La flexibilité au travail sera une nouvelle norme après l'épidémie de Coronavirus

Copyright de l’image AFP Image caption Avec la pandémie, le télétravail est la nouvelle norme

Jeudi, Facebook a déclaré que la tendance à long terme était de se tourner vers le télétravail.

La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a suggéré cette semaine de passer à une semaine de travail de quatre jours, en partie pour stimuler le tourisme dans le pays.

Avec la réouverture progressive des bureaux après le confinement décidé pour limiter la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, les employeurs sont de plus en plus nombreux à envisager de nouvelles méthodes de travail.

Le fondateur et directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré au personnel que l'entreprise "ouvrait massivement le recrutement à distance" en juillet. Il s'attend à ce que la moitié de son personnel fasse son travail en dehors des bureaux de Facebook au cours des cinq à dix prochaines années.

Il suit le mouvement ouvert par d'autres entreprises technologiques de la Silicon Valley, notamment Twitter, qui a déclaré que les employés peuvent travailler à domicile "pour toujours" s'ils le souhaitent.

Les politiques de flexibilité au travail conviennent au personnel qui est anxieux de retourner au bureau tout en facilitant la tâche aux entreprises qui introduisent de nouvelles mesures de distanciation sociale.

Mme Ardern a proposé une semaine de travail de quatre jours pour aider à stimuler l'économie et à concilier vie professionnelle et vie privée.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a suggéré de passer à une semaine de travail de quatre jours.

"J'entends beaucoup de gens suggérer que nous devrions avoir une semaine de travail de quatre jours. En fin de compte, c'est vraiment une question à règler entre les employeurs et les employés. Mais comme je l'ai dit, nous avons beaucoup appris durant l'épidémie de Covid 19 sur la flexibilité des personnes qui travaillent à domicile, sur la productivité qui peut en découler", a déclaré Mme Ardern dans une vidéo en direct sur Facebook.

Les géants de la technologie en tête

L'année dernière, le géant de la technologie Microsoft a expérimenté au Japon une semaine de travail de quatre jours, qui a été jugée fructueuse en termes de retour d'information et de productivité des employés. L'entreprise affirme qu'elle dispose désormais d'une "stratégie de lieu de travail hybride, car les lieux de travail commencent lentement à s'ouvrir".

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreuses entreprises réfléchissent à prolonger le télétravail même après l'épidémie de Covid 19.

"Le travail à domicile reste facultatif jusqu'en octobre pour la plupart des employés", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Le travail à domicile et la réduction de la semaine de travail ont été salués par les experts en ressources humaines comme une alternative au retour massif au bureau.

"Cela permettrait également un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les personnes qui en ont besoin, comme les étudiants à temps partiel, les jeunes maman, les parents qui souhaitent passer plus de temps avec leurs enfants ou s'occuper de personnes âgées", a déclaré Alin Abraham, une consultante basée à Singapour.

"Si, après Covid-19, les employeurs apprennent à fonctionner avec des travailleurs flexibles, ce serait une énorme bataille de gagnée pour la gestion des ressources humaines", a-t-elle ajouté.

L'évolution vers le télétravail permet également aux entreprises de repenser leurs espaces de bureaux qui sont souvent coûteux.

Mastercard a déclaré qu'elle envisageait actuellement de consolider certains de ses bureaux, tandis que Facebook prévoit de mettre en place des "hubs" à travers les Etats-Unis.

"Après Covid-19, vous pouvez imaginer que de nombreuses entreprises réduisent leur parc immobilier et que les employés travaillent simplement à domicile. Ce sera une proposition intéressante pour voir comment les employeurs peuvent répondre à différents types de profils d'employés", a déclaré Adrian Tan, de la société d'informatique PeopleStrong.

La nouvelle norme

Copyright de l’image AFP

De plus en plus de chefs d'entreprise plaident pour le télétravail et des modalités de travail plus flexibles, aidés en cela par la technologie et les plateformes de vidéoconférence telles que Zoom et Google Meet.

"Alors que nous commençons à retourner sur nos lieux de travail et à trouver une nouvelle norme alternative de mode de travail, nous allons également contribuer à réduire les embouteillages aux heures de pointe et à mettre en place des mesures de distanciation sociale", a déclaré Emily Draycott-Jones, consultante en ressources humaines.

"Covid19 a fait en sorte que les employeurs s'éloignent de la pensée traditionnelle selon laquelle la productivité dépend d'heures fixes passées dans un environnement de bureau", a-t-elle ajouté.

Changer la façon de travailler

Les grands géants de la technologie sont en pointe lorsqu'il s'agit de prolonger sur le long terme la flexibilité au travail :