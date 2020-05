Copyright de l’image Getty Image caption Tester toute la population en 10 jours représente un énorme défi.

La stratégie chinoise de lutte contre le coronavirus a été décrite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme "l'un des efforts de confinement d'une maladie le plus ambitieux et le plus strict de l'histoire".

Mais le dernier objectif de Pékin, qui consiste à tester en dix jours seulement la population entière de Wuhan, la ville qui est devenue l'épicentre de la pandémie de Covid-19 en janvier, a fait sourciller.

Les autorités locales ont reçu l'ordre d'élaborer des plans pour tester les 11 millions d'habitants formellement recensés dans la ville, à commencer par les personnes considérées comme à risque et occupant des "emplois clés", comme les personnels de santé.

Les autorités ont maintenant indiqué que les tests pourraient être échelonnés, afin que les échantillons puissent être collectés et traités à une telle échelle.

Les tests révéleront si ces personnes sont infectées par la Covid-19.

Mais cet objectif ambitieux signifierait, en théorie, que Wuhan teste au moins un million de ses résidents par jour - une augmentation considérable par rapport à la capacité actuelle de test quotidiens qui est de 40 000 à 60 000 personnes.

"Il faudrait un miracle", a déclaré Yanzhong Huang, chargé de recherche en santé au Conseil des affaires étrangères de New York (États-Unis).

Pourquoi vouloir tester autant de personnes ?

Les inquiètudes portent sur les cas asymptomatiques.

Ce plan audacieux a été annoncé après le signalement de six nouveaux cas dans le même complexe résidentiel de la ville au cours du week-end.

Les derniers cas avaient été précédemment classés comme asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils étaient positifs au virus mais ne présentaient pas de signes cliniques tels que la toux ou la fièvre.

Après ces diagnostics, les 5 000 résidents du complexe ont reçu l'ordre de subir des tests.

Certains affirment que parmi les 11 millions d'habitants de Wuhan, un grand nombre d'entre eux ont soit quitté la ville avant la quarantaine, soit ont déjà subi des tests au cours des dernières semaines.

La tâche des autorités sera donc moins difficile lorsque la période de dix jours pour les tests va commencer.

Selon les propos de Yang Zhanqiu, directeur adjoint du département de biologie des agents pathogènes de l'université de Wuhan, rapportés dans le journal Global Times, entre trois et cinq millions d'habitants de Wuhan ont déjà été testés.

"Wuhan est capable de tester les six à huit millions de personnes restantes en dix jours", a-t-il déclaré.

Mais même si le nombre réel de tests à effectuer est réduit à six à huit millions, cela signifierait toujours un nombre de tests quotidiens compris entre 600 000 et 800 000, si les autorités respectent le délai de dix jours annoncé.

Il s'agit là d'un défi. Le 22 avril, le gouvernement provincial du Hubei a indiqué que quelque 89 000 personnes étaient testées chaque jour.

Il a ajouté qu'à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, le nombre de personnes testées chaque jour était de 63 000.

Et le 10 mai, un peu moins de 40.000 tests ont été effectués à Wuhan en une seule journée, selon les autorités.

Comment des millions de personnes peuvent-elles être testées aussi rapidement ?

Les optimistes affirment que si les autorités chinoises sont sérieuses dans leur engagement, il sera encore possible d'y parvenir théoriquement.

Mercredi [13 mai], le média chinois Caixin a cité le CDC de Wuhan qui a déclaré que les tests massifs seront principalement effectués par des entreprises tierces. Les CDC locaux et les hôpitaux des districts de la ville enverront du personnel pour collecter les échantillons.

Les officiels de la santé chinois estiment que la capacité des organismes de test tiers est de 100 000 par jour, et a admis qu'il est impossible de réaliser des tests massifs dans un si court laps de temps.

"Par conséquent, les tests seront échelonnés, ce qui signifie que certains districts [de la ville] commenceront à partir du 12 mai, d'autres à partir du 17 mai, par exemple. Chaque district effectuera des tests penadnt 10 jours suivant la date à laquelle il a commencé", a déclaré le CDC.

La Chine est capable de produire 5 millions de kits de tests par jour, a déclaré le ministère de l'industrie du pays le mois dernier. Et d'autres centres de test et laboratoires sont en cours de construction pour analyser les échantillons collectés.

Certains, dont le professeur Yang, affirment qu'il n'est pas nécessaire de tester chaque habitant de Wuhan si les quartiers où ils vivent n'ont aucun cas signalé.

"Vous ne saurez jamais si les gens ont été infectés après avoir été testés négatifs [...] C'est essentiellement une enquête épidémiologique pour déterminer la situation actuelle", a-t-il déclaré au Global Times.

La crainte d'une seconde vague d'infections

Alors que de plus en plus de pays commencent à assouplir les mesures de confinement, l'inquiétude au sujet d'une deuxième vague d'infections est devenue un casse-tête pour les autorités.

Le 8 avril, la ville de Wuhan est sortie d'une période de quarantaine de 11 semaines, mais les autorités craignent désormais une seconde vague de nouvelles infections, après les nouveaux cas signalés.

Des mesures de précaution sont également prises ailleurs en Chine : la ville de Jilin, dans le nord-est du pays, s'est par exemple isolée du reste du pays, les travailleurs extérieurs ne sont plus autorisés à rentrer et seuls les résidents dont le test de dépistage au Covid-19 s'est révélé négatif au cours des dernières 48 heures sont autorisés à quitter la ville.

Les services de train et d'autobus ont été suspendus, et les cinémas, les gymnases et les cybercafés ont été fermés.

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que le gouvernement est en état d'alerte élevé pour des cas possibles de Covid-19 prolongé qui semblent réapparaître après un test négatif.

"En fait, il y a plus d'un cas de ce type à Wuhan : l'évolution de la maladie pourrait durer de 30 à 50 jours pour certains patients", a déclaré le Dr. Wu dans une interview avec le télévision publique CCTV.

Le virus pourrait prendre plus de temps à se manifester chez les patients dont l'immunité est faible, qui sont également sujets à des symptômes de type "on" et "off".

Le Dr. Wu a ajouté qu'il n'était "pas nécessaire" de tester chaque habitant de Wuhan dans les quartiers où aucun cas n'a été signalé.

Les tests seront "très coûteux"

Tester toute la population de Wuhan sera "très coûteux", déclare le professeur Huang.

"Mais gardez à l'esprit que nous sommes en Chine. La façon dont ils ont lancé ce confinement, les mesures draconiennes - toutes ces choses ont été coûteuses. Mais c'était exactement l'objectif : maximiser la protection à tout prix", dit-il.

La politique ambitieuse de la Chine dans sa lutte contre la covid 19 contraste fortement avec celle d'autres pays.

Aux États-Unis, la moyenne des tests quotidiens est de 300 000 et le président Donald Trump est critiqué pour avoir repoussé les mesures de distanciation sociale, alors que le pays compte le plus grand nombre de décès dus aux coronavirus dans le monde.

Aux yeux des autorités chinoises, la comparaison "souligne, entre guillemets, la "supériorité" de l'approche chinoise", déclare le professeur Huang.

Pourtant, les plans actuels ne permettront pas de résoudre le problème des futures infections, car les tests ne montreront que les infections actives.

"Il y a toujours la possibilité d'épidémies isolées à l'avenir, que même des tests à grande échelle ne pourront pas empêcher", prévient-il.