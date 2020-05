Copyright de l’image Family handout Image caption Khaled et Peri ont commencé leur lune de miel au Mexique en mars

Tout a commencé par un mariage dans la capitale égyptienne, Le Caire, le 6 mars : huit ans après leur première rencontre, Khaled et Peri, 35 ans, 36 ans, se sont mariés devant leurs amis et leurs familles.

Quelques jours plus tard, le couple basé à Dubaï s'est rendu à Cancún, au Mexique. Le coronavirus semblait être une préoccupation lointaine, car le virus ne s'était pas encore été propagé à travers le monde.

En quittant le Mexique, ils "ne s'attendaient pas" à ce que les restrictions de voyage affectent leurs projets.

Mais au moment où ils rentraient chez eux aux Émirats arabes unis (EAU) via la Turquie le 19 mars, la pandémie se répandait à l'ensemble du continent

"Pendant que nous étions dans l'avion, nous avions accès à Internet, puis nous avons commencé à recevoir des messages des gens" Allez-vous pouvoir vous rendre à Dubaï ? Il y a une nouvelle loi, ils interdisent les expatriés"", a déclaré Peri à la BBC.

Pourtant, comme ils étaient en plein vol, ils se sont dit qu'ils seraient autorisés à voyager. Mais quand ils ont essayé de prendre leur correspondance à Istanbul, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas monter à bord.

Les nouvelles règles étaient entrées en vigueur au moment même où ils quittaient Mexique.

Le couple est resté coincé à l'aéroport pendant deux jours. Les restrictions en Turquie signifiaient qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir et à entrer dans la ville.

Sans carte d'embarquement valide, ils ont eu du mal à acheter des articles de toilette et des vêtements, et n'ont même pas été autorisés à récupérer leurs bagages.

Mais quand ils ont essayé de revenir, ils se sont retrouvés pris au piège

Incapables d'entrer aux Émirats arabes unis et avec des vols vers l'Égypte suspendus, il leur fallait un plan.

"Nous avons décidé d'aller sur Google et de vérifier tous les pays qui acceptaient les Égyptiens sans visa, puis de vérifier s'ils y avaient des vols", a déclaré Peri. Une seule option s'offrait à eux : les Maldives.

Ensemble d'îles au sable blanc et aux eaux turquoise de l'océan Indien, les Maldives sont reconnues comme l'un des plus beaux endroits du monde. Khaled et Peri avaient même envisagé de s'y rendre pour leur lune de miel au lieu du Mexique.

Cependant, à cette occasion, ce n'était pas la perspective des plages et des possibilités de plongée avec tuba qui a le plus animé le couple.

"Je me souviens de ce moment où on nous a laissé passer l'immigration", se souvient Peri. "Nous nous sommes regardés et nous étions très heureux qu'au moins nous allions dormir dans un lit plutôt que sur des sièges d'aéroport !"

Khaled, un ingénieur des télécommunications, a déclaré en riant : "Nous étions tellement heureux de voir nos bagages."

Mais après avoir trouvé un logement adéquat, de nouveaux défis se sont présentés à eux.

"Nous avons commencé à réaliser qu'il y avait un fardeau financier majeur, nos emplois - nous ne serions pas en mesure de travailler correctement. Nous n'avions pas emballé nos ordinateurs portables", a déclaré Peri, qui travaille dans les médias. "Lorsque vous êtes en lune de miel, vous ne vous attendez pas à beaucoup travailler."

Leur seule option : s'envoler vers une nouvelle destination "lune de miel", les Maldives

En arrivant sur leur île, le couple s'est rendu compte qu'ils n'étaient que parmi une poignée de touristes, dont la plupart attendaient leur vol de retour.

Alors que les autres partaient, l'hôtel a fermé ses portes et le couple a été transféré sur une autre île, où la même chose s'est produite.

Ils ont passé le mois dernier dans un centre d'isolement spécial mis en place par le gouvernement maldivien dans une station balnéaire de l'île d'Olhuveli.

Ils sont reconnaissants aux autorités, qui pratiquent un tarif réduit, et au personnel du complexe.

"Ils font de leur mieux pour en faire une expérience plus agréable pour nous. Donc, le soir, ils jouent de la musique, ils ont un DJ tous les jours, et parfois nous nous sentons même mal parce que personne ne danse", a déclaré Khaled.

Il y a environ 70 autres personnes, dont beaucoup sont également des jeunes mariés. La seule différence, selon Peri, est que les autres "ont choisi les Maldives comme destination de lune de miel - nous ne l'avons pas fait".

Il reste près de 300 touristes aux Maldives, ce qui a désormais empêché l'arrivée de nouveaux visiteurs. Mais alors qu'il peut y avoir de bien pires endroits où se retrouver en confinement, le couple attend désespérément de pouvoir retourner à Dubaï.

Une destination apparemment idyllique - mais pas dans toutes les circonstances…

Ils disent qu'ils n'ont réussi à visiter la plage "que deux fois", en partie à cause des fortes pluies pendant la mousson actuelle, et aussi parce qu'ils jeûnent pendant le mois sacré du Ramadan.

Les deux jeunes maries ont du mal à se connecter via Wi-Fi aux conférences téléphoniques pour leur travail.

Mais rentrer à la maison n'est pas simple. En tant que résidents des Émirats arabes unis, mais pas en tant que citoyens, ils ne sont pas prioritaires et expliquent qu'on ne les a pas autorisés à prendre l'avion.

Un vol de rapatriement vers l'Égypte aurait pu être une option mais ils auraient dû se soumettre à une quarantaine de 14 jours dans un lieu prévu par le gouvernement et n'auraient ainsi toujours pas pu rentrer chez eux à Dubaï.

Ils appellent les autorités émiriennes à les aider ainsi que les autres résidents bloqués. Ils ont demandé l'autorisation de voyager depuis le portail officiel du gouvernement, mais n'ont toujours pas reçu l'autorisation.

Aucun vol n'est actuellement disponible.

"Cela devient de plus en plus stressant chaque fois que nous lisons dans les journaux que les compagnies aériennes reportent la date de remise en service… Nous ferons certainement tout ce qui nous sera demandé en matière de quarantaine" précise Peri.

Leur voyage de deux mois est loin de ce qu'ils avaient imaginé

En ce qui concerne le coût exorbitant du voyage, le couple a décidé "de ne pas faire le calcul avant notre retour, car nous ne savons pas quand ça va se terminer.

Pourtant, ils savent que d'autres personnes dans le monde sont dans des positions beaucoup plus difficiles. Mais ils soulignent que le voyage ne se rapproche pas de l'idée que l'on se fait d'une longue lune de miel.

"C'est toujours triste quand vous êtes les derniers dans un hôtel, et que tout le personnel vous salue. Vous vous sentez mal pour eux aussi ... cela nous est arrivé deux fois", a déclaré Khaled. "Des endroits comme celui-ci devraient être pleins de gens et de bons moments, ce n'est pas le cas en ce moment."

"Chaque fois que nous disons aux gens que nous sommes coincés aux Maldives, ils rient et ils se disent" ce n'est pas la pire situation, j'aimerais pouvoir être à votre place", a ajouté Peri.

"Ce n'est pas aussi facile ou joyeux, c'est vraiment très stressant ... appréciez le fait d'être à la maison avec la famille. C'est ce que je ferais si j'avais le choix."