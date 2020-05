Coronavirus: que signifie le "R Zéro" et comment l’obtenir ?

Copyright de l’image Getty Images

Cet indicateur clé est au cœur de la compréhension de la menace posée par le coronavirus. Il guide les gouvernements du monde entier sur les actions nécessaires pour sauver des vies et mettre fin au confinement.

Il s'agit du nombre de reproduction, ou simplement de la valeur R.

Qu'est-ce que le R0 (dit "R Zéro") ?

Ce chiffre est un moyen d'évaluer la capacité d'une maladie à se propager.

Il désigne le nombre de personnes qu'un malade peut infecter en moyenne et permet d'évaluer le niveau de l'épidémie dans un pays

La rougeole, par exemple, a l'un des nombres les plus élevés avec un nombre de reproduction de 15 dans les populations sans immunité. Cela peut provoquer des poussées explosives.

Le nouveau coronavirus, officiellement connu sous le nom de Sars-CoV-2, a un nombre de reproduction d'environ trois, mais les estimations varient.

Comment est calculé R0 ?

Vous ne pouvez pas capturer le moment où les gens sont infectés ; au lieu de cela, les scientifiques travaillent à l'envers.

L'utilisation de données - telles que le nombre de personnes décédées, admises à l'hôpital ou testées positives pour le virus - permettent d'estimer la rapidité de propagation du virus.

Généralement, cela donne une image de ce qu'était le nombre R il y a deux ou trois semaines.

Des tests réguliers des ménages devraient bientôt donner une estimation plus adéquates.

Pourquoi un chiffre supérieur à 1 est-il dangereux ?

Si le nombre de reproduction est supérieur à un, le nombre de cas augmente exponentiellement - il fait boule de neige comme une dette sur une carte de crédit non payée.

Mais si le nombre est inférieur, la maladie finira par s'éteindre, car il n'y a pas suffisamment de nouvelles personnes infectées pour maintenir l'épidémie.

Partout dans le monde, les gouvernements veulent faire passer le nombre de reproduction d'environ trois à moins d'un.

C'est la raison pour laquelle de nombreuses mesures de confinement ont été mises en place, empêchant les gens d'entrer en contact les uns avec les autres pour réduire la capacité du virus à se propager.

Alors, quel est l'impact sur le déconfinement ?

Alors que de nombreux pays réfléchissent aux moyens de mettre fin au confinement, l'objectif sera de maintenir le nombre de reproduction en dessous de un.

Le Dr Adam Kucharski, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré à la BBC : "C'est un grand défi de s'assurer que vous ne desserrez pas trop et n'augmentez pas la transmission."

Est-ce le numéro le plus important ?

Le numéro de reproduction est l'une des trois données clés. Une autre est la gravité - si vous avez une maladie très légère qui ne cause pas beaucoup de problèmes, vous pouvez vous détendre un peu. Le coronavirus et la maladie qu'il provoque, Covid-19, peuvent malheureusement être graves et mortels.

Le dernier est le nombre de cas, qui est important pour décider quand agir. Si vous avez un nombre élevé, mais assouplissez les restrictions afin que le nombre de reproduction soit d'environ un, alors vous continuerez à avoir un nombre élevé de cas.

Et un vaccin ?

Avoir un vaccin est une autre façon de faire baisser le nombre de reproduction.

Un patient atteint de coronavirus infecterait naturellement trois autres en moyenne, mais si un vaccin pouvait protéger deux d'entre eux d'une infection, le nombre de reproduction passerait de trois à un.