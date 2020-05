Copyright de l’image Getty Images Image caption Une femme porte un masque anti-grippe pendant l'épidémie de grippe espagnole

Il est dangereux d'établir trop de parallèles entre le coronavirus et la pandémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué au moins 50 millions de personnes dans le monde.

Le Covid-19 est une maladie entièrement nouvelle, qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées. La souche mortelle de la grippe qui a balayé le globe en 1918 a eu plutôt tendance à frapper les personnes âgées de 20 à 30 ans, dont le système immunitaire est fort.

Media playback is unsupported on your device Conseils coronavirus : inhaler de la vapeur pour guérir du Coronavirus ?

Mais les mesures prises par les gouvernements et les particuliers pour prévenir la propagation de l'infection sont familières.

Le ministère de la santé publique anglais a étudié l'épidémie de grippe espagnole pour élaborer son premier plan d'urgence contre le coronavirus, la principale leçon étant que la deuxième vague de la maladie, à l'automne 1918, s'est avérée bien plus meurtrière que la première.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des femmes du ministère de la Guerre font des promenades de 15 minutes pour respirer de l'air frais tous les matins et toutes les nuits afin de se prémunir du virus de la grippe pendant la Première Guerre mondiale, vers 1918. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

La Grande-Bretagne était encore en guerre lorsque le virus a fait sa première victime, en mai 1918. Le gouvernement, comme beaucoup d'autres, a été pris au dépourvu. Il semble avoir décidé que l'effort de guerre primait sur la prévention des décès dus à la grippe.

La maladie s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les troupes et dans les usines de munitions bondés, ainsi que dans les bus et les trains, selon un rapport de Sir Arthur Newsholme de 1919 pour la Royal Society of Medicine.

Mais un "mémorandum à usage public" qu'il avait rédigé en juillet 1918, qui conseillait aux gens de rester chez eux s'ils étaient malades et d'éviter les grands rassemblements, fut enterré par le gouvernement.

Media playback is unsupported on your device Un Kenyan de 9 ans invente une machine pour se laver les mains

Sir Arthur a fait valoir que de nombreuses vies auraient pu être sauvées si ces règles avaient été suivies, mais il a ajouté : "Il existe des circonstances nationales dans lesquelles le principal devoir est de "continuer", même lorsque la santé et la vie sont en danger".

La grippe n'est pas originaire d'Espagne, mais l'Espagne a été le premier pays à signaler des décès dus à cette maladie, ce qui laisse supposer qu'elle a dû débuter là. Les journaux espagnols n'étaient pas soumis à la censure en temps de guerre, car l'Espagne était un pays neutre. Les nouvelles de l'épidémie ont d'abord été étouffé dans d'autres pays pour éviter de nuire au moral des troupes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les femmes portent des masques en tissu de type chirurgical pour se protéger contre la grippe

En 1918, il n'existait aucun traitement contre la grippe et aucun antibiotique pour traiter des complications telles que la pneumonie. Les hôpitaux ont rapidement été débordés.

Il n'y a pas eu de confinement imposé par le gouvernement central pour freiner la propagation de l'infection, bien que de nombreux théâtres, salles de danse, cinémas et églises aient été fermés, dans certains cas pendant des mois.

Les initiatives africaines face au coronavirus

Cinq personnes qui ont vaincu le Covid-19

Le Covid-19 va-t-il causer une hausse du nombre de décès dus au paludisme?

Coronavirus: quels sont les derniers symptômes ?

Les pubs, dont les heures d'ouverture étaient déjà soumises à des restrictions en temps de guerre, sont pour la plupart restés ouverts. La Ligue de football et la Coupe de la FA avaient été annulées pour cause de guerre, mais aucun effort n'a été fait pour annuler d'autres matches ou limiter les foules, les équipes masculines jouant dans des compétitions régionales, et le football féminin, qui attirait de grandes foules, s'est poursuivi tout au long de la pandémie.

Les rues de certaines villes ont été aspergées de désinfectant et certaines personnes portaient des masques anti-germes, au quotidien.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un opérateur téléphonique avec une gaze de protection

Les messages de la santé publique étaient confus - et, tout comme aujourd'hui, les fausses nouvelles et les théories de conspiration abondaient,bien que l'ignorance généralisée sur les modes de vie plus sains n'ait pas aidé.

Dans certaines usines, les règles d'interdiction de fumer ont été assouplies, car on pensait que le tabagisme aiderait à prévenir les infections.

Lors d'un débat à la chambre des Communes sur la pandémie, le député conservateur Claude Lowther a posé la question : "Est-il vrai que le cacao pris trois fois par jour est un moyen de prévention sûr contre la grippe?"

Media playback is unsupported on your device La vie sous corona: vivre le confinement

Des campagnes de publicité et des tracts mettaient en garde contre la propagation de la maladie par la toux et les éternuements.

En novembre 1918, le journal "News of the World" conseillait à ses lecteurs de : "se laver l'intérieur du nez avec de l'eau et du savon chaque soir et chaque matin ; se forcer à éternuer nuit et matin, puis à respirer profondément. Ne portez pas de cache-nez; faites régulièrement des promenades à pied et rentrez chez vous à pied après le travail ; mangez beaucoup de porridge".

Copyright de l’image Mirrorpix Image caption Un caricaturiste du Daily Mirror rend compte de la confusion qui règne autour des messages de santé publique

Aucun pays n'a été épargné par la pandémie de 1918, bien que l'ampleur de son impact et des efforts des gouvernements pour protéger leurs populations ait été très variable.

Aux États-Unis, certains États ont imposé des quarantaines à leurs citoyens, avec des résultats mitigés, tandis que d'autres ont tenté de rendre obligatoire le port du masque facial. Les cinémas, théâtres et autres lieux de divertissement ont été fermés dans tout le pays.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les coiffeurs ont pris des précautions pour limiter l'infection

New York était mieux préparée que la plupart des villes américaines, ayant déjà vécu une campagne de 20 ans contre la tuberculose, et a donc connu un taux de mortalité plus faible.

Néanmoins, le commissaire à la santé de la ville a subi des pressions de la part des entreprises pour garder les locaux ouverts, en particulier les cinémas et autres lieux de divertissement.

Une enquête ouverte contre l'Institut Pasteur à Madagascar

Cameroun: conflit armé et coronavirus, une combinaison mortelle

Une enquête ouverte contre l'Institut Pasteur à Madagascar

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un balayeur de rue de New York porte un masque pour aider à freiner la propagation de l'épidémie de grippe, octobre 1918. Selon un responsable du Conseil de la santé de New York, il vaut mieux être ridicule que mort'. (Photo by PhotoQuest/Getty Images)

À l'époque, comme aujourd'hui, l'air frais était considéré comme un rempart potentiel contre la propagation de l'infection, ce qui a conduit à des solutions ingénieuses pour maintenir la société en vie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La cour est tenue en plein air dans un parc en raison de l'épidémie, San Francisco, 1918. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Mais il s'est avéré impossible d'empêcher les rassemblements de masse dans de nombreuses villes américaines, en particulier dans les lieux de culte.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La congrégation priant sur les marches de la cathédrale Sainte Marie de l'Assomption, où ils se sont réunis pour entendre la messe et prier pendant l'épidémie de grippe, San Francisco, Californie.

À la fin de la pandémie, le nombre de morts en Grande-Bretagne était de 228 000 et on pense qu'un quart de la population a été infecté.

Les efforts pour tuer le virus se sont poursuivis pendant un certain temps, et la population était plus consciente que jamais de la nature potentiellement mortelle de la grippe saisonnière.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un homme asperge un bus de la London General Omnibus Co, avec une préparation anti-grippe en mars 1920. (Photo by H. F. Davis/Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images)

Toutes les photographies sont soumises à des droits d'auteur