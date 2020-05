Plonger dans l'univers d'un sexothérapeute

Copyright de l’image VICKY LETA / BBC Three

Avertissement : Contenuréservé aux adultes

Comme tous les sexothérapeutes, les discussions de Peter Saddington avec ses clients sont confidentielles et il ne briserait pour rien aux monde leur confiance en parlant d'eux. Les histoires de ses clients sont simplement inspirées par le travail qu'il a effectué auprès des jeunes au cours de ses années de thérapie.

"Je parle aux gens de leurs secrets les plus intimes, mais ils ne savent presque rien de moi - et c'est ainsi que cela doit se passer.Je suis sexothérapeute, donc les gens viennent me demander de l'aide pour tout, du dysfonctionnement érectile aux relations sexuelles douloureuses en passant par le vaginisme, une condition qui fait que le vagin se resserre lorsqu'on tente de le pénétrer. Si un client me demande "Êtes-vous marié ?", je lui réponds que oui, parce que ce serait étrange de le cacher, mais au-delà de cela, je reste professionnel. Je parle à ces personnes en tant que thérapeute, pas en tant qu'ami. Il est évident que vous créez un lien avec certains clients, mais cela fait partie du processus qui consiste à les aider à surmonter leurs problèmes.

Lire aussi :

Dans la clinique où je travaille, les salles de thérapie sont un peu comme les salons d'une maison où personne n'habite vraiment. Il y a trois chaises confortables - une pour moi et deux pour les clients. Je n'ai pas de photos de famille ni de bibelots personnels à exposer, ce qui m'aide à garder mes distances.Je vois des couples et des individus - qui peuvent être soit des célibataires, soit quelqu'un avec un partenaire mais qui veut être conseillé seul. Il y a quelques années, un homme de 29 ans, Rob, est venu me voir seul parce qu'il était anxieux à propos de ses performances avec sa nouvelle petite amie, plus expérimentée. Il ne voulait pas l'impliquer dans une thérapie parce qu'il était gêné de se sentir ainsi.

Copyright de l’image VICKY LETA / BBC Three

Au cours d'une séance, j'ai demandé à Rob si un manque d'expérience lui permettrait de voir Kelly différemment, si les rôles étaient inversés. Bien sûr, il a vite compris que c'était sans importance, et il lui a demandé de le rejoindre. Dès que Kelly a commencé à participer, Rob a repris confiance en lui. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il a été honnête au sujet de ses angoisses plutôt que d'essayer de prétendre qu'il en savait plus que ce qu'il savait vraiment.Mes clients ont généralement entre 20 et 40 ans, mais les jeunes n'ont pas aussi peur de suivre une thérapie sexuelle qu'on pourrait le penser. En fait, j'ai remarqué une augmentation du nombre de jeunes clients qui viennent me voir au cours des 15 années où j'ai fait ce travail, ainsi que du nombre de personnes beaucoup plus âgées qui entament maintenant de nouvelles relations plus tard dans la vie.Les problèmes sexuels sont beaucoup moins tabous aujourd'hui et, en raison des effets du porno et de l'évolution des attentes en matière de sexe, je pense que les gens rencontrent différents types de problèmes et les rencontrent plus jeunes. J'ai des clients qui viennent me voir dès l'âge de seize ans avec des problèmes allant de la crainte de perdre leur érection à la confusion sur leur sexualité. Et d'après Relate, l'organisation pour laquelle je travaille, plus de 42 % des personnes qui ont suivi une thérapie sexuelle dans l'un de leurs centres en 2018 avaient moins de 35 ans.

Lire aussi :

À l'autre bout de l'échelle, mon plus vieux visiteur a eu 89 ans. C'était un homme qui était dans une nouvelle relation depuis quelques années. Mais malheureusement, lui et sa nouvelle partenaire avaient du mal à avoir des relations sexuelles. Ils étaient allés chez le médecin généraliste ensemble, mais le médecin était choqué qu'ils aient encore des relations sexuelles à leur âge. Ce qui, bien sûr, ne les aidait pas du tout - alors ils sont venus me voir.De nombreuses personnes qui suivent une thérapie sexuelle ont déjà essayé d'aller chez un médecin. Souvent, ils veulent juste avoir la possibilité de parler du problème en détail avec quelqu'un. La plupart des gens sont nerveux - certains couples pensent même qu'ils doivent faire une démonstration de leurs problèmes sexuels dans la pièce devant moi. Ce n'est évidemment pas le cas !

Copyright de l’image VICKY LETA / BBC Three

L'un de mes plus jeunes clients était un garçon de 17 ans qui avait des problèmes d'érection. Lui et sa petite amie avaient essayé de faire l'amour et il avait perdu la tête. Ils ont fini par se séparer et il cru que son problème était de sa propre faute. Il avait essayé des liaisons occasionnelles et de calmer ses nerfs avec de l'alcool, mais rien n'avait marché et il ne savait pas quoi faire. Il y avait une fille qui lui plaisait dans sa classe, qui semblait l'aimer aussi, mais il avait peur de la draguer après ce qui s'était passé.Il était allé voir son médecin pour lui demander conseil et on lui a dit qu'il était jeune et que le problème se réglerait de lui-même. Pendant qu'il était là-bas, il a repéré un dépliant sur la thérapie sexuelle et a décidé d'essayer. Lorsqu'il est venu me voir pour son évaluation initiale, j'ai pu constater qu'il était nerveux - son visage était rouge vif pendant toute la séance !Chaque séance de thérapie sexuelle est différente et, dans ce cas, le travail que nous avons fait était principalement de l'éducation sexuelle. Nous avons regardé des dessins anatomiques et parlé de la façon dont on obtient et maintient une érection. Je l'ai aidé à comprendre que, pour lui, c'était l'anxiété qui créait le problème.

Lire aussi :

Je lui ai donné des exercices pour avoir une érection et la perdre trois fois de suite pour l'aider à croire qu'il pouvait la récupérer. Peu à peu, il a commencé à se sentir plus confiant, et il n'a fallu que sept séances pour que son problème soit résolu. Environ un mois après avoir terminé sa thérapie, il a appelé le centre et a laissé un petit mot disant qu'il sortait maintenant avec la fille de sa classe et qu'il pensait qu'ils pourraient bientôt avoir des relations sexuelles.Avant de devenir thérapeute, j'ai travaillé dans un pensionnat pour enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Je pouvais voir à quel point la pression de trouver la bonne école et de bien faire pour leur enfant mettait la pression sur les relations de certains couples, et je souhaitais pouvoir faire plus pour les soutenir. J'ai suivi une formation de deux ans en tant que conseiller de couple parallèlement à mon travail de jour, avant de m'y consacrer à plein temps.

Copyright de l’image VICKY LETA / BBC Three

Lorsque j'aidais des couples à résoudre leurs problèmes relationnels, il devenait parfois évident que leurs problèmes étaient à la fois sexuels et émotionnels. J'ai donc décidé de suivre une formation en thérapie sexuelle afin de pouvoir les aider à tous les niveaux.

Un couple que j'ai vu peu après avoir obtenu mon diplôme de sexothérapeute, qui avait un lien fort sur le plan émotionnel mais qui avait besoin d'aide pour sa vie sexuelle, était celui de Matt et d'Alex, qui avaient respectivement une vingtaine et une trentaine d'années.

Lors de notre première séance, ils semblaient tous deux très timides, bougeant sur leur fauteuil et évitant de répondre à mes questions. Ils hésitaient à parler de choses sexuelles explicites avec moi, comme le sexe anal, et semblaient inquiets que je ne les accepte pas parce qu'ils étaient gays. J'avais le pressentiment que le problème pouvait être lié à l'érection, alors je l'ai évoqué en passant - je voulais leur faire savoir qu'il était normal de parler de sexe de manière ouverte et honnête.

Les problèmes d'érection et d'éjaculation précoce sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les hommes viennent me voir. Dans les relations homosexuelles, où l'on peut s'attendre à ce que les deux partenaires aient des érections, la pression peut être encore plus forte. Alors qu'avec un couple hétérosexuel, l'homme n'a rien à quoi se comparer directement, du moins sur le moment.

Lire aussi :

J'ai proposé à Matt et Alex un exercice pour enlever la pression de l'intimité. Chaque partenaire devait toucher l'autre pendant une demi-heure - explorer son corps et trouver ce qui lui procurait du plaisir. Ils étaient nus mais n'avaient pas le droit de se toucher les parties génitales de l'autre - il ne s'agissait pas de préliminaires, mais plutôt de se concentrer sur les sensations.

Finalement, ils ont commencé à se toucher partout et à comprendre comment s'exciter mutuellement, avant de passer à la pénétration. Ils ont fait beaucoup d'efforts et ont traité ces séances comme une soirée de rencontre, avec des bougies et de la musique romantique. Heureusement, la confiance de Matt a vite augmenté.

Après environ 15 semaines de thérapie, Matt et Alex ont eu des rapports sexuels avec pénétration. Quelques semaines plus tard, ils m'ont dit que le sexe marchait à chaque fois. Ils sont revenus me voir trois mois après la fin de la thérapie pour une séance de suivi, et ils étaient très affectueux l'un envers l'autre. Ils m'ont aussi dit qu'ils allaient se marier ! C'était un sentiment tellement agréable d'entendre qu'ils étaient heureux et qu'ils allaient bien.

Copyright de l’image VICKY LETA / BBC Three

Mes amis trouvent mon travail fascinant. Les gens sont intéressés lorsque vous leur dites que vous êtes conseiller - mais il y a un tout autre genre d'intrigue lorsque vous dites que vous êtes sexothérapeute ! Certains amis ne parlent pas de tout ce qui a trait au sexe et sont même un peu mal à l'aise à ce sujet. D'autres, en revanche, me parlent volontiers de leurs problèmes sexuels. Certains amis m'ont demandé s'ils pouvaient me voir professionnellement, car ils se sentiraient plus à l'aise de parler à quelqu'un qu'ils connaissent, mais j'ai dû refuser. Il est important que je n'emporte pas mon travail à la maison et qu'on ne puisse pas avoir de relation thérapeutique avec un ami ou un membre de la famille.

Souvent, les problèmes sexuels sont liés à un traumatisme passé, comme une agression ou un abus sexuel. Une cliente, qui se débattait avec un vaginisme, avait entendu sa mère frôler la mort en donnant naissance à son jeune frère. Lors de notre deuxième session, nous avons fait ce que j'appelle une "prise d'histoire", où je demande à un client de me parler de son enfance, de son milieu familial et de ses premières expériences sexuelles. Mary m'a parlé de ce traumatisme et du fait que, petite fille, elle avait entendu sa mère crier et ses autres proches lui dire qu'elle risquait de ne pas s'en sortir.

Lire aussi :

Pour aider Mary à surmonter ses problèmes liés à la pénétration, nous avons fait beaucoup de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui explore nos réactions automatiques aux choses. Je lui ai appris à détendre les muscles de son plancher pelvien et l'ai encouragée à s'entraîner à la pénétration en utilisant ce que l'on appelle des entraîneurs. Il s'agit d'objets lisses en forme de tampon, de différentes tailles, qui aident une personne à s'habituer à mettre quelque chose dans son vagin.

Si je n'avais pas appris à compartimenter assez tôt, je n'aurais pas survécu dans ce métier. J'entends des histoires difficiles et angoissantes. Je dois être capable de mettre ces choses de côté parce que sinon je serais inefficace - se sentir triste ou désolé pour la cliente n'est pas utile.

Mais pour chaque moment de tristesse, il y a aussi des moments heureux. Parfois, après la fin de la thérapie, je reçois des messages et des cartes de couples qui me disent : "Merci pour votre aide - nous sommes enceintes ! En fait, il y a un couple dont je reçois chaque année une carte postale, même après 12 ans, qui me dit comment ils vont. Ils ont donné mon nom à l'un de leurs enfants, ce qui était un honneur !

D'une certaine manière, comme vous ne gagnez pas beaucoup d'argent en faisant ce travail, il doit y avoir une autre raison pour laquelle vous le faites. C'est un sentiment incroyable que de voir des gens se servir de vos conseils et commencer à changer leur vie.

Récit fait à Natasha Preskey de BBC Three