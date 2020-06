Copyright de l’image Getty Images

Tandis que les États-Unis font face à des troubles civils dans des dizaines de villes, le groupe "hacktiviste" Anonymous est revenu de l'ombre.

Le collectif de hackers s'est fait connaitre pour avoir organisé des cyber-attaques ciblant ceux qu'ils accusaient d'injustice.

Après des années de calme relatif, le groupe semble avoir refait surface suite aux violentes manifestations à Minneapolis dénonçant la mort de George Floyd. Ils promettent d'exposer au monde les "nombreux crimes" commis par les policiers de la ville.

Cependant, il n'est pas facile de déterminer les activités exactes de ce mystérieux groupe.

Qui sont-ils ?

Anonymous est un collectif "hacktiviste" qui n'a ni visage, ni leadership. Son slogan est simplement "nous sommes légion", se référant à son nombre prétendument élevé d'individus.

Sans structure de commandement centrale, n'importe qui peut prétendre faire partie du groupe.

Cela signifie également que les membres peuvent avoir des priorités très différentes et qu'il n'y a pas d'agenda unique.

Mais généralement, ce sont des militants qui visent ceux qu'ils accusent d'abus de pouvoir. Ils le font de manière très publique, par exemple en détournant des sites Web ou en les mettant hors ligne.

Leur symbole est un masque de Guy Fawkes, rendu célèbre par le roman graphique d'Alan Moore V pour Vendetta, dans lequel un révolutionnaire anarchiste revêt le masque pour renverser un gouvernement fasciste corrompu.

Quelles sont leurs actions ?

Diverses formes de cyberattaques sont attribuées à Anonymous en relation avec les manifestations de George Floyd.

Tout d'abord, le site Web du département de police de Minneapolis a été temporairement mis hors ligne au cours du week-end par cyberattaque présumé de déni de service distribué (DDoS).

Il s'agit d'une forme de cyberattaque non sophistiquée mais efficace qui inonde un serveur de données jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner - de la même manière que les sites Web commerciaux peuvent se déconnecter lorsque trop de gens l'inondent pour déclencher une forte demande.

Une base de données d'adresses e-mail et de mots de passe du service de police qui auraient été piratés par Anonymous est également en circulation.

Cependant, rien ne prouve que les serveurs de la police aient été piratés.

Une page du site Web d'une agence des Nations Unies a été transformée en mémorial pour M. Floyd, remplaçant son contenu par le message "Rest in Power, George Floyd", attache à un logo Anonymous.

Sur Twitter, des messages non vérifiés ont fait le tour de la toile, montrant ce qui ressemble à des radios de police jouant de la musique et empêchant toute communication.

Cependant, les experts suggèrent qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un piratage, et pourrait plutôt être le résultat d'un matériel volé et réquisitionné par les manifestants - si les vidéos sont authentiques en premier lieu.

Des militants anonymes font également circuler des accusations vieilles de plusieurs années contre le président Trump, tirées de documents dans une affaire judiciaire civile qui a été volontairement rejeté par l'accusateur avant son procès.

Est-ce crédible ?

La mort de George Floyd a généré les turbulences raciales et les troubles civils les plus importants depuis l'assassinat de Martin Luther King en 1968 selon le correspondant de la BBC à New York, Nick Bryant.

C'est dans ce contexte qu'une page Facebook prétendant être liée à Anonymous a publié une vidéo sur la mort de M. Floyd, alléguant une série d'autres crimes impliquant la police de Minneapolis.

La même page Facebook a posté des vidéos similaires sur les OVNIS et le "plan chinois pour la domination du monde" ces dernières semaines dans laquelle - comme dans la vidéo de George Floyd - une voix transformée électroniquement discute de sujets d'actualités.

Est-ce le genre de choses pour lesquelles Anonymous est connu ?

La première opération anonyme d'envergure à avoir fait la une des journaux a été dirigée contre l'Église de Scientologie en 2008, victimes de cyberattaques DDoS qui ont rendu certains des sites Web de l'organisation hors service, ainsi que des farces et des fax vides destinés à perturber leurs communications.

Dans les années qui ont suivi, au lendemain d'une crise financière mondiale, le groupe a entre autres agi en soutien aux mouvements de protestation du printemps arabe, ciblé Sony Entertainment sur sa tentative de sévir contre le piratage de la console PlayStation 3 et soutenu l'Occupy Wall Street protestations,

Ils ont continué de soutenir des causes similaires et ont organisé des rassemblements anti establishment dans le monde entier, mais leur présence dans les médias traditionnels a diminué ces dernières années.

L'image révolutionnaire et la volonté de prendre en charge des entités puissantes semblent toutefois faire écho dans la crise actuelle aux États-Unis.