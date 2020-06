Coronavirus : ces personnes à haut risque qui sont complètement guéries

Copyright de l’image Bryony Hopkins

Pour ceux qui vivent avec des problèmes de santé sous-jacents, l'idée de contracter un coronavirus peut être terrifiante.

Mais si les chiffres peuvent paraître sombres, il y a beaucoup de personnes considérées comme à haut risque qui se rétablissent complètement, comme je l'ai personnellement découvert.

La panique s'est emparée de moi car je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Tout ce que j'avais fait, c'était de monter les escaliers. Était-ce le Covid-19 ? Était-ce dans ma maison, dans mon corps, dans mes poumons ?

Je suis atteinte de la maladie de Crohn, une maladie auto-immune qui signifie que mon système digestif s'attaque à lui-même.

Elle est classée comme un "problème de santé sous-jacent grave" à l'heure actuelle.

L'un des principaux traitements consiste en des thérapies immunosuppressives, des médicaments qui réduisent la force du système immunitaire de l'organisme, le rendant plus vulnérable aux infections.

Lorsque les premiers symptômes du coronavirus sont apparus - fièvre, fatigue - j'ai naïvement pensé : "ça ne va pas si mal".

Quand on vit avec une maladie chronique, on vit avec du recul. J'ai traversé des crises sanitaires que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi - des opérations abdominales ouvertes, l'ablation de mon gros intestin et quelques égratignures avec la mort en cours de route.

Alors que ma température montait en flèche, mon esprit était plein de questions et d'histoires d'horreur que j'avais lues.

Est-ce que je finirais à l'hôpital ? Aurais-je besoin d'un respirateur ? Vais-je mourir ?

Je n'ai pas eu l'occasion de me faire tester, mais un médecin a suggéré que c'était le Covid-19. On m'a dit de tenir bon et d'aller aux urgences si mon état s'aggravait.

Au bout de huit jours, mes symptômes se sont atténués. Mon système immunitaire affaibli avait fait du bon travail.

Je ne suis pas le seul à avoir vécu cela. Il y a beaucoup de gens, comme moi, considérés à haut risque qui se sont complètement rétablis.

"J'ai essayé de rester positive même si j'avais peur"

Khadija, 25 ans, originaire de Leeds, vit avec le diabète de type 1 depuis qu'elle est bébé. Son pancréas ne produit plus d'insuline, alors une pompe externe, fixée à son estomac, lui en administre.

"J'étais vraiment inquiète quand j'ai appris que j'étais dans la catégorie à haut risque", dit-elle. "Je me suis dit que je pouvais l'avoir et que si je l'avais, j'aurais peur".

Khadija vit avec sa mère, une infirmière qui entre en contact avec des patients atteints de Covid-19, et il y a quatre semaines, elle a commencé à ressentir certains des symptômes du virus.

Elle avait "des os endoloris" et était "vraiment essoufflée" avec des douleurs de poitrine et une température.

"Au début, je paniquais quand j'ai eu les symptômes. Je savais que mon système immunitaire n'était pas à la hauteur", raconte-t-elle.

"On parle partout du taux de mortalité, il n'y avait rien sur les gens qui se rétablissent et survivent. Pour moi, dès que vous entrez à l'hôpital avec ça, vous n'en sortez pas vivant."

Des ambulanciers ont été envoyés chez elle, mais ils ont décidé que Khadija n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils lui ont suggéré d'appeler le 111 pour organiser un test, mais aucun n'était disponible.

"J'ai essayé de garder une attitude positive même si j'avais peur", dit-elle.

Quelques semaines plus tard, Khadija s'est bien rétablie.

"Je me suis sentie plus en sécurité à l'intérieur"

Feya, 37 ans, de Manchester, vit avec plusieurs maladies chroniques dont l'asthme, pour lequel elle prend des stéroïdes.

Les stéroïdes sont également une forme d'immunosuppresseurs et vous rendent donc vulnérable au virus.

Avant le confinement, Feya se sentait anxieuse. La nouvelle du virus dominait les médias et elle a eu une crise de panique en faisant ses courses.

"C'était le pire que j'ai jamais connu", dit-elle. "Je n'ai pas été dérangée par le confinement parce que je me sentais plus en sécurité à l'intérieur.

Deux semaines plus tard, Feya s'est sentie mal avec de la fatigue et une respiration instable. Elle a rendu visite à son médecin traitant qui lui a dit de s'isoler.

Mais son état s'est rapidement détérioré - "Je toussais tellement et j'avais du mal à respirer" et son petit ami a dû appeler une ambulance.

"Ils ont dit que si nous pouvions nous rendre par nos propres moyens à l'A&E, c'est ce que nous devrions faire, car ils étaient très occupés."

Feya est restée à l'hôpital pendant cinq heures, mais n'a pas été admise et on ne lui a pas proposé de faire un test Covid-19.

Ses symptômes ont persisté pendant deux semaines supplémentaires, y compris un deuxième appel d'ambulance, et elle s'est sentie complètement vidée de son énergie pendant des semaines, mais elle s'est lentement rétablie.

"Je suis sortie pour la première fois en deux mois l'autre jour, ce qui était bien !"

"Vous pouvez l'attraper et n'avoir que de légers symptômes"

Joe Dunster est atteint du syndrome néphrotique, une affection rénale qui a donné lieu à une greffe de rein en 2000. Il prend lui aussi des immunosuppresseurs.

"Quand il est devenu évident que la communauté des greffés faisait partie du groupe à haut risque, j'ai bien sûr dû me protéger, alors je suis rentré chez moi et je me suis enfermé", dit-il.

Mais cela ne l'a pas empêché de développer des symptômes de coronavirus. Il pense qu'il l'a peut-être contracté auprès de sa femme, médecin, qui est également tombée malade.

"Nous avons tous les deux souffert d'une oppression thoracique. Au début, nous nous sommes demandé si c'était de l'anxiété, mais le week-end suivant, je ne me sentais pas bien. J'ai eu une respiration sifflante et j'ai commencé à tousser".

Joe a également pris de la température et, à ce moment-là, il a senti que tous les symptômes pointaient vers un coronavirus.

"Les jours suivants, je me suis senti si mal. La toux et la respiration sifflante ont persisté pendant 10 jours.

Il dit qu'il y avait une "anxiété" sur ce que cela pouvait devenir, "mais je ne me suis jamais senti assez mal pour m'inquiéter sérieusement".

Lentement, sa femme et lui se sont rétablis.

"C'est bien que les gens se rendent compte qu'on peut attraper ça et n'avoir que des symptômes légers et continuer à bien se rétablir".

Il subsiste une certaine incertitude quant à la possibilité d'attraper deux fois le Covid-19, voilà pourquoi Khadija, Feya, Joe et moi, continuons de rester chez nous.

Drew Miller Hyndman a contribué à ce reportage.