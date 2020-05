Image caption David interagit avec sa famille à travers une fenêtre

La plupart des patients se remettent rapidement du Covid-19 dans une moyenne de deux semaines mais pour certains, les symptômes durent beaucoup plus longtemps.

Le monde de David Harris s'est réduit à la taille de sa pièce d'accueil.

Il y a sept semaines, il a développé des symptômes de Covid-19 qu'il décrit comme étant comme une mauvaise grippe.

C'est alors que l'architecte indépendant de 42 ans a commencé à s'isoler dans la maison de Bristol qu'il partage avec sa femme et sa petite fille.

Au bout d'une semaine environ, il a commencé à se sentir mieux, mais deux semaines plus tard, ses symptômes sont réapparus, à sa grande surprise.

"Cela a été un peu comme une mini-saga d'une vague récurrente de symptômes à laquelle je ne m'attendais pas du tout", dit-il.

"La deuxième vague a été bien pire - les mêmes symptômes de la grippe, mais avec un essoufflement, et c'est pourquoi j'étais convaincu qu'il s'agissait du coronavirus".

"Ensuite, j'ai eu deux semaines où je pensais aller mieux, j'étais juste très fatigué".

En partant du principe qu'il valait mieux être en sécurité qu'à risque, David a continué à s'isoler, se changeant en vêtements propres les rares fois où il quittait la pièce de devant pour aller aux toilettes, et mangeant et dormant seul.

Sa femme amenait leur fille Millie, âgée de 10 mois, à la fenêtre de la pièce d'accueil pour que David puisse la voir à travers la vitre.

La maladie a laissé David épuisé et incertain de ce qui allait se passer ensuite.

"L'une des choses les plus stressantes est probablement d'essayer de déterminer à quel moment vous demandez de l'aide".

"Vous ne voulez pas importuner le NHS, parce qu'il y a évidemment des gens qui sont dans des situations bien pires que la mienne".

"Mais certainement, dans mon moment de faiblesse, je ne voulais pas tomber dans le piège de ne pas demander de l'aide et qu'ensuite quelque chose de mal arrive parce que vous n'avez pas demandé d'aide".

"Quand j'ai rechuté, quand mon état s'est aggravé, c'était une expérience assez effrayante".

"C'est donc assez effrayant d'aller plus mal alors que vous pensiez que vous alliez mieux."

Image caption Felicity had Covid-19 symptoms for six weeks

Une agonie extrême

Felicity, 49 ans, originaire de Londres, est à six semaines de son rétablissement après être tombée malade pour la première fois avec des symptômes de type Covidien.

Mais, comme David, son expérience est loin d'avoir été facile.

"Je pense que le plus dur a été de passer les dix premiers jours à être très malade et à penser que je me rétablissais, puis que les choses se sont beaucoup, beaucoup aggravées.

"C'est donc à la cinquième semaine de maladie que mon partenaire a dû appeler les urgences parce que j'avais des douleurs abdominales tellement terribles que je ne faisais qu'appeler en souffrant énormément.

"C'est si difficile à savoir, est-ce le travail du virus ? Est-ce la réponse du système immunitaire ? Est-ce une inflammation permanente ?

"Je n'avais pas de problèmes d'estomac avant de tomber malade, mais la cinquième semaine a été tout simplement horrible."

Image caption Felicity, like David Harris, has not been tested but was told by doctors she probably had the virus

Aucun test

Ni Felicity ni David n'ont été testés pour le Covid-19, mais les médecins leur ont dit qu'ils avaient probablement le virus.

On leur a également assuré qu'ils n'étaient plus contagieux.

Mais Felicity a eu du mal à se débarrasser de ses symptômes et les semaines de maladie ont fait des ravages.

"Je passe énormément de temps au lit à essayer de me rétablir.

"Toute cette expérience, d'être malade et d'essayer de guérir, a été mentalement accablante.

La plupart se rétablissent rapidement

Le problème vient en partie du fait que l'on ignore tant de choses sur le coronavirus, notamment pourquoi certaines personnes présentent des symptômes relativement bénins pendant quelques jours, alors que d'autres, en parfaite santé, doivent se débattre pendant des semaines.

Selon le Dr Philip Gothard, médecin consultant à l'hôpital des maladies tropicales de Londres, la grande majorité des patients se rétablissent complètement et assez rapidement.

"Certains auront une toux persistante et nous commençons à voir des patients qui ont une fatigue profonde et un épuisement qui dure peut-être trois, quatre, cinq ou six semaines.

"C'est très pénible si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude.

"Et c'est donc un choc que le rétablissement soit lent.

"Mais chez de nombreux patients atteints d'autres maladies qui se remettent d'une maladie aiguë, vous avez tendance à voir ce genre d'effet d'épilation et d'affaiblissement car vous vous rétablissez lentement et vous avez de bons et de mauvais jours". Un nombre important de cas présentant des symptômes plus longs

Selon Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College de Londres, les données issues de l'application Covid Symptom Study montrent qu'il faut en moyenne 12 jours aux personnes pour commencer à se rétablir lentement.

"Nous constatons également qu'un nombre important de personnes signalent des symptômes qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, dans certains cas pendant 30 jours ou plus.

"Comme nous collectons davantage de données et continuons à utiliser l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, nous serons bientôt en mesure d'identifier quelle combinaison de symptômes et de facteurs de risque rend une personne plus ou moins susceptible de souffrir de ces symptômes à long terme".

David et Felicity espèrent tous deux qu'ils se remettent enfin et qu'ils peuvent commencer à reprendre une vie normale.

Mais le Covid-19, une maladie qui n'a encore que quelques mois, continue de nous réserver des surprises, et aucune d'entre elles n'est la bienvenue.

