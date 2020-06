Copyright de l’image Reuters Image caption Des manifestants courent alors que la police utilise des grenades éclair pour disperser les foules à Washington, DC

La violence a éclaté dans les villes américaines lors de la sixième nuit des manifestations déclenchées par la mort en garde à vue de l'Afro-Américain George Floyd.

Des couvre-feux ont été imposés dans près de 40 villes, mais les gens les ont largement ignorés, ce qui a conduit à un nombre de face à face tendues.

La police anti-émeute a affronté les manifestants à New York, Chicago, Philadelphie et Los Angeles, tirant des gaz lacrymogènes et des balles de poivre pour tenter de disperser la foule.

Des véhicules de police ont été incendiés et des magasins ont été pillés dans plusieurs villes.

La Garde nationale - la force militaire américaine de réserve pour les urgences intérieures - a déclaré dimanche que 5 000 de ses effectifs avaient été activés dans 15 États et à Washington, DC, où des foules se sont à nouveau rassemblées près de la Maison Blanche, allumant cette fois des feux et jetant des pierres aux officiers anti-émeutes.

"Les forces de l'ordre des États et des collectivités locales restent responsables de la sécurité", a ajouté la Garde nationale.

A regarder:

Media playback is unsupported on your device Brandt Jean embrasse la policière qui a tué son frère. "Je vous aime en tant que personne", dit-il avant de demander la permission de la prendre dans ses bras.

La police de Washington DC a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui ont mis le feu à des propriétés situées près de la Maison Blanche.

Parmi celles-ci, une église historique, l'église épiscopale St John, connue comme l'église des présidents, près de la Maison Blanche.

Il est apparu que lors des troubles de vendredi soir, le président Donald Trump a été brièvement emmené par les services secrets dans un bunker souterrain de la Maison Blanche, pour sa sécurité.

Des manifestations dans 75 villes des États-Unis

Selon Nick Bryant de la BBC, les États-Unis connaissent les troubles raciaux et civils les plus répandus depuis la violente réaction à l'assassinat de Martin Luther King en 1968.

Plus de 75 villes ont connu des manifestations, les rues ayant été désertées il y a quelques jours à peine à cause du coronavirus, et les manifestants ont défilé côte à côte.

L'affaire Floyd a ravivé la colère à propos des meurtres de Noirs américains par la police. Pour beaucoup, l'indignation reflète également des années de frustration face aux inégalités socio-économiques et à la ségrégation, notamment à Minneapolis même, où George Floyd est mort.

Quelles sont les dernières nouvelles des manifestations ?

De nombreux véhicules de police ont été vandalisés et mis à feu dimanche. Les agents anti-émeutes ont continué à répondre avec des gaz lacrymogènes et des grenades éclair.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des magasins ont été pillés à Philadelphie, en Pennsylvanie

À Philadelphie, les chaînes de télévision locales ont montré des gens en train de fracasser des voitures de police et de piller au moins un magasin.

Donald Trump a tweeté : "Law & Order in Philadelphia, NOW ! Ils pillent les magasins. Faites appel à notre grande Garde nationale".

Des pillages ont également été signalés à Santa Monica, en Californie.

Au moins 4 400 personnes ont été arrêtées au cours de plusieurs jours de manifestations, selon un décompte établi par l'agence de presse Associated Press. Les arrestations ont porté sur toute une série d'infractions, allant du pillage et du blocage d'autoroutes au non-respect du couvre-feu.

À Minneapolis, un chauffeur de camion a été arrêté après avoir, semble-t-il, franchi une barrière routière avant de se diriger à toute vitesse vers une foule de manifestants qui défilaient le long d'une grande autoroute. Il est maintenant accusé d'agression, rapporte CNN.

Les images diffusées sur les médias sociaux montrent des dizaines de personnes entourant le véhicule et tirant le conducteur de son volant après son arrêt.

Copyright de l’image EPA Image caption Des manifestants auraient jeté des bouteilles sur des agents anti-émeutes à Boston avant d'incendier une voiture de police

Le conducteur a ensuite été transporté à l'hôpital avec des blessures mineures. Aucune autre victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré que le motif du conducteur n'était pas clair, ajoutant "c'était tout simplement étonnant de ne pas avoir de tragédie ni beaucoup de morts."

À Denver, des milliers de personnes ont protesté pacifiquement au Capitole de l'État du Colorado en s'allongeant face contre terre, les mains derrière le dos, et en chantant : "Je ne peux pas respirer" - une référence aux circonstances de la mort de M. Floyd.

Des manifestations de grande envergure ont également eu lieu à Atlanta, Boston, Miami et Oklahoma City.

Plusieurs cas de réaction disproportionnée de la police anti-émeute face aux manifestants ont également été signalés.

À Atlanta, en Géorgie, deux officiers ont été licenciés dimanche pour avoir fait usage d'une force excessive - y compris le recours au Taser - sur deux jeunes étudiants.

Un policier blanc licencié a été accusé d'avoir assassiné M. Floyd, 46 ans, à Minneapolis.

Derek Chauvin, 44 ans, devait comparaître au tribunal lundi, mais sa comparution a été repoussée au 8 juin.

Il fait suite aux affaires très médiatisées de Michael Brown à Ferguson, d'Eric Garner à New York et d'autres qui ont animé le mouvement Black Lives Matter.

Terrence Floyd, le frère cadet de George, a parlé de sa mort à ABC News ; il condamne les violentes protestations et dit que son frère était partisan de la paix.

"Je suis moi aussi indigné", a-t-il déclaré. "Parfois, je suis en colère... J'ai envie de devenir fou. Mon frère n'était pas pour ça. Mon frère était pour la paix. Vous entendrez beaucoup de gens dire : "C'était un gentil géant...

"Il fallait que je vienne ici pour parler aux gens, et que je le fasse savoir, que je canalise votre colère ailleurs. Ne déchirez pas votre ville."

Qu'est-il arrivé à George Floyd ?

Dans la soirée du lundi 25 mai, la police a reçu un appel téléphonique d'une épicerie de quartier alléguant que George Floyd avait payé avec un faux billet de 20 dollars. Qu'est-il arrivé à George Floyd ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un mémorial à George Floyd près de l'endroit où il est mort pendant sa garde à vue à Minneapolis

Des officiers ont tenté de le mettre dans un véhicule de police lorsqu'il s'est effondré sur le sol, en leur disant qu'il était claustrophobe.

Selon la police, il a résisté physiquement aux agents et a été menotté. La vidéo de l'incident ne montre pas comment la confrontation a commencé.

Avec le genou de M. Chauvin sur le cou, on peut entendre M. Floyd dire "s'il vous plaît, je ne peux pas respirer" et "ne me tuez pas".

Selon une autopsie préliminaire effectuée par le médecin légiste du comté, le policier a eu le genou sur le cou de M. Floyd pendant huit minutes et 46 secondes - dont presque trois minutes après que M. Floyd ait perdu connaissance.

Près de deux minutes avant que M. Chauvin ne retire son genou, les autres policiers ont vérifié le pouls du poignet droit de M. Floyd et n'ont pas pu en trouver un. Il a été transporté à l'hôpital et déclaré mort environ une heure plus tard.

Un avocat de la famille de M. Floyd a accusé M. Chauvin de "meurtre avec préméditation".