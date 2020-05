Minneapolis en feu après la mort de George Floyd

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les incendies ont fait rage pendant la nuit près du site où George Floyd a été arrêté par des policiers

Un poste de police de Minneapolis a été incendié lors d'une troisième nuit de protestations à la suite de la mort d'un homme noir non armé lors de son arrestation lundi.

Un officier de police a été filmé agenouillé sur le cou de George Floyd, 46 ans, bien qu'il ait dit qu'il ne pouvait pas respirer.

Le président Donald Trump a déclaré que des "voyous" déshonoraient sa mémoire et a appelé la Garde nationale à rétablir l'ordre.

Twitter a accusé M. Trump de glorifier la violence dans un post qui disait "Quand les pillages commencent, les tirs commencent."

La famille de M. Floyd a exigé que les quatre policiers impliqués dans sa mort soient inculpés de meurtre. Les procureurs ont déclaré qu'ils continuaient à rassembler des preuves.

L'incident a ajouté à la colère suite aux meurtres de Noirs américains par la police, y compris le cas récent de Breonna Taylor dans le Kentucky.

Un journaliste de CNN, Omar Jimenez, et son équipe de tournage ont été arrêtés par des agents de la police de l'Etat du Minnesota vendredi matin, apparemment parce qu'ils n'ont pas bougé quand ils en ont reçu l'ordre.

Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres villes américaines, notamment à New York, Los Angeles, Chicago, Denver, Phoenix et Memphis.

Que se passe-t-il à Minneapolis ?

Ces derniers jours, des bâtiments de Minneapolis ont été incendiés ou pillés.

Jeudi, les manifestants se sont rassemblés devant le 3e commissariat de police, qui se trouve près de l'endroit où M. Floyd est mort et qui a été l'épicentre des troubles.

Les officiers ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour tenter de disperser la foule. Mais le cordon établi autour du poste de police a finalement été violé par les manifestants, qui y ont mis le feu ainsi qu'à deux autres bâtiments voisins lorsque les officiers se sont retirés

Copyright de l’image Getty Images Image caption La mort de George Floyd a relancé les critiques sur la façon dont les Noirs américains sont traités par la police.

Le département de police a déclaré que le 3e commissariat a été évacué peu après 22h00 "dans l'intérêt de la sécurité de notre personnel".

Plus tard, les autorités de la ville ont tweeté qu'ils avait entendu "des rapports non confirmés selon lesquels les conduites de gaz vers le 3ème commissariat ont été coupées et d'autres matériaux explosifs se trouvent dans le bâtiment". Elle a exhorté les personnes se trouvant à proximité du bâtiment à s'éloigner pour leur propre sécurité.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'autre choix que d'évacuer le poste de police, ajoutant : "Le symbolisme d'un bâtiment ne peut pas l'emporter sur l'importance de la vie, de nos agents ou du public."

M. Frey a qualifié les émeutes et les pillages d'"inacceptables", mais il a ajouté que lui et tous les autres ont reconnu qu'il y avait "beaucoup de douleur et de colère" dans la ville.

Il s'est exprimé après qu'un tweet du président Donald Trump ait attribué la violence de jeudi à un "manque de leadership" à Minneapolis et a averti qu'il enverrait la Garde nationale et "ferait le travail correctement" si M. Frey ne parvenait pas à rétablir l'ordre.

Le personnel de la Garde nationale est normalement sous le contrôle de l'État, bien qu'il puisse être placé sous contrôle fédéral en cas d'urgence.

M. Trump a également tweeté : "Toute difficulté et nous prendrons le contrôle mais, quand le pillage commence, les tirs commencent."

Twitter a placé un "avis d'intérêt public" sur le message, disant qu'il "viole nos politiques concernant la glorification de la violence basée sur le contexte historique de la dernière ligne, son lien avec la violence, et le risque qu'il pourrait inspirer des actions similaires aujourd'hui".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bâtiments situés sur le parcours des manifestations ont été détruits par des incendies

En début de semaine, Twitter a signalé deux des messages du président comme potentiellement faux, ce qui l'a incité à publier un décret visant à limiter la protection juridique des entreprises de réseaux sociaux.

Avant que le poste de police ne soit incendié, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait fait appel aux troupes de la Garde nationale de l'État à la demande des maires de Minneapolis et de la ville voisine de St Paul, déclarant la situation : une "urgence de temps de paix".

Il a déclaré que les pillages, le vandalisme et l'incendie criminel de mercredi soir avaient causé des dommages à de nombreuses entreprises, y compris celles appartenant à des minorités.

"La mort de George Floyd devrait conduire à la justice et à un changement systémique, et non à plus de mort et de destruction", a-t-il déclaré dans une déclaration, appelant toutes les protestations à rester pacifiques.

Quelle a été la réaction ?

Le maire Frey a demandé mercredi que des poursuites pénales soient engagées contre le policier qui a été filmé en train d'immobiliser M. Floyd. Le policier et trois autres personnes impliquées dans l'arrestation ont déjà été licenciés.

Le frère de M. Floyd, Philonise, l'a déclaré à CNN jeudi : "Je ne retrouverai jamais mon frère. Nous avons besoin de justice".

S'exprimant en pleurant, il a dit que les officiers qui ont "exécuté mon frère en plein jour" doivent être arrêtés et qu'il était "fatigué de voir des hommes noirs mourir".

Copyright de l’image EPA Image caption Le département de police de Minneapolis a déclaré que le 3e commissariat du district avait été évacué

La responsable des droits de l'homme des Nations unies, Michelle Bachelet, a également condamné la mort de M. Floyd, affirmant que le rôle de la "discrimination raciale, profondément enracinée et omniprésente" doit être reconnu et traité.

Elle a appelé les manifestants à agir pacifiquement et la police à "prendre le plus grand soin de ne pas aggraver la situation actuelle".

Le président Donald Trump "a été très bouleversé" lorsqu'il a vu les images de la mort de M. Floyd, a déclaré jeudi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, aux journalistes. "Il veut que justice soit rendue", a-t-elle ajouté.

Un certain nombre de célébrités et d'athlètes, dont John Boyega, LeBron James, Beyonce et Justin Bieber, ont également exprimé leur indignation face à cet incident.

L'incident fait écho au cas d'Eric Garner, mort par étranglement lors de son arrestation par la police à New York en 2014. Sa mort est devenue un cri de ralliement contre la brutalité policière et le catalyseur du mouvement Black Lives Matter.

Où ont eu lieu d'autres protestations ?

Les gens sont également descendus dans les rues de St Paul jeudi, où la police a déclaré que plusieurs incendies avaient été signalés.

Des scènes de chaos se sont également déroulées lors de rassemblements à Denver, dans le Colorado, et à Columbus, dans l'Ohio.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les personnes en colère après la mort de George Floyd ont protesté à Columbus, Ohio, jeudi

La Mairie de Denver a été fermée après que des coups de feu aient été entendus, tandis qu'à Columbus, des manifestants auraient brisé certaines fenêtres de la Mairie avant d'être dispersés par la police.

Sept personnes ont également été abattues à Louisville, dans le Kentucky, lors d'une manifestation contre la mort de Breonna Taylor, qui a été abattue par trois policiers blancs en mars.

Qu'est-il arrivé à George Floyd ?

Des agents répondant à une plainte pour utilisation de fausse monnaie ont approché M. Floyd dans son véhicule lundi.

Selon la police, il a été sommé de s'éloigner de la voiture, a résisté physiquement aux agents et a été menotté. La déclaration de la police a fait état de son apparente "détresse médicale".

La vidéo de l'incident ne montre pas comment la confrontation a commencé.

Copyright de l’image Twitter/Ruth Richardson Image caption George Floyd a déclaré à plusieurs reprises aux officiers de police qui l'ont arrêté qu'il ne pouvait pas respirer.

On peut voir un officier blanc qui se sert de son genou pour clouer M. Floyd au sol au niveau du cou, alors que celui-ci gémit "s'il vous plaît, je ne peux pas respirer" et "ne me tuez pas".

La ville a identifié les quatre officiers impliqués comme étant Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane et J. Alexander Kueng.

Les médias locaux ont désigné M. Chauvin comme étant l'officier ayant le genou sur le cou de M. Floyd.

La Fédération des officiers de police de Minneapolis a déclaré que les officiers coopéraient à l'enquête. "Nous devons revoir toutes les vidéos. Nous devons attendre le rapport du médecin légiste", a déclaré l'association.

Le manuel de la police du Minnesota indique que les agents formés à la compression du cou sans appliquer de pression directe sur les voies respiratoires peuvent utiliser un genou dans le cadre de sa politique de recours à la force. Cela est considéré comme une option d'usage non mortel de la force.