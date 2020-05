Copyright de l’image Getty Images Image caption Pour certaines personnes, le confinement a été l'occasion idéale de se reconnecter et de faire preuve de créativité

De nombreuses personnes dans le monde entier cherchent des conseils pour contrôler leur anxiété et leur peur dans des conditions de confinement, mais certaines vivent l'isolement différemment.

Les distractions quotidiennes étant éliminées, ils voient l'interruption de leur vie comme un moment de réflexion, de reconnexion et de créativité.

Voici trois témoignages sur la façon de profiter de la vie en situation d'isolement.

Copyright de l’image SALLY FAIRBRASS Image caption Sally dit que le jardinage lui a permis de gérer son stress quotidien pendant le confinement

Le jardinage me donne un but

L'infirmière britannique Sally Fairbrass, spécialisée dans les soins intensifs, a commencé à travailler dans son jardin il y a tout juste un an.

Cet espace vert est devenu son oasis pour échapper au stress quotidien de la vie pendant la pandémie.

"Mon travail d'infirmière signifie que ma routine quotidienne n'est pas la même que celles des autres. Je fais de longues journées de travail et je travaille souvent la nuit. Comme on peut s'y attendre, dans mon travail, comme dans tous les autres, il y a des journées chargées et des jours calmes, mais cela s'intensifie pendant le confinement", explique-t-elle.

Pluie ou soleil

"Le jardinage était quelque chose que j'aimais vraiment dans le passé, mais je n'étais pas toujours cohérent. L'année dernière, en plus du jardinage, j'ai donc lancé mon blog pour m'aider à me responsabiliser. Dans le passé, je m'arrêtais et je commençais, mais pendant le confinement, j'ai été implacable avec mon jardinage. Maintenant, même s'il pleut, vous me trouverez dehors", dit-elle.

"Il y a quelque chose de génial à créer un changement physique. Il est agréable de penser que les preuves de ce que je fais maintenant seront visibles dans les semaines et les mois à venir. Ainsi, même si je ne fais pousser qu'une seule carotte, je serai très heureux et je ressentirai un sentiment d'accomplissement. Je continuerai donc à jardiner", ajoute-t-elle.

Avoir un objectif

"Je pense que, sans but, on perd la trace des choses en général et des choses qui comptent. Mon jardinage m'a donné ce sentiment d'utilité pendant le confinement", indique-t-elle.

"C'est devenu une sorte d'auto-briefing, où je vérifie ce que je pense et ce que je ressens. Mes endorphines s'activent lorsque je désherbe, que je fais du pot ou que je plante - cela me donne le temps de digérer la journée. Pendant mon séjour dans le jardin, j'ai réalisé qu'il y a parfois beaucoup d'émotions que nous portons en nous mais que nous n'abordons pas. Sortir dans mon jardin est rafraîchissant, libérateur et apaisant, surtout après une longue journée aux soins intensifs", conclut-elle.

Redécouvrir la joie de vivre en famille

Copyright de l’image EMRAH GULER Image caption Emrah a emménagé avec ses parents avant que le gouvernement n'introduise le confinement à Ankara, en Turquie

Début mars, le journaliste turc Emrah Guler a emménagé avec ses parents quelques jours avant que le gouvernement n'annonce une quarantaine dans la capitale Ankara, à côté de toutes les autres grandes villes de Turquie.

"Je suis une personne très sociable, donc c'est parfait pour vivre dans le centre ville d'Ankara, où il y a beaucoup de bars, de restaurants et de cafés. Mais même si j'aime beaucoup vivre dans le centre ville, les bâtiments sont trop proches les uns des autres, les rues sont étroites et bondées. Je savais que je ne voulais pas y être mis en quarantaine".

Emrah a emménagé avec ses parents âgés juste en dehors de la ville.

"La vie en banlieue est paisible ; je fais des promenades quotidiennes avec mon chien Coco, ce qui est plus agréable avec l'air frais et la verdure."

Emrah admet que le plus important a été de renouer avec ses parents.

Biscuits aux cacahuètes

"Le confinement m'a permis de passer du temps de qualité avec eux, ce que je n'avais pas fait depuis des années, voire des décennies. J'ai commencé à cuisiner avec ma mère et nous avons fait des biscuits aux cacahuètes".

"C'est bizarre que je parle à mes amis plus que jamais et j'aurais pu faire ça avant la pandémie. Et j'ai remarqué que les conversations sont moins superficielles, moins triviales et plus authentiques. Il s'agit de revenir à l'essentiel et d'avoir des liens authentiques avec les gens qui font partie de ma vie", constate-t-il.

"En ce qui concerne mon travail, je travaille à la maison depuis plus de 10 ans, donc pour moi l'adaptation n'a pas été aussi importante que pour la plupart des gens. Mais je peux comprendre pourquoi la transition est difficile. Lorsque j'ai commencé à travailler à domicile il y a des années, il m'a fallu environ six mois pour m'adapter complètement, avoir une routine et être discipliné dans mes tâches quotidiennes".

Projet de livre

Lorsque le confinement a commencé, Emrah voulait tout faire, du yoga à l'entraînement en passant par les vidéos en ligne, mais après deux semaines, tout s'est écroulé.

Au lieu de cela, il dit avoir enfin trouvé le temps de commencer à écrire un livre, qui sera son deuxième après une interruption de sept ans.

"J'ai réduit ma liste de choses à faire à la simple lecture et à la méditation. J'en fais certainement moins, mais plus efficacement".

Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler

Copyright de l’image SHRADDHA JOSHI Image caption Shraddha a commencé le yoga, les dessins de mandalas et la méditation depuis le confinement

Après un mois de confinement, la diététicienne clinique Shraddha Joshi a utilisé son temps pour découvrir de nouvelles compétences, notamment le yoga et le dessin de mandalas.

"Une chose qui m'a aidée à faire face au confinement, c'est que je suis très disciplinée. Je viens de changer la façon dont j'organise ma journée et de me fixer de nouveaux objectifs. Dès le début, j'ai décidé que je n'allais pas perdre ce temps".

Calme et concentré

Mais elle dit qu'elle a d'abord trouvé cela difficile après avoir constamment regardé les informations et vu comment le virus se propageait dans le monde.

"J'ai commencé à faire du yoga le matin et à méditer pendant la journée pour soulager mon anxiété. Je pense que les deux m'ont définitivement aidée à rester calme et concentrée".

"La chose la plus importante qui en ressort est que je suis plus conscient et plus compatissant envers mes amis, ma famille et mes proches. Il n'y a pas moyen que je puisse me connecter avec eux et être présent dans mes relations si je n'étais pas dans un bon espace mental".

La valeur des proches

"Je pense que je vais considérer cette période comme plus utile parce que je fais un effort pour avoir une perspective positive. Il ne sert à rien de se concentrer uniquement sur tout le mal qui se passe et sur tous les êtres chers que nous avons perdus. Je veux me concentrer sur ce que je peux contrôler", déclare-t-il.

"J'ai personnellement réévalué la valeur que j'accorde aux gens, en particulier aux êtres chers - parce qu'un jour ils sont là et le lendemain ils sont partis. Je pense que nous nous en rendons également compte en tant que communauté", dit-elle.