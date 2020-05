Copyright de l’image Getty Images Image caption Un manifestant portant une pancarte doutant de l'existence du coronavirus lors d'une manifestation en Californie au début du mois de mai.

Une équipe de la BBC qui suit la désinformation sur le nouveau coronavirus a trouvé des liens avec des agressions, des incendies criminels et des décès. Et les experts affirment que les potentiels dommages indirects causés par les rumeurs, les théories du complot et les fausses informations sur la santé pourrait être beaucoup plus important.

"Nous pensions que le gouvernement utilisait cela pour nous distraire ou que cela avait un rapport avec la 5G. Nous n'avons donc pas suivi les règles ou cherché de l'aide plus tôt", dit Brian Lee Hitchens.

Brian, 46 ans, parle au téléphone depuis son lit d'hôpital en Floride. Sa femme est gravement malade - sous sédatif, sous respirateur dans un service adjacent.

"La bataille qu'ils livrent est celle de ses poumons", dit-il, la voix tremblante. "Ils sont enflammés. Son corps ne répond pas".

Lire aussi :

Après avoir lu en ligne les théories du complot, ils ont pensé que la maladie était un canular - ou, à tout le moins, pas pire que la grippe. Mais début mai, le couple a attrapé le Covid-19.

"Et maintenant, je me rends compte que le coronavirus n'est certainement pas une fake news.Il est là dehors et il se propage", dit-il, à bout de souffle.

Copyright de l’image Brian Lee hitchens Image caption Brian Lee Hitchens pensait que le virus était un canular - jusqu'à ce que lui et sa femme l'attrapent.

Une désinformation dangereuse

Une équipe de la BBC a étudié le bilan humain de la désinformation sur le nouveau coronavirus. Nous avons enquêté sur des dizaines de cas - dont certains n'avaient pas été signalés auparavant - en nous adressant aux personnes touchées et aux autorités médicales pour tenter de vérifier les faits.

Les effets se sont répandus dans le monde entier.

Des rumeurs propagées en ligne ont conduit à des attaques de la mafia en Inde et à des empoisonnements massifs en Iran. Des ingénieurs en télécommunications ont été menacés et attaqués et des pylônes téléphoniques ont été incendiés au Royaume-Uni et dans d'autres pays - tout cela à cause de théories du complot.

Et en Arizona, un couple a cru à tort qu'une bouteille de nettoyant pour aquarium contenait un médicament préventif.

Empoisonnés par des produits de nettoyage

C'est fin mars que Wanda et Gary Lenius ont commencé à entendre parler de l'hydroxychloroquine.

Le couple a remarqué un ingrédient à l'odeur similaire sur l'étiquette d'une vieille bouteille qui traînait dans leur maison de Phoenix.

L'hydroxychloroquine peut potentiellement combattre le virus - mais comme les recherches se poursuivent, cela reste à prouver. Lundi, l'Organisation mondiale de la santé a interrompu son utilisation dans des essais après qu'une étude récente ait suggéré que cette molécule pourrait en fait augmenter le risque de décès des patients atteints du Covid-19.

Lire aussi :

Des hypothèses sur son efficacité ont commencé à circuler en ligne en Chine fin janvier. Les médias, y compris les organismes d'État chinois, ont tweeté de vieilles études où ce pays avait été testé comme médicament antiviral.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Trump dit qu'il prend de l'hydroxychloroquine.

Puis un médecin français a affirmé que les résultats étaient encourageants. Bien que cette étude ait été mise en doute par la suite, l'intérêt pour l'hydroxychloroquine s'est accru. Elle a été mentionnée, avec plus ou moins de scepticisme, par divers médias et des personnes influentes, dont le directeur général de Tesla, Elon Musk, et le président brésilien Jair Bolsonaro.

Elle s'est également retrouvée dans les points de presse de la Maison Blanche - et dans le flux Twitter du président Trump.

Ignorer Twitter publication par @realDonaldTrump HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 mars 2020

"Qu'avez-vous à perdre ? Prenez-en !" a-t-il déclaré le 3 avril. À la mi-mai, il est allé plus loin en disant qu'il avait suivi son propre conseil. Chaque commentaire a provoqué une forte hausse des discussions sur les réseaux sociaux à propos de ce médicament, selon les données de l'outil de surveillance en ligne CrowdTangle.

Les surdoses de ce médicament sont rares, mais l'anxiété engendrée par la pandémie a poussé les gens à prendre des mesures extrêmes.

Au Nigeria, les hospitalisations dues à des empoisonnement à l'hydroxychloroquine ont incité les responsables de la santé de l'État de Lagos à mettre en garde la population contre la consommation de ce médicament.

Et début mars, un Vietnamien de 43 ans a été admis dans une clinique antipoison à Hanoi après avoir pris une forte dose de chloroquine. Il était rouge, tremblait et ne voyait pas bien. Le directeur de la clinique, le Dr Nguyen Trung Nguyen, a déclaré que l'homme avait eu de la chance d'être traité rapidement - sinon il aurait pu mourir.

Gary Lenius n'a pas eu cette chance. Le nettoyant que Wanda et lui ont avalé contenait un produit chimique différent et était toxique.

En quelques minutes, tous deux ont commencé à avoir des vertiges et à avoir chaud. Ils ont vomi et ont eu du mal à respirer. Gary est mort, et Wanda a été hospitalisée.

Wanda a expliqué plus tard pourquoi le couple avait bu la concoction.

"Trump n'arrêtait pas de dire que c'était un remède", a-t-elle dit.

Lire aussi :

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Donald Trump s'exprime lors d'un point de presse quotidien sur la pandémie.

Intoxication à l'alcool

En Iran, les autorités affirment que des centaines de personnes sont mortes d'un empoisonnement à l'alcool suite à des rumeurs sur ses effets curatifs.

Fin avril, Kambiz Soltaninejad, un responsable de l'Organisation iranienne de médecine légale, a estimé le nombre total de décès à 796, en raison de "fausses nouvelles sur les réseaux sociaux".

Il est difficile d'expliquer ce chiffre puisque l'alcool est interdit en Iran mais la contrebande d'alcool existe et ces boissons sont souvent frelatées.

Cependant, dans ce cas, les journalistes de la BBC ont vu des rumeurs sur le supposé "remède" se répandre sur l'application de messagerie Telegram avant l'annonce officielle.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Coronavirus et fake news : voici les mythes à ignorer sur le Covid-19

Shayan Sardarizadeh, de l'équipe de désinformation de BBC Monitoring, note que l'annonce était potentiellement gênante pour les autorités iraniennes et que, le cas échéant, le nombre réel de victimes pourrait être sous-estimé.

Dans un cas que nous avons vérifié, un garçon de 5 ans est devenu aveugle après que ses parents lui aient servi de l'alcool illégal pour tenter de prévenir la maladie.

"Nous savons qu'une mauvaise information peut ruiner des vies. Il y a un tel potentiel de nuisance", déclare Clare Milne, rédactrice en chef adjointe de l'organisation britannique Full Fact.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des responsables iraniens, dont le président Hassan Rouhani, réunis pour discuter de la pandémie de coronavirus.

'Mon ami a mangé du savon'

Le président Trump a spéculé sur un certain nombre de remèdes autres que l'hydroxychloroquine. Fin avril, il a estimé que les rayons ultraviolets pouvaient neutraliser le virus.

"Et puis je vois que le désinfectant élimine le virus en une minute. Une minute. Y aurait-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l'intérieur ou presque un nettoyage ?"

Trump a dit plus tard que ses commentaires étaient sarcastiques. Mais certains Américains n'ont pas vu les choses sous cet angle, et les services des centres antipoison ont reçu des appels leur demandant des conseils. Des responsables d'une de ces lignes au Kansas ont dit avoir eu des nouvelles de quelqu'un qui disait que son ami avait avalé du savon désinfectant après le briefing du président.

Copyright de l’image Getty Images

Le Dr Duncan Maru, médecin à l'hôpital Elmhurst de New York, affirme que ses collègues ont traité des patients qui sont tombés gravement malades après avoir ingéré du désinfectant.

"Ces ingestions peuvent également avoir des conséquences à long terme, comme des cancers et des hémorragies gastro-intestinales", dit-il.

Image caption Le Dr Duncan Maru se rend dans un hôpital pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Incendies, agressions et complots

Les réseaux sociaux ont également été un terrain fertile pour les théories du complot. Le coronavirus en particulier - il y en a beaucoup qui circulent en ligne - a poussé à des incendies criminels et à des agressions.

Dans tout le Royaume-Uni, plus de 70 antennes relais ont été vandalisées en raison de fausses rumeurs selon lesquelles la technologie de téléphonie mobile 5G serait responsable du virus.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Conseil coronavirus : l'infection ne touche-t-elle que les riches ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un mât de téléphone a été incendié à Huddersfield en avril.

En avril, Dylan Farrell, ingénieur pour Openreach, conduisait sa camionnette à Thurmaston, près de Leicester. La journée avait été longue et il pensait à prendre pour le thé en s'arrêtant à un rond-point. C'est alors qu'il a commencé à entendre des cris.

Au début, il a cru que la personne s'adressait à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il a entendu "5G !" crié à travers la fenêtre du côté passager, il a réalisé que les cris lui étaient destinés.

"Vous n'avez pas de morale ! La 5G nous tue tous !" a crié un homme.

Copyright de l’image Dylan Farrell Image caption Dylan Farrell a été agressé par un homme débitant des propos au sujet des théories du complot sur la 5G.

"Je ne doute pas qu'il aurait essayé d'entrer et de m'attaquer physiquement si je n'avais pas verrouillé les portes immédiatement. C'était tellement effrayant", dit Dylan.

Il est parti rapidement. Il n'y a eu aucune arrestation en lien avec l'incident.

"Nous avons vu beaucoup de théories du complot qui sont en ligne depuis longtemps maintenant sur la 5G. Celles-ci ont évolué pour être connectées au nouveau coronavirus", dit Claire Milne de Full Fact.

Lire aussi :

Image caption Un homme portant un T-shirt "Dites non à la 5G" qui a participé à une manifestation anti-confinement dans le centre de Londres en mai. Il n'a pas été impliqué dans les violentes attaques contre les travailleurs des télécoms

Tensions raciales et agressions violentes

En mars, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que la pandémie conduirait à une flambée d'un "ennemi dangereux".

Il faisait référence au racisme à l'encontre des populations d'Asie et de Chine, mais le virus a exacerbé les tensions dans plusieurs pays.

En avril, trois hommes musulmans ont été violemment attaqués lors d'incidents distincts à Delhi. Ils ont été passés à tabac après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles des musulmans propageraient le virus.

À Sisai, un petit village de l'est de l'Inde, des gangs rivaux se sont affrontés. Cela s'est produit après l'attaque d'un garçon musulman, à nouveau liée à de fausses rumeurs suggérant que les musulmans propageaient la maladie. Un jeune homme a perdu la vie et un autre a été gravement blessé.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des hommes musulmans prient devant des magasins fermés à New Delhi pendant le Ramadan. De nombreux musulmans en Inde craignent d'avoir été injustement discriminés pendant la pandémie.

De fausses rumeurs ont également circulé concernant les minorités au Royaume-Uni. À Bradford, en Angleterre, des rumeurs ont circulé selon lesquelles on laissait mourir des patients non blancs.

Et à Indore, une ville du centre-ouest de l'Inde, des médecins en mission pour retrouver une personne qui aurait pu être exposée au virus ont été attaqués à coups de pierres. Des fausses vidéos circulant sur WhatsApp prétendaient que des musulmans en bonne santé étaient emmenés par des professionnels de santé pour leur injecter le virus.

Deux médecins ont été gravement blessés après l'incident de début avril.

Gravement malade à cause des théories du complot

La désinformation sur Internet peut avoir des conséquences directes, et les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook ont déclaré qu'elles supprimeraient les messages sur le coronavirus qui représentent une menace immédiate.

Mais elle peut aussi avoir des effets indirects ou différés.

"J'espère qu'elle s'en sortira mais si je la perds, elle sera dans un meilleur endroit", déclare Brian Lee Hitchens, le patient de Floride qui a cru aux théories du complot sur le nouveau coronavirus.

Copyright de l’image Brian Lee Hitchens Image caption Brian croyait aux théories du complot sur le coronavirus

Brian et sa femme n'avaient pas la moindre conviction sur la maladie - ils oscillaient plutôt entre penser que le virus était un canular, lié à la 5G, ou une infection réelle mais bénigne.

Ils ont donc continué comme si de rien n'était malgré les avertissements officiels. Brian est allé travailler comme chauffeur de taxi dans sa ville natale de Jupiter. Il est allé faire des courses et a récupéré les médicaments de sa femme. Malgré l'apnée du sommeil et l'asthme de sa femme, il n'a pas pris la peine de pratiquer la distanciation sociale ou de porter un masque.

Copyright de l’image Facebook Image caption Brian et sa femme lors d'une fête avant la pandémie.

Etre infecté par le virus a ramené Brian à la réalité. Il s'est tourné vers les réseaux sociaux, cette fois pour mettre en garde les gens contre la désinformation et les théories du complot.

Les experts affirment que des articles comme celui de Brian peuvent être plus utiles dans la lutte contre les théories du complot que les articles de presse et les articles de vérification de l'information.

"L'un des moyens les plus efficaces d'essayer de rectifier l'information est d'amener la personne qui a fait la déclaration initiale à le faire elle-même", explique Claire Milne, de Full Fact,.

'Nous perdons tant de vies à cause de la désinformation'

Le cas de Brian est peut-être extrême, mais avec la quantité d'informations qui circulent - l'OMS l'a qualifié d'"infodémie" - de nombreuses autres personnes ont été induites en erreur par ce qu'elles ont lu en ligne.

Ils ne se tuent pas en prenant de faux traitement. Au contraire, ils réduisent leurs chances de survie en ne pensant pas que le coronavirus est réel ou grave.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Coronavirus au Nigéria : attention aux fake news !

Par un vendredi exceptionnellement froid de mai, deux hommes d'une quarantaine d'années sont arrivés aux urgences d'un hôpital du Queens, dans l'État de New York. Ils étaient colocataires, travaillaient de longues heures et partageaient un lit simple, et tous deux étaient gravement malades.

En quelques heures, le Dr Rajeev Fernando en a vu un mourir devant ses yeux. L'autre a été mis sous respirateur.

Copyright de l’image Dr Rajeev Fernando Image caption Dr Rajeev Fernando qui travaille dans un hôpital de campagne à New York.

Le Dr Fernando a demandé aux hommes pourquoi ils n'étaient pas venus plus tôt à l'hôpital. Ils lui ont expliqué qu'ils avaient lu quelque part sur Internet que le virus n'était pas très grave.

"Ils essaient des thérapies alternatives, ils pensent que c'est comme la grippe", dit le Dr Fernando.

Les hommes faisaient partie des groupes à risque - mais le Dr Fernando pense qu'ils s'en seraient mieux sortis s'ils avaient ignoré les faux conseils et cherché de l'aide plus tôt.

Lire aussi :

Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of General Practitioners, déclare que lui et ses collègues au Royaume-Uni ont vu des patients suivre les conseils vus dans des messages postés en ligne - notamment en retenant leur souffle pour tenter de s'"auto-diagnostiquer" ou en pensant que boire des boissons chaudes permettrait de combattre le virus. Certains ont cité les déclarations du président Trump sur le désinfectant.

Le Dr Maru, médecin à l'hôpital Elmhurst de New York, qualifie de "stupéfiants" les chiffres qui ont potentiellement retardé le traitement.

Il connaît des voisins qui ont attrapé la maladie et sont morts parce qu'ils croyaient que la distanciation sociale était inefficace ou que le coronavirus est un canular. Et il dit que lui et ses collègues passent un temps précieux à essayer de démystifier la désinformation alors qu'ils pourraient traiter des patients.

Image caption Graffitis anti-5G à New York

Mais alors qu'il parlait au téléphone, épuisé et se préparant à retourner à Elmhurst pour une nouvelle garde, le Dr Maru s'est également empressé de rejeter la faute sur les patients eux-mêmes.

"La désinformation est un problème structurel. Blâmer quelqu'un d'avoir ingéré de l'eau de javel ou d'être resté chez lui et d'être mort revient à blâmer quelqu'un qui marche dans la rue et se fait renverser par un conducteur ivre", dit-il.

A regarder :

Media playback is unsupported on your device Coronavirus : Méfiez-vous des mythes !

En réponse à la vague de désinformation, les sociétés de réseaux sociaux ont élaboré de nouvelles règles. Dans une déclaration, Facebook a déclaré "Nous n'autorisons pas la désinformation nuisible et nous avons supprimé des centaines de milliers de messages, y compris des faux remèdes, des affirmations selon lesquelles le coronavirus n'existe pas, qu'il est causé par la 5G ou que la distanciation sociale est inefficace". La société affirme également qu'elle a apposé des étiquettes d'avertissement sur 90 millions de contenus.

YouTube affirme qu'elle n'autorise pas les contenus faisant la promotion de soi-disant remèdes dangereux et qu'elle a mis en place une série de politiques contre la désinformation sur le Covid-19, notamment de vidéos contestant l'existence de la maladie ou en suggérant qu'elle est causée par le 5G.

Ce que le futur nous réserve

Mais alors que les recherches se poursuivent sur un vaccin contre le nouveau coronavirus, le nombre de groupes et comptes anti-vaccination ou conspirationistes augmente. Ils représentent une menace potentielle pour la santé - bien qu'il ne s'agisse pas d'un risque immédiat.

Ce que certains médecins à qui nous avons parlé craignent le plus, c'est que le développement d'un vaccin contre les coronavirus - qui serait une réalisation humaine pour l'éternité - soit complètement sapé par la désinformation.

Image caption Des manifestants promouvant des théories du complot sur les vaccins et la 5G à St James's Park, à Londres, en mai.

L'avenir nous fait peur, disent les professionnels de la médecine, à cause de ce qu'ils voient en ce moment.

"Nous perdons tellement de vies. Les malades arrivent très tard et nous les regardons mourir devant sous yeux", dit le Dr Fernando à New York. Il vient de terminer une garde de nuit, et alors que nous parlons sur Skype, un masque de protection pend à ses oreilles.

Brian, le patient atteint de coronavirus en Floride, a un message pour les personnes qui croient encore aux théories du complot qu'il a soutenues il y a quelques jours à peine.

"Ne soyez pas aussi stupide que moi et il ne vous arrivera pas la même chose qu'à moi et à ma femme", dit-il.

Un reportage de Khue Luu Binh, Flora Carmichael, Alistair Coleman, Shruti Menon, Olga Robinson, Shayan Sardarizadeh et un journaliste persan de la BBC.