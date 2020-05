Copyright de l’image Getty Images

La femme responsable de la création de la fête des mères, célébrée dans de nombreux pays le deuxième dimanche de mai, aurait approuvé les modestes célébrations susceptibles d'avoir lieu cette année. La transformation de cette journée en une fête commerciale l'a horrifiée - au point qu'elle a même fait campagne pour qu'elle soit annulée.

Lorsqu'Elizabeth Burr a reçu un appel téléphonique il y a quelques jours de quelqu'un qui lui posait des questions sur son histoire familiale, elle a d'abord pensé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Je me suis dit : "OK, mon identité a été volée, je ne reverrai plus jamais mon argent", dit-elle.

En fait, l'appel provenait d'un chercheur en histoire familiale qui était à la recherche des parents vivants d'Anna Jarvis, la femme qui a fondé la fête des mères aux États-Unis il y a plus d'un siècle.

Anna Jarvis était issue d'une fratrie de 13 enfants, dont quatre seulement ont atteint l'âge adulte. Son frère aîné était le seul à avoir des enfants, mais beaucoup sont morts jeunes de la tuberculose et son dernier descendant direct est mort dans les années 1980.

Elisabeth Zetland de MyHeritage a donc décidé de chercher des cousins germains, et c'est ce qui l'a conduite à Elizabeth Burr.

Lorsqu'Elizabeth a été rassurée sur la sécurité de ses économies, elle a raconté à MyHeritage que son père et ses tantes n'avaient pas célébré la fête des mères lorsqu'ils étaient jeunes - par respect pour Anna, et parce qu'elle avait le sentiment que son idée avait été détournée pour servir des intérêts commerciaux et avilie.

Anna Jarvis a hérité de sa propre mère, Ann Reeves Jarvis, la campagne pour une journée spéciale dédiée à la célébration des mères.

Mme Jarvis avait passé sa vie à mobiliser les mères pour qu'elles s'occupent de leurs enfants, explique l'historienne Katharine Antolini, et elle voulait que le travail des mères soit reconnu.

"J'espère et je prie pour que quelqu'un, un jour, trouve une journée commémorative des mères en sa mémoire pour le service inégalable qu'elle rend à l'humanité dans tous les domaines de la vie. Elle y a droit", a déclaré Mme Jarvis.

Elle était très active au sein de l'Église épiscopale méthodiste, où, à partir de 1858, elle a dirigé des clubs de travail pour la fête des mères afin de lutter contre les taux élevés de mortalité infantile et juvénile, principalement dus aux maladies qui ravageaient leur communauté à Grafton, en Virginie occidentale.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ann Reeves Jarvis

Dans les clubs de travail, les mères ont appris des choses sur l'hygiène et l'assainissement, comme l'importance vitale de faire bouillir l'eau pour la rendre potable. Les organisateurs ont fourni des médicaments et des fournitures aux familles malades et, si nécessaire, ont mis en quarantaine des foyers entiers pour prévenir les épidémies.

Mme Jarvis a elle-même perdu neuf enfants, dont cinq pendant la guerre civile américaine (1861-1865) qui ont très probablement succombé à la maladie, explique Antolini, professeur au West Virginia Wesleyan College.

Lorsque Mme Jarvis est décédée en 1905, entourée de ses quatre enfants survivants, Anna, frappée par le chagrin, a promis de réaliser le rêve de sa mère, bien que son approche de la journée commémorative ait été très différente, dit Antolini.

Alors que Mme Jarvis voulait célébrer le travail accompli par les mères pour améliorer la vie des autres, le point de vue d'Anna était celui d'une fille dévouée. Sa devise pour la fête des mères était "Pour la meilleure mère qui ait jamais vécu - votre mère". C'est pourquoi l'apostrophe devait être au singulier et non au pluriel.

"Anna envisageait cette fête comme un retour à la maison, un jour pour honorer votre mère, la seule femme qui vous a consacré sa vie", dit Antolini.

La fête des mères ou le dimanche des mères ?

Au Royaume-Uni, le quatrième dimanche de carême est depuis longtemps célébré comme le "Mothering Sunday" - à l'origine, c'était un jour où les personnes qui avaient quitté leur domicile retournaient à leur "église mère" et retrouvaient leurs parents

Un mouvement visant à faire revivre les traditions du Mothering Sunday a été lancé en 1920 par une femme du Nottinghamshire, Constance Penswick Smith, qui craignait que la fête des mères américaine laïque ne supplante le Christian Mothering Sunday

Le jour choisi par Anna Jarvis, le deuxième dimanche de mai, a été adopté par de nombreux pays, mais une grande variété d'autres dates sont également utilisées dans le monde entier

Ce message a pu toucher tout le monde et a également interpellé les églises. La décision d'Anna de faire coïncider le jour de la fête avec le dimanche était une bonne décision, selon Antolini.

Trois ans après le décès de Mme Jarvis, la première fête des mères a été célébrée à l'église méthodiste Andrews de Grafton - Anna Jarvis a choisi le deuxième dimanche de mai parce qu'il serait toujours proche du 9 mai, jour du décès de sa mère. Anna a distribué des centaines d'oeillets blancs, la fleur préférée de sa mère, aux mères présentes.

La popularité de la fête ne cessant de croître- le Philadelphia Inquirer rapporte que bientôt, on ne pouvait plus "mendier, emprunter ou voler un œillet".

En 1910, la fête des mères est devenue un jour férié en Virginie occidentale et, en 1914, le président Woodrow Wilson l'a déclarée fête nationale.

L'attrait commercial de cette journée a joué un rôle important dans son succès. "Même si Anna n'a jamais voulu que la journée soit commercialisée, elle l'a été très tôt. L'industrie florale, l'industrie des cartes de vœux et l'industrie des bonbons méritent donc une partie du crédit pour la promotion de la journée", déclare Antolini.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Norman Rockwell (1894-1978), peintre et illustrateur américain, à l'œuvre sur une affiche officielle de la fête des mères de 1951

Mais ce n'était absolument pas ce qu'Anna voulait.

Lorsque le prix des œillets a grimpé en flèche, elle a publié un communiqué de presse condamnant les fleuristes : "Que ferez-vous pour mettre en déroute les charlatans, bandits, pirates, racketteurs, kidnappeurs et autres termites qui sapent par leur avidité l'un des plus beaux, des plus nobles et des plus vrais mouvements et célébrations ?" En 1920, elle exhortait les gens à ne pas acheter de fleurs du tout.

Elle était en colère contre toute organisation qui utilisait sa journée pour autre chose que son concept sentimental d'origine, dit Antolini. Il s'agissait notamment d'organisations caritatives qui utilisaient la fête pour collecter des fonds, même si elles avaient pour but d'aider les mères pauvres.

"C'était une journée destinée à célébrer les mères, et non à les plaindre parce qu'elles sont pauvres", explique Antolini. "De plus, certaines organisations caritatives n'utilisaient pas l'argent pour les mères pauvres comme elles le prétendaient.

La fête des mères a même été intégrée au débat sur le vote des femmes. Les anti-suffragettes ont déclaré que la vraie place d'une femme était au foyer et qu'elle était trop occupée en tant qu'épouse et mère pour s'impliquer dans la politique. Pour leur part, les groupes de suffragttes affirmaient : "Si elle est assez bonne pour être la mère de vos enfants, elle est assez bonne pour voter". Et ils ont souligné la nécessité pour les femmes d'avoir leur mot à dire sur le bien-être futur de leurs enfants.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Anna Jarvis (1864-1948)

La seule à ne pas avoir profité de la fête des mères, semble-t-il, a été Anna elle-même. Elle a refusé l'argent que lui proposait l'industrie florale.

"Elle n'a jamais profité de cette journée et elle aurait pu le faire facilement. Je l'admire pour cela", dit Antolini.

Anna et sa sœur Lillian, malvoyante, ont survécu grâce à l'héritage de leur père et de leur frère Claude, qui dirigeait une entreprise de taxis à Philadelphie avant de mourir d'une crise cardiaque.

Mais Anna a continué à dépenser chaque centime pour lutter contre la commercialisation de la fête des mères.

Copyright de l’image Elizabeth Burr Image caption Elizabeth Burr, la cousine appelée à l'improviste par MyHeritage, et sa fille, Madison

Avant même que cela ne devienne une fête nationale, elle avait revendiqué le droit d'auteur sur la phrase "Deuxième dimanche de mai, fête des mères", et menacé de poursuivre en justice quiconque la commercialiserait sans autorisation.

Parfois, des groupes ou des industries utilisent délibérément le pluriel possessif de "Fête des mères" pour contourner les revendications d'Anna en matière de droits d'auteur", explique M. Antolini. Un article de Newsweek écrit en 1944 affirmait qu'elle avait 33 procès en cours.

Elle avait alors 80 ans et était presque aveugle, sourde et démunie, et était soignée dans un sanatorium de Philadelphie. On a longtemps prétendu que l'industrie florale et celle des cartes payaient secrètement les soins d'Anna Jarvis, mais Antolini n'a jamais pu le vérifier. "J'aimerais penser qu'ils l'ont fait, mais c'est peut-être une bonne histoire et non la vérité", dit-elle.

L'un des derniers actes d'Anna, alors qu'elle vivait encore chez sa sœur, a été de faire du porte-à-porte à Philadelphie pour demander des signatures afin de soutenir un appel à l'annulation de la fête des mères. Une fois admise au sanatorium, Lillian est rapidement morte d'un empoisonnement au monoxyde de carbone alors qu'elle essayait de chauffer la maison en ruine. "La police a prétendu que des glaçons pendaient au plafond tellement il faisait froid", dit Antolini. Anna elle-même est morte d'un arrêt cardiaque en novembre 1948.

Jane Unkefer, 86 ans, une autre cousine germaine d'Anna (et tante d'Elizabeth Burr), pense qu'Anna Jarvis est devenue obsédée par sa croisade anti-commercialisation.

"Je ne pense pas qu'ils étaient très riches, mais elle a totalement épuisé tout l'argent qu'elle avait", dit-elle.

"C'est embarrassant. Je ne voudrais pas que les gens pensent que la famille ne s'occupait pas d'elle, mais elle s'est retrouvée dans l'équivalent d'une tombe de pauvre".

Ils n'ont peut-être pas pu l'aider à la fin de sa vie, mais la famille a honoré la mémoire d'Anna d'une autre manière - en ne célébrant pas la fête des mères pendant plusieurs générations.

"Nous n'aimions vraiment pas la fête des mères", dit Jane Unkefer. "Et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait est que ma mère, enfant, avait entendu beaucoup de choses négatives sur la fête des mères. Nous avons reconnu que c'était un sentiment agréable, mais nous n'avons pas participé au dîner chic ou distribué des bouquets de fleurs"."

Copyright de l’image Elizabeth Burr Image caption Jane Unkefer (à droite), Emily d'Aulaire et Richard Talbott avec leur mère, Frances

En tant que jeune mère, Jane s'arrêtait devant une plaque honorant la fête des mères à Philadelphie et pensait à Anna. "C'est une sorte d'histoire poignante parce qu'il y a tellement d'amour dedans", dit Jane. "Et je pense que ce qui en est ressorti est une belle chose. Les gens se souviennent de leur mère, exactement comme elle l'aurait voulu."

Jane avoue qu'elle a changé d'avis sur la célébration maintenant. "Plusieurs générations plus tard, j'ai oublié toutes les choses négatives que ma mère a dites à ce sujet, et je me mets très en colère si je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. Je veux qu'ils m'honorent, moi et ma journée", dit-elle.

La jeune soeur de Jane, Emily d'Aulaire, a également vu son attitude envers la fête des mères évoluer avec le temps.

"Je n'étais même pas vraiment au courant avant que mon propre enfant n'aille à l'école et ne revienne à la maison avec un cadeau pour la fête des mères", dit-elle. Notre mère avait l'habitude de dire quelque chose comme "Chaque jour est la fête des mères".

Pendant longtemps, Emily a été triste que l'intention initiale d'Anna pour cette journée ait été contrariée, mais aujourd'hui, elle envoie une carte à sa belle-fille, la mère de ses petits-enfants.

Cette année, de nombreuses familles ne pourront pas offrir de fleurs ou de sortie à leur mère et célébreront plutôt la fête des mères via un appel vidéo, en raison du verrouillage.

Mais Antolini pense qu'Anna et sa mère auraient été satisfaites de ces célébrations simplifiées. Elle imagine que Mme Jarvis, une vétérante de nombreuses épidémies, ressusciterait les clubs de la fête des mères pour aider les autres. Et Anna serait ravie de l'absence de possibilités de shopping, qui, selon elle, obscurcit la pureté de sa vision initiale.