Sita Tyasutami (G), Maria Darmaningsih (C) et Ratri Anindyajati (D) ont déclaré que le Covid-19 a changé leur vie pour toujours

Le président a révélé mon diagnostic Covid-19 à la télévision

Sita Tyasutami présentait tous les symptômes révélateurs d'un coronavirus. Pourtant, alors qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital à Jakarta, la capitale indonésienne, son état n'avait pas été diagnostiqué.

Tout comme celui de sa mère, Maria Darmaningsih, qui avait été admise dans le même hôpital.

Confinées dans des chambres d'hôpital séparées, Tyasutami et sa mère attendaient avec impatience les résultats de leurs tests de dépistage du coronavirus, lorsque le président indonésien a fait une annonce surprenante.

Lors d'une conférence de presse diffusée à la nation, le président Joko Widodo a déclaré que deux ressortissants indonésiens avaient été testés positifs au Covid-19, les deux premiers cas confirmés dans le pays.

Les deux personnes - une femme de 64 ans et sa fille de 31 ans - étaient traitées dans un hôpital pour maladies infectieuses à Jakarta, a déclaré le président.

Le briefing, tenu devant des journalistes à l'extérieur du palais présidentiel, a confirmé l'inévitable : le coronavirus avait atteint l'Indonésie.

Diffusée sur les écrans de télévision de l'hôpital, l'annonce du président a laissé Tyasutami et sa mère dans l'incrédulité.

Le président Widodo parlait de deux patients de leur hôpital, avec leur profil, leur âge, leurs symptômes, leurs antécédents de contact.

Le président Widodo n'a pas mentionné les patients par leur nom, mais il n'a pas eu besoin de le faire.

Son cerveau vrombissant, Tyasutami a demandé à une infirmière si l'hôpital traitait actuellement d'autres patients atteints de coronavirus.

Lorsque l'infirmière a répondu par la négative, la réalité l'a frappée.

Elle et sa mère ont été les deux premiers cas connus de coronavirus en Indonésie.

"J'étais confuse, j'étais en colère, j'étais triste", a déclaré Tyasutami à la BBC. "Je ne savais pas quoi faire parce que c'était partout dans les médias."

Avant son diagnostic, Tyasutami était danseuse professionnelle, directrice d'un spectacle, une sœur, une fille, une amie. Par la suite, son identité a été réduite à une humiliante étiquette de deux mots : cas numéro un.

Son dossier médical a fait l'objet d'une fuite.

Les détails de son cas ont été mal communiqués.

De fausses rumeurs se sont répandues sur Internet.

En quelques heures, elle est devenue le visage de l'épidémie de coronavirus en Indonésie.

Cela a commencé par des démangeaisons de la gorge.

Tyasutami les a traités. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, pensait-elle. Puis, le matin du 17 février, elle s'est réveillée avec des symptômes qui étaient plus que la marque d'une maladie bénigne.

Sa mère, Darmaningsih, professeure de danse à l'Institut des arts de Jakarta (JIA), est tombée malade plus tard dans la semaine. L'état de Darmaningsih s'est aggravé après un spectacle de danse le 23 février, la laissant dans un état de "très grande maladie".

C'est alors que Darmaningsih et Tyasutami sont allés passer un examen médical à l'hôpital local de Depok, dans la banlieue de Jakarta. Au départ, le médecin a diagnostiqué chez Darmaningsih un typhus - une maladie bactérienne transmise par des poux ou des puces - et chez Tyasutami une bronchopneumonie.

"Nous avons demandé à être testés pour le Covid-19, mais notre demande a été rejetée car, à l'époque, l'hôpital ne disposait pas des installations adéquates", a déclaré Tyasutami.

Le 27 février, ils ont été maintenus à l'hôpital, sans savoir que l'agent pathogène envahissait leurs cellules. Il a fallu un tuyau d'un ami, 24 heures plus tard, pour que l'alarme soit donnée.

L'amie a téléphoné à Tyasutami pour lui dire qu'elle avait assisté au même événement de danse qu'une femme japonaise qui avait été testée positive au Covid-19.

Tyasutami ne connaissait pas la Japonaise, mais comprenait la gravité de son diagnostic.

"C'est pourquoi j'ai insisté une fois de plus auprès du médecin pour qu'il fasse le test", a déclaré Tyasutami.

Cette fois, les médecins ont accédé à sa demande. Elle et sa mère ont été transférées à Sulianti Saroso, l'hôpital des maladies infectieuses de Jakarta, où elles ont subi un test de dépistage de Covid-19 par écouvillonnage.

Tyasutami et Darmaningsih s'attendaient à ce qu'un médecin leur communique les résultats. Au lieu de cela, leurs diagnostics ont été lus par le président Widodo le 2 mars.

Ce fut une surprise pour eux comme pour le pays. Quelques jours plus tard, Tyasutami et Darmaningsih se sont fait dire qu'en cas d'apparition d'une maladie, le président devait être informé avant les patients, conformément à la loi.

Achmad Yurianto, un porte-parole du gouvernement indonésien, a déclaré à la BBC qu'il n'y avait rien de mal à ce que le président informe le public. Une loi de 2009 sur la santé stipule que le secret médical ne s'applique pas aux questions d'intérêt public.

Par conséquent, l'annonce du président était légale, selon Bivitri Susanti, un expert juridique basé à Jakarta. Mais était-ce la bonne chose à faire, compte tenu de la protection juridique des dossiers médicaux ? "Je ne pense pas", a déclaré Mme Susanti.

Vrai ou faux, l'annonce a propulsé le premier et le deuxième cas sous les feux de la rampe au niveau national. En quelques heures, des messages montrant les initiales, l'adresse complète et les dossiers médicaux du cas 1 (Tyasutami) et du cas 2 (Darmaningsih) ont fait l'objet d'une fuite et ont été largement diffusés sur WhatsApp.

La réaction aux médias sociaux et la diffusion de fausses informations sur leur vie ont été immédiates, vicieuses et implacables.

"Ils ont attaqué Sita, la blâmant d'avoir apporté le virus en Indonésie", a déclaré à la BBC la grande sœur de Tyasutami, Ratri Anindyajati. "Ils lui ont reproché d'avoir perdu son emploi, ou d'avoir été séparée de sa famille. Ils se demandaient comment elle pouvait être aussi belle et élégante après avoir été malade. Ils ont dit que c'était un coup monté".

Tyasutami a été jugée par le public, alors qu'il était tout à fait possible que l'Indonésie ait eu des cas de coronavirus avant le 2 mars. Le gouvernement avait nié qu'il y en avait.

Mais début février, une étude de l'université de Harvard a suggéré qu'il pourrait y avoir des "cas non détectés" dans le pays, qui a des liens étroits avec la Chine, d'où le virus est originaire.

Aujourd'hui, l'Indonésie est l'un des pays les plus touchés d'Asie du Sud-Est, avec environ 12 000 cas et près de 900 décès à ce jour.

Les origines du Covid-19 en Indonésie pourraient bien ne jamais être connues. Les cas un et deux, cependant, ont été enregistrés.

"Avant mon diagnostic, j'avais moins de 2 000 fans sur Instagram", a déclaré M. Tyasutami. "Je n'avais personne qui m'envoyait des discours de haine. Dans les jours qui ont suivi [mon diagnostic], le nombre de mes followers est passé à 10 000. Les gens commentaient tout, surtout des photos de moi en tenue de danse sexy et révélatrice".

Pourquoi le terme "patient zéro" n'est pas utile

Analyse par Richard McKay, historien des épidémies et professeur à l'université de Cambridge

Étant donné sa formation accidentelle et son manque de précision, l'expression "patient zéro" est toujours trompeuse, il vaut mieux l'éviter. Elle a été inventée par erreur dans les années 1980. Certains pensent qu'elle désigne le premier cas (ou "primaire") dans une région donnée par date d'infection, d'autres qu'elle désigne le premier cas constaté dans une épidémie ("cas index"), et d'autres encore qu'elle désigne le premier cas "jamais" apparu chez l'homme.

Le terme est également utilisé depuis longtemps comme un moyen sensationnel d'attirer l'attention et de susciter la stigmatisation. Les conditions du monde réel - comme les personnes infectées qui ne présentent pas de symptômes - nous rappellent qu'il serait malavisé de mettre l'accent, comme cela aurait dû être fait depuis longtemps, sur le classement et la numérotation définitifs des cas.

Si le Covid-19 avait été perçu auparavant comme un risque très éloigné de l'Indonésie, il pourrait être utile pour l'éducation du public de confirmer l'existence de cas dans le pays. Toutefois, lorsque le nombre de cas est faible, il faut faire preuve d'une extrême discrétion lors de leur examen.

Le 3 mars, le président Widodo a exhorté les responsables des hôpitaux et du gouvernement à respecter la vie privée des patients du Covid-19, mais à ce moment-là, le mal était déjà fait.

La fuite a donné le ton à ce qui allait suivre. Les commentaires imprécis du ministre indonésien de la santé, Terawan Agus Putranto, se sont avérés encore plus répugnants. Lors d'une conférence de presse le 2 mars, le ministre a suggéré à tort que le premier cas (Tyasutami) avait contracté la maladie d'un citoyen japonais, un "ami proche", alors qu'il dansait dans une boîte de nuit à Jakarta. Les commentaires du ministre ont laissé libre cours à l'imagination.

Il y a eu de faux rapports qui ont laissé entendre que "le Japonais était un ami proche qui me "louait"", a déclaré M. Tyasutami. "Mon histoire a été tordue tant de fois. Les gens faisaient des suppositions à mon sujet", a-t-elle ajouté.

Le ministre de la santé n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mme Tyasutami a déclaré que les médias devraient également assumer la responsabilité de la manière dont son diagnostic a été rapporté. "Il y a cette culture du blâme des victimes", a-t-elle déclaré. Un groupe de défense de la liberté de la presse, l'Alliance des journalistes indépendants, a exhorté les médias à éviter les reportages "sensationnalistes" et à respecter la vie privée des patients atteints de Covid-19. Les médias sont allés trop loin, a estimé Mme Tyasutami. En regardant la télévision à l'hôpital, elle a pu voir des journalistes "bombarder" sa maison.

Tout le monde chez elle a dû être testé pour le Covid-19, y compris sa sœur aînée, Anindyajati. La directrice artistique de 33 ans, qui vit à Vienne, avait déjà été malade et avait récupéré après son arrivée en Indonésie pour des vacances au début du mois de février. Le test a confirmé ce qu'Anindyajati avait déjà soupçonné. Elle allait rejoindre sa famille en isolement dans le même hôpital, désormais connu sous le nom de "cas n° 3" en Indonésie.

Anindyajati a dit qu'elle avait d'abord pris sa maladie pour les effets du décalage horaire

Hormis quelques complications, la période de convalescence s'est déroulée assez bien pour les trois personnes.

Le 13 mars, après 13 jours d'isolement, Anindyajati et Tyasutami ont reçu leur congé de l'hôpital. Ce fut un moment de joie teinté de tristesse, car leur mère - qui n'a pas encore complètement récupéré - a dû rester à l'hôpital pendant trois jours supplémentaires. Elle ne se sentait cependant pas seule, car ses filles lui tenaient compagnie, bien qu'à distance.

Cette expérience, disaient-elles, a changé leur vie à jamais. "Je sens que j'ai une seconde chance dans la vie", a déclaré Mme Darmaningsi.

Ils ont soutenu des familles qui n'ont pas eu autant de chance, en offrant des conseils lorsqu'ils en ont eu besoin. Ils ont même donné leur sang aux chercheurs qui testent un éventuel traitement pour le Covid-19.

Maintenant que l'épidémie s'est étendue, ce ne sont que trois milliers de vies qui ont été bouleversées par la maladie en Indonésie. Pourtant, la stigmatisation persiste.

Quelqu'un les a appelées "femmes sataniques" dans un message il y a quelques jours, a déclaré M. Tyasutami. Anindyajati tente d'ignorer la haine, mais se concentre plutôt sur le bon côté des choses.

"Nous pensons qu'il y avait déjà de nombreux cas suspects", a-t-elle dit. "Quand notre diagnostic a été confirmé, cela a au moins aidé le gouvernement à prendre des mesures."