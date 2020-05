Copyright de l’image AFP

La Russie a confirmé 232 000 cas de coronavirus - le deuxième plus grand nombre de cas dans le monde après les États-Unis.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a signalé 10 899 infections, le dixième jour consécutif où ce nombre a dépassé les 10 000.

Parmi les personnes infectées figure le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, selon les médias locaux.

Il est le dernier haut fonctionnaire à avoir été testé positif, après que le Premier ministre Mikhaïl Michustine a contracté la maladie.

La nouvelle arrive le lendemain du jour où le président Poutine a levé le confinement du pays.

Les travailleurs des usines et de la construction ont repris le travail mardi, bien que M. Poutine a donné aux régions la liberté de fixer des restrictions en fonction du contexte local.

Malgré le nombre élevé de cas confirmés, la Russie ne compte que 2 116 morts.

Les représentants du gouvernement affirment que le programme de tests de masse du pays explique ce faible taux de mortalité, mais beaucoup pensent que le nombre est en fait beaucoup plus élevé.

Entre-temps, les autorités de Saint-Pétersbourg ont éteint un incendie dans une unité de soins intensifs, qui a tué cinq patients atteints de coronavirus et forcé l'évacuation d'environ 150 personnes.

Quelles sont les dernières nouvelles en Russie ?

Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a été testé positif pour le virus

Les médias locaux ont rapporté mardi que M. Peskov - le porte-parole présidentiel depuis 2012 - avait été testé positif au virus et était maintenant à l'hôpital.

"Oui, je suis malade. Je reçois un traitement", ont déclaré les agences de presse qui l'ont cité.

Le Premier ministre Mishustin a été testé positif pour le coronavirus il y a deux semaines.

Depuis lors, la ministre de la culture Olga Lyubimova a également été diagnostiquée avec le virus, tout comme le ministre de la construction Vladimir Yakushev et un de ses adjoints.

M. Peskov a déclaré à l'agence de presse TASS qu'il avait rencontré le président Poutine en personne pour la dernière fois il y a plus d'un mois.

M. Poutine travaille à distance depuis sa résidence en dehors de la capitale, et le Kremlin indique qu'il est dans un environnement sécurisé.

Le président a annoncé la fin de six semaines de "jours non travaillés" lors d'un discours télévisé lundi. Les Russes ont commencé à reprendre le travail mardi matin.

L'épidémie est loin d'être terminée, a averti le président, en précisant que "le danger demeure". Mais tous les secteurs de l'économie devraient commencer à redémarrer, a-t-il dit - même si les autorités locales pourraient imposer des restrictions plus strictes si nécessaire pour contenir la propagation du virus.

Moscou est l'épicentre de l'épidémie russe, avec plus de la moitié des cas et plus de la moitié des décès dans le pays.

La semaine dernière, le maire Sergei Sobyanin a prolongé le confinement de la capitale jusqu'au 31 mai.

Bien que les travailleurs du bâtiment et de l'industrie doivent maintenant retourner travailler en ville, tout le monde doit porter un masque et des gants dans les magasins et dans les transports publics.

Les résidents ne peuvent toujours pas quitter leur domicile, sauf pour faire des courses, travailler ou promener le chien, et doivent disposer d'un permis numérique pour voyager.

M. Sobyanin a précédemment estimé que la capitale pourrait compter plus de 300 000 infections, soit environ trois fois plus que le nombre actuel confirmé.