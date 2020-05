Copyright de l’image Main dans la Main Image caption Kelly Morellon (droite) et sa mere Sylvie, les designers

Cela fait maintenant partie de la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous, qui ont du mal à comprendre ce que dit une personne dans un supermarché ou au travail lorsqu'elle porte un masque facial.

Mais pour les personnes sourdes ou malentendantes, les masques peuvent les empêcher de comprendre quoi que ce soit.

"Vous pourriez tout aussi bien parler en chinois", explique Fizz Izagaren, médecin pédiatre au Royaume-Uni, qui est profondément sourde depuis l'âge de deux ans.

"Je peux entendre un ou deux mots mais c'est aléatoire, cela n'a aucun sens... Quand quelqu'un porte un masque facial, je ne peux plus lire sur les lèvres et je ne peux plus lire les expressions du visage - j'ai perdu les éléments clés qui composent une phrase", déclare-t-elle.

Lire aussi :

C'est un problème qu'elle partage avec les quelque 466 millions de personnes dans le monde qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, souffrent d'une déficience auditive invalidante.

Les masques faciaux standard, qui se sont répandus à mesure que les pays essayaient d'arrêter la propagation du coronavirus, étouffent les sons et obscurcissent la bouche.

Mais aujourd'hui, les organisations caritatives et les fabricants proposent une solution.

Image caption Fizz Izagaren se sent seule lorsque les gens autour d'elle portent des masques

Main dans la Main, une association qui soutient les personnes sourdes et malentendantes à Chevrières, dans le nord de la France, fait partie des organisations dans le monde qui ont créé un masque avec une fenêtre transparente.

Son fondateur, Kelly Morellon, a travaillé avec sa mère Sylvie pour concevoir un design qui couvre le nez mais rende la bouche visible, et qui peut être lavé à haute température pour réduire les infections.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Masques faciaux: lesquels offrent le plus de protection?

"L'objectif fondamental de ces masques transparents est de permettre aux sourds et aux malentendants de lire sur les lèvres de quelqu'un qui leur parle", a déclaré Kelly à la BBC.

"Mais ils sont également très utiles pour les autistes, les personnes ayant des difficultés d'apprentissage et les jeunes enfants qui pourraient avoir peur des masques ou qui ont besoin de pouvoir voir les expressions du visage", ajoute-t-elle.

"En tout cas, un masque transparent vous permet de voir les sourires de l'autre, et en cette triste période, cela est important", selon Kelly.

Image caption L'écran transparent du masque de Kelly Morellon peut être enlevé afin que le tissu puisse être lavé .

Contrairement à certaines entreprises dans le monde - en Écosse, aux États-Unis et en Indonésie, par exemple - Kelly et sa mère ne sont pas en mesure de produire leurs masques de façon industrielle.

Elles conseillent plutôt les gens sur la façon de fabriquer leurs propres masques et de nombreuses directives sont disponibles en ligne pour les aider. Leur conseil principal est d'utiliser un peu de liquide vaisselle pour empêcher l'écran en plastique de s'embuer.

Mais il existe un endroit où les masques faits maison ne sont pas adaptés - mais où l'EPI et la communication sont tous deux essentiels - c'est dans les hôpitaux.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device En Chine, des célibataires portent des masques lors des rendez-vous

Une seule entreprise aux États-Unis a obtenu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) de fabriquer des masques transparents pour un usage clinique.

Cinq cents de ces masques sont utilisés à l'hôpital Brigham and Women's dans la ville américaine de Boston. Pour l'instant, ils sont réservés au personnel qui les porte lorsqu'il s'adresse à des patients malentendants, ou vice versa. Les interprètes en langue des signes, qui utilisent les expressions du visage et les mouvements des lèvres en plus des mouvements du corps pour créer des signes plus complexes et plus riches sur le plan culturel, les portent également.

Copyright de l’image Brigham and Women’s Hospital Image caption James Wiggins, un interprète de la langue des signes américaine, fait partie du personnel du Brigham qui porte des masques transparents.

"Lorsque nous avons vu la pandémie Covid-19 commencer... nous avons vite compris qu'il y aurait un défi à relever en raison de l'utilisation accrue des EPI et de la façon dont cela créerait des barrières de communication", a déclaré le Dr Cheri Blauwet, qui dirige le groupe de travail sur le handicap au Brigham.

"Nous avons reçu des commentaires élogieux de la part des patients et nous recevons de plus en plus de demandes d'autres services de l'hôpital, en particulier des étages pédiatriques".

Lire aussi :

Au Royaume-Uni, il n'y a pas de fabricants agréés qui fournissent des masques transparents aux hôpitaux. Et le seul fabricant américain ne prend plus de commandes car il doit faire face à une très forte demande.

Fizz Izagaren, infirmière pédiatrique au Frimley Park Hospital dans le Surrey au Royaume-Uni, qui est également sourde, affirme que les masques standards l'empêchent de comprendre les antécédents des patients verbalement. Elle dit aussi qu'elle se sent isolée au travail parce qu'elle ne peut pas parler à ses collègues.

"Des masques transparents devraient être la norme pour tout le monde dans un établissement de santé", dit-elle.

Copyright de l’image EPA Image caption Les personnes âgées sont à la fois plus exposées au risque de coronavirus et plus susceptibles de souffrir d'une perte auditive.

Elle travaille actuellement avec un concepteur de produits pour essayer de mettre au point un masque que le NHS pourrait utiliser à grande échelle. Mais même une fois qu'un design et un fabricant auront été trouvés, cela pourrait prendre du temps à se mettre en place.

En attendant, on craint que les EPI actuels n'empêchent le personnel médical d'obtenir le consentement requis des patients.

Une infirmière en soins intensifs travaillant à Londres, qui est profondément sourde, a raconté à la BBC qu'elle avait vécu une expérience où un patient, qui souffrait également d'une perte auditive, n'était pas capable de comprendre ses collègues ou elle-même lorsqu'ils lui expliquaient une procédure. Le patient ne pouvait pas donner son consentement et la procédure ne pouvait pas se dérouler.

"[Des masques transparents] me faciliteraient beaucoup les choses", a-t-elle déclaré.

"Je serais capable de faire mon travail correctement et en toute sécurité. J'aurais plus d'indépendance plutôt que de devoir compter sur les autres", ajoute-t-elle.

Au Royaume-Uni, huit organisations caritatives ont écrit aux patrons du NHS pour demander la mise en place de masques transparents, mettant en garde contre les "situations potentiellement dangereuses" résultant de problèmes de communication. Le NHS England n'a pas encore répondu à cette lettre, ni à la demande de commentaires de la BBC.

Le gouvernement britannique dit qu'il soutient CARDMEDIC, qui fournit des cartes flash numériques et d'autres aides à la communication aux NHS Trusts. Il existe également des applications qui transcrivent la parole en texte sur un téléphone portable.

Mais les travailleurs sourds affirment que ces solutions d'aide ne sont pas toujours adaptées aux situations sensibles ou d'urgence.

"À mesure que les masques se répandent dans la population, cela va devenir de plus en plus difficile", déclare le Dr Izagaren.

"Je crains que le public soit de plus en plus frustré et qu'il y ait davantage de discrimination envers la communauté sourde", ajoute-t-elle.

Selon le Dr Izagaren, il n'y a pas que les personnes malentendantes qui pourraient en bénéficier, dit-elle.

Les experts suggèrent que d'autres professions comme les chauffeurs de taxi ou même les enseignants pourraient trouver les masques transparents utiles à mesure avec le prolongement de la crise de coronavirus.

Un produit de niche initialement conçu pour aider la communauté des sourds, pourrait en fait améliorer la vie de chacun.