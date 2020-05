Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bureaux devront changer pour se conformer aux mesures de distanciation sociale

Alors que les mesures de confinement commencent à s'atténuer dans de nombreux pays, le retour au travail s'amorce, ce qui laisse les gens inquiets, et c'est compréhensible, quant à la sécurité d'un espace de travail au milieu d'une pandémie.

Outre la présence de vieux aliments moisis dans les réfrigérateurs collectifs, il est probable que la technologie utilisée pour la sécurité des employés.

Des caméras thermiques qui prennent votre température lorsque vous entrez dans le bâtiment aux applications ou aux vêtements qui vous alertent si vous vous approchez trop de vos collègues, le travail pourrait bientôt ressembler au film "Minority Report".

The Edge à Amsterdam a été élu l'un des bâtiments les plus intelligents et les plus durables au monde il y a quelques années, et il adapte ses bureaux équipés de capteurs à la nouvelle réalité de la vie avec un virus contagieux et potentiellement mortel.

A lire aussi :

Coen van Oostrom, le fondateur de la société immobilière qui l'a construit, a déclaré à la BBC qu'il y a quelques changements "intelligents" qui peuvent être faits immédiatement.

Qualité de l'air

Copyright de l’image Getty Images Image caption Même des choses comme l'ouverture des portes comportent des risques dans la nouvelle norme de travail pendant une pandémie

"Actuellement, les portes peuvent être ouvertes à la main, mais c'est un petit pas de pouvoir les ouvrir par commande vocale ou via une application, et nous voulons le faire pour nous assurer que le virus ne se propage pas de cette façon".

"Nous avons également des caméras qui peuvent voir combien de personnes se trouvent à un étage et, grâce à une mise à jour du logiciel, elles sont également capables de mesurer la distance qui sépare les gens les uns des autres, et nous pouvons envoyer un avertissement aux téléphones des gens s'ils sont trop proches les uns des autres".

"Tout le monde n'aime pas ça et on a le sentiment que c'est une intrusion dans leur vie privée, donc nous n'avons pas encore décidé si nous voulons l'utiliser quand tout le monde sera de retour au bureau".

Contrairement à la plupart des bâtiments, The Edge fournit déjà aux employés une application téléphonique qui leur permet de voir la température du bureau et la qualité de l'air, et de commander leur déjeuner à la cantine.

L'utilisation de cette application n'a pas été importante. Alors que dans le passé, personne ne se souciait vraiment de la qualité de l'air, maintenant que les risques de propagation du virus sont plus élevés si l'air frais ne circule pas suffisamment, les gens pourraient commencer à s'en préoccuper, pense M. van Oostrom.

Les plans de table devront également être modifiés pour que les règles de distanciation sociale puissent être appliquées, mais Susan Clarke, experte en bâtiments intelligents au sein de la société de recherche Verdantix, pense qu'il est peu probable que les employeurs modifient radicalement leurs pratiques de travail.

"Les bureaux à chaud resteront et, étant donné la récession dans laquelle nous nous trouvons actuellement, la plupart des entreprises ne pourront pas prendre plus de place - mais cela pourrait être repensé, de sorte que lorsqu'une personne quitte un bureau, un ordre de travail soit attribué à cette zone afin qu'un nettoyeur puisse effectuer une désinfection".

Certaines entreprises d'éclairage, telles que Vital Vio, proposent ce qu'elles décrivent comme un éclairage de désinfection sûr, qui utilise une lumière violette mélangée à une lumière blanche pour tuer certaines bactéries sur les surfaces.

Media playback is unsupported on your device Les caméras thermiques aideront-elles à mettre fin au confinement?

Bien que ces lampes puissent être utilisées dans les hôtels ou les bureaux à très haut taux d'occupation, leur coût n'est pas forcément justifiable pour de nombreuses entreprises, estime Mme Clarke.

Tests de température

Flir Technology fabrique depuis des années des caméras thermiques destinées aux aéroports et aux hélicoptères de police, mais a connu une croissance exponentielle ces derniers mois.

L'entreprise suscite aujourd'hui l'intérêt des usines et des entreprises.

"Fondamentalement, toute industrie qui a besoin de protéger ses travailleurs et ses clients", a déclaré Ezra Merrill, vice-président du marketing de Flir.

Les caméras mesurent une zone de cinq millimètres carrés près du canal lacrymal, qui a été jugé le meilleur endroit pour enregistrer la température de la peau. Les utilisateurs qui portent des lunettes doivent les enlever.

Ses algorithmes prennent en compte une série de facteurs, tels que l'heure de la journée, le fait qu'il y ait du soleil ou de la pluie, ainsi que le fait que les gens ont une fourchette de température corporelle normale.

Mais l'appareil n'est qu'une partie du puzzle, et une deuxième étape serait de prendre la température d'une personne en utilisant un thermomètre de qualité médicale, a déclaré M. Merrill.

La technologie a récemment été testée dans une usine américaine, où les réactions des employés ont été mitigées.

"C'était une gamme complète, comme on pouvait s'y attendre, allant de personnes excitées et heureuses de le faire à celles qui pensaient passer un scanner de la rétine".

En fait, l'appareil ne prend aucune photo et il n'est pas possible d'identifier les personnes à partir de l'image, mais M. Merrill reconnaît qu'il pourrait y avoir des problèmes de respect de la vie privée. Et dans certains endroits, cela pourrait être illégal.

"Certains pays interdisent la surveillance de la santé des employés. En Italie, par exemple, il existe des lois stipulant qu'il est impossible de surveiller la santé, et cela inclut des paramètres tels que la température", a déclaré Mme Clarke.

Copyright de l’image Siemens Image caption De nombreuses entreprises comme Siemens proposent déjà des applications permettant de réserver des salles de réunion et de régler l'éclairage et la température

Un meilleur café

L'avocat Ravi Naik a déclaré que les entreprises doivent faire attention à ne pas utiliser la technologie pour le plaisir de la technologie.

"Est-ce pour faciliter la compréhension de qui peut travailler et de qui ne peut pas travailler, et si ce n'est pas le cas, quelle en est la signification ? Parce que c'est une telle interférence avec les droits de l'homme fondamentaux qu'il doit y avoir un niveau élevé de justification probante pour déployer cette technologie, et je pense simplement que ce n'est pas le cas actuellement".

La solution radicale et à long terme pourrait consister à ne pas avoir à entrer du tout dans un bâtiment.

Le directeur général de la banque Barclays, Jes Staley, a déclaré que le fait d'avoir des milliers de travailleurs dans les bureaux des grandes villes coûteuses "pourrait être une chose du passé", car l'ère du verrouillage du travail à domicile prouve que beaucoup peuvent parfaitement faire leur travail chez eux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bureaux sont des "ruches sociales", a déclaré M. van Oostrom, des lieux où nous collaborons et socialisons - mais ils ont probablement besoin d'un meilleur café

En tant que promoteur immobilier, M. van Oostrom n'est évidemment pas d'accord.

Il pense que nous allons assister à un modèle hybride, avec davantage de personnes travaillant à domicile et des employeurs devant "séduire les gens pour qu'ils viennent au bureau".

"Il est plus important que jamais de faire des bureaux des lieux de plaisir", a-t-il déclaré.