenu un témoin clé dans des dizaines d'affaires de mafia. "C'est exactement comme ça que j'opérais avant", dit-il. "J'étais toujours si charmant. J'avais l'air généreux. Je n'ai jamais montré mon vrai visage. Mais attention, j'étais un criminel qui a tué plus de 20 personnes", affirme-t-'il.

Gaspare Mutolo a accepté de parler à la BBC depuis un endroit secret où il est sous la protection de la police et où il passe ses journées à peindre. Ses œuvres représentent souvent les tentacules de la mafia qui s'infiltrent dans les communautés. Il dit que chaque fois qu'il a "aidé" une famille dans le besoin, ils ne se sont pas souciés de savoir qui il était.

"Lorsque vos enfants pleurent parce qu'il n'y a pas de nourriture à la maison ou si votre entreprise est sur le point de faire faillite, vous ne pensez pas aux conséquences d'obtenir de l'aide des mauvaises personnes. Vous pensez juste à survivre", explique-t'il.

Puis, à l'approche des élections locales, il allait voir les gens qu'il avait aidés et leur disait "Ciao bella, vous vous souvenez de moi ? Je t'ai aidé quand tu avais besoin de moi. Maintenant, j'ai besoin de vous. Et tout ce que je vous demande, c'est de voter pour ce candidat", raconte-t-il.

Selon M. Mutolo, la mafia a de l'argent à sa disposition en cas de crise. "Ils sont beaucoup plus efficaces que l'État lorsqu'il s'agit d'aider ceux qui sont dans le besoin", dit-il.

Antonio et sa femme Francesca possèdent une boucherie dans une petite ville blanchie à la chaux dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, qui se débat dans un isolement total. Il y a quelques jours, un de leurs clients réguliers est venu dans leur boutique et leur a proposé un prêt en espèces pour les aider.

"Nous nous sommes regardés dans les yeux. Nos cœurs se sont serrés, et nous avons immédiatement compris ce qui se passait", a déclaré Antonio.

Lui et sa femme ont refusé l'offre, mais les prêts sont une activité mafieuse essentielle. Ils accordent des prêts, puis "une lente agonie commence", dit M. Gratteri.

"Le but ultime du mafieux n'est jamais de gagner de l'argent, mais de reprendre l'entreprise et de l'utiliser pour blanchir de l'argent", explique-t'il.

Depuis le début du confinement, une ligne d'assistance téléphonique qui soutient les victimes d'extorsion a reçu une augmentation de 100 % des signalements, en particulier de la part des petites entreprises.

"Si le gouvernement italien n'est pas capable d'aider ces personnes, elles seront jetées dans les bras de la mafia", déclare Attilio Simeone, qui travaille pour la ligne d'assistance.

Alors que le monde est confronté au pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression, de nombreux Italiens seront à genoux.

"C'est le moment le plus favorable pour la mafia", a prévenu Enza Rando. "En ce moment, le timing est essentiel.

"Comme de nombreux experts antimafia, elle exhorte le gouvernement italien à mettre de l'argent à la disposition des personnes et des entreprises avant que la mafia n'intervienne pour offrir de l'argent facile. Le gouvernement italien a déclaré qu'il prêterait jusqu'à 25 000 euros aux entreprises dans le besoin.

Mais Marcello n'a pas l'intention de demander un prêt au gouvernement.

"Il serait impossible de le rembourser. Tous les magasins qui vont rouvrir devront suivre des règles de distanciation sociale. Cela signifie moins de clients, et beaucoup moins d'argent", souligne-t'il.

Il affirme que tous les restaurateurs qu'il connaît partagent le même sentiment. Ils pensent que vendre leur commerce à la mafia rapidement et sans poser de questions sera probablement leur seule option.

"J'ai un sentiment d'échec total", dit Marcello. "J'ai toujours condamné la mafia et je suis sur le point de trahir tout ce en quoi j'ai toujours cru", regrette-t'il.

Certains noms ont été changés pour protéger l'identité des personnes interrogées.

Illustrations de Jilla Dastmalchi