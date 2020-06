L'ibuprofène testé comme traitement contre le coronavirus

Copyright de l’image Getty Images

Les scientifiques mènent un essai pour voir si l'ibuprofène peut aider les patients hospitalisés qui sont atteints de coronavirus.

L'équipe de l'hôpital Guy et St Thomas de Londres et du King's College pense que le médicament, qui est à la fois un anti-inflammatoire et un analgésique, pourrait traiter les difficultés respiratoires.

Ils espèrent que ce traitement peu coûteux pourra éviter aux patients d'avoir recours à des respirateurs artificiels.

Dans le cadre de l'essai, appelé Liberate, la moitié des patients recevront de l'ibuprofène en plus des soins habituels.

L'essai utilisera une formulation spéciale d'ibuprofène plutôt que les comprimés habituels que les gens achètent en pharmacie.

Certaines personnes prennent déjà cette forme de capsule lipidique du médicament pour des affections comme l'arthrite.

Des études sur les animaux suggèrent qu'il pourrait traiter le syndrome de détresse respiratoire aiguë - une des complications du coronavirus grave.

Le professeur Mitul Mehta, membre de l'équipe du King's College de Londres, a déclaré : "nous devons faire un essai pour montrer que les preuves correspondent réellement à ce que nous attendons."

Au début de la pandémie, on craignait que l'ibuprofène soit mauvais pour la santé des gens, si le virus présentait des symptômes bénins.

Ces craintes ont été renforcées lorsque le ministre français de la santé Oliver Veran a déclaré que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, pouvait aggraver l'infection et a conseillé aux patients de prendre du paracétamol à la place.

Une étude de la Commission des médicaments humains a rapidement conclu que, comme le paracétamol, il était sans danger pour les symptômes du coronavirus.

Les deux médicaments peuvent faire baisser la température et aider à soulager les symptômes de la grippe.

Pour les symptômes légers du coronavirus, le NHS conseille d'essayer d'abord le paracétamol, car il a moins d'effets secondaires que l'ibuprofène et constitue le choix le plus sûr pour la plupart des gens.

Vous ne devez pas prendre d'ibuprofène si vous avez un ulcère à l'estomac, par exemple.