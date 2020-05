Copyright de l’image Getty Images

On sait que l'obésité augmente le risque d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiaques, le cancer et le diabète de type 2.

Les conclusions de certaines recherches suggèrent que cela pourrait également rendre les gens plus malades au Covid-19, mais pourquoi est-ce le cas ?

Existe-t-il des preuves que l'obésité constitue un risque pour le virus ?

Cette question a fait l'objet de nombreuses études alors que les experts tentent de trouver la réponse.

Dans une étude portant sur près de 17 000 patients hospitalisés atteints de Covid-19 au Royaume-Uni, ceux qui étaient obèses - avec un indice de masse corporelle (IMC) de plus de 30 - avaient un risque de mourir 33 % plus élevé que ceux qui n'étaient pas obèses.

Une étude distincte des dossiers médicaux électroniques du NHS a révélé que le risque de mourir du Covide-19 doublait chez les personnes obèses.

Si d'autres problèmes de santé liés à l'obésité, tels que les maladies cardiaques et le diabète de type 2, étaient également pris en compte, le risque serait encore plus élevé, ont déclaré les chercheurs.

Et une étude sur les patients gravement malades dans les unités de soins intensifs britanniques a révélé que près de 34,5 % d'entre eux étaient en surpoids, 31,5 % étaient obèses et 7 % souffraient d'obésité morbide (soit un total de 73 %), contre 26 % avec un IMC sain.

Ces chiffres sont à comparer aux 64 % de surpoids et d'obésité dans la population britannique - 35 % avec un IMC de 25-29 et 29 % avec un IMC de 30 ou plus.

L'indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par le carré de la taille (IMC = poids en kg/taille² en m).

Compte tenu des taux élevés d'obésité dans le monde, la Fédération mondiale de l'obésité indique qu'un pourcentage élevé de personnes qui contractent le coronavirus "auront également un IMC supérieur à 25".

Les premières études menées aux États-Unis, en Italie et en Chine suggèrent également qu'il s'agit d'un facteur de risque important.

Le vieillissement, le fait d'être un homme et les problèmes de santé sous-jacents augmentent le risque de devenir plus gravement malade à cause du Covid-19.

Pourquoi l'obésité est-elle un risque ?

Plus vous êtes en surpoids, plus vous avez de graisse, moins vous êtes en forme et moins vous avez une bonne capacité pulmonaire.

Cela signifie qu'il est plus difficile de faire entrer l'oxygène dans le sang et dans le corps. Cela a également un impact sur le cœur et la circulation sanguine.

"Parce que les gens sont plus en surpoids, ils ont aussi une demande d'oxygène plus importante. Cela signifie donc que leur système subit une plus grande pression", explique le professeur Naveed Sattar, de l'université de Glasgow.

Lors d'une infection comme le coronavirus, cela peut être grave.

"Le corps obèse finit par être submergé par le manque d'oxygène dans les principaux organes", explique Dr Dyan Sellayah, de l'université de Reading.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes en surpoids et obèses en soins intensifs sont plus susceptibles d'avoir besoin d'une assistance respiratoire et d'un soutien pour les fonctions rénales.

Quel rôle jouent les cellules adipeuses ?

Les scientifiques ont découvert qu'une enzyme appelée ACE2, présente dans les cellules, est la principale voie d'entrée du virus dans l'organisme.

On pense que des niveaux plus élevés de cette molécule se trouvent dans le tissu adipeux, ou tissu graisseux, dont les personnes obèses disposent en plus grande quantité - sous la peau et autour de leurs organes.

C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elles courent un risque plus élevé d'attraper la maladie et d'en être atteintes.

Le système immunitaire est-il également affecté ?

Par-dessus tout, la capacité du corps à combattre le virus - connue sous le nom de réponse immunitaire - n'est pas aussi bonne chez les personnes obèses.

Cela est dû à l'inflammation provoquée par des cellules immunitaires appelées macrophages qui envahissent notre tissu adipeux. Elles interfèrent avec la façon dont nos cellules répondent à l'infection.

Selon les scientifiques, cela peut conduire à une "tempête de cytokines" - une réaction excessive du système immunitaire de l'organisme, potentiellement mortelle, qui provoque une inflammation et des dommages graves.

Un type spécifique de tissu adipeux est sujet à l'invasion des macrophages. Cela peut expliquer pourquoi les personnes d'origine noire, africaine et de minorités ethniques (BAME), qui possèdent davantage de ce type de tissu, "ont des taux élevés de diabète et peuvent être plus vulnérables au virus", explique le Dr Sellayah.

Pourrait-il y avoir d'autres problèmes cachés ?

L'obésité s'accompagne souvent d'autres problèmes de santé, tels qu'un cœur ou des poumons faibles, un rein qui fonctionne mal ou un diabète de type 2.

Ces problèmes peuvent ne se manifester qu'au moment du développement d'une infection grave telle que le Covid-19, et ils exercent tous un stress supplémentaire sur l'organisme.

Les caillots sanguins sont également plus susceptibles de se développer, mais on ne sait pas exactement pourquoi.

Qu'en est-il des soins hospitaliers ?

La prise en charge des patients obèses en soins intensifs peut poser des problèmes, car il est plus difficile de les intuber et de les scanner en raison des limites de poids.

Les patients plus lourds peuvent également être plus difficiles à tourner, ou être plus couchés, afin de soulager leur respiration.

Que puis-je faire pour être en bonne santé ?

Le meilleur moyen est de suivre un régime alimentaire sain et équilibré et de faire régulièrement de l'exercice.

La marche rapide, le jogging et le vélo sont de bonnes options, même si des mesures de distanciation sociale sont en vigueur.

Sinon, essayez de manger lentement et évitez les situations où vous pourriez être tenté de trop manger.