Twitter a indiqué aux employés qu'ils pouvaient travailler à domicile "pour toujours" s'ils le souhaitaient, alors que l'entreprise se prépare déjà à l'après pandémie de coronavirus.

La décision a été prise alors que le géant des réseaux sociaux a déclaré que le travail à domicile pendant la période de confinement avait été un succès.

Mais il a également déclaré qu'il permettrait aux travailleurs de retourner au bureau s'ils le souhaitent à la réouverture.

Plus tôt ce mois-ci, Google et Facebook ont déclaré que leur personnel pouvait travailler à domicile jusqu'à la fin de l'année.

"Les derniers mois ont prouvé que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Donc si nos employés sont dans un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu'ils veulent continuer à le faire pour toujours, nous ferons en sorte que cela se produise", a indiqué Twitter.

Cette annonce a été décrite comme "un moment décisif" par un expert en innovation numérique.

Le blog du réseau social a poursuivi en disant que pour ceux qui souhaitent retourner au bureau de Twitter, l'entreprise "sera leur chaleureuse et accueillante, avec quelques précautions supplémentaires".

L'entreprise, basée à San Francisco, emploie plus de 4 000 personnes dans ses bureaux du monde entier.

Elle permet à ses employés de travailler à domicile depuis mars et ne prévoit pas de rouvrir ses bureaux avant septembre.

Sree Sreenivasan, professeur invité en innovation numérique à l'école de journalisme de l'université de Stony Brook, a déclaré qu'il s'agissait d'une "nouvelle qui fera date".

"Certaines personnes ne prennent peut-être pas cela au sérieux comme c'est le cas pour Twitter, mais nous pouvons apprendre beaucoup de la Silicon Valley sur la flexibilité concernant le lieu de travail. Il y a eu une mentalité selon laquelle lorsqu'on travaille à la maison on vole le patron et que le travail en présentiel, au bureau était plus important", dit-il.

Mais, ajoute-t-il, les gens prouvent qu'ils peuvent être beaucoup plus productifs et accomplir leurs tâches en travaillant à domicile. Beaucoup de gens me disent qu'ils travaillent plus dur à la maison et qu'ils sont épuisés".

Les entreprises du monde entier s'efforcent de rouvrir progressivement leurs bureaux tout en introduisant de nouvelles mesures de distanciation sociale.