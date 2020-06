Copyright de l’image Eric Demers Image caption Greta Thunberg sur scène à Montréal, Canada

Les 200 images présélectionnées pour le prix Portrait of Humanity de cette année, prises avant les restrictions de confinement, cherchent à démontrer qu'il y a davantage de choses qui nous unissent que de choses qui nous distinguent.

En juin, ces images seront publiées dans un livre chez Hoxton Mini Press.

Et en septembre, les 100 premières photos seront affichées partout dans le monde sur des écrans numériques, et pour la première fois, certaines seront diffusées à 111 000 pieds au-dessus de la Terre, dans le cadre d'une collaboration avec la compagnie Sent Into Space.

Géré par 1854 Media, le concours a attiré des candidatures de 36 pays.

Voici une sélection de photos présélectionnées, avec les légendes des photographes.

Maxim, par Vivek Vadoliya, Londres

Copyright de l’image Vivek Vadoliya

"Maxim, 16 ans, a rejoint Ebony Horse Club à Brixton, Londres, il y a cinq ans et demi.

"Il n'avait aucune expérience préalable avec les chevaux. On se rend compte à quel point Maxim aime cet endroit - il vient plusieurs fois par semaine pour aider".

"Il y a une belle ambiance familiale au club. Les chevaux semblent aider à la santé mentale des enfants."

Nageurs, par Attilio Fiumarella, Birmingham

Copyright de l’image Attilio Fiumarella

"Plus de 100 nageurs se rassemblent dans la piscine de gala vide pour s'opposer à la fermeture des bains de Moseley Road, qui a ouvert ses portes en 1907".

"Le conseil municipal de Birmingham avait l'intention de fermer définitivement la piscine en 2015."

"Mais le World Monuments Fund a récemment inclus le site historique sur sa liste, donnant un nouvel espoir."

Dancing Halmonis, par An Rong Xu, New York City

Copyright de l’image An Rong Xu

"Ces femmes appartiennent à une troupe de danse senior qui se produit pour la communauté coréenne-américaine dans le Queens, à New York.

Ces halmonis (grands-mères) dansent et passent le meilleur moment de leur vie."

A Moment Shared (Un moment partagé), par Udayan Sankar Pal, Chennai, India

Copyright de l’image Udayan Sankar Pal

My Grandmother On Her Bed (Ma grand-mere sur son lit), par Lidewij Mulder, in Haren,les Pays-Bas

Copyright de l’image Lidewij Mulder

"Ma grand-mère de 82 ans est plus comme une amie pour moi. Elle est très jeune et espiègle et m'a appris à être une femme indépendante.

Elle se bat pour l'égalité depuis qu'elle est enfant."

Closer to Heaven (Plus proche du ciel), par Mauro De Bettio, Tigray, Ethiopie

Copyright de l’image MauroDeBettio

"Keshi Assefa Hagos est prêtre à l'église Abuna Yemata Guh, sans doute le lieu de culte le plus inaccessible sur Terre.

L'église monolithique, perchée au sommet d'un rocher vertical avec des chutes abruptes de tous côtés, n'est accessible qu'à pied."

Iggy Pop, par Antoine Veling, Sydney, Australie

Copyright de l’image Antoine Veling

"L'icône punk Iggy Pop se produit à l'opéra de Sydney, entouré de ses fans en adoration qui ont accepté avec plaisir son invitation à danser avec lui sur scène."

Jason (They/Them) [Eux/Ils], par Ross Landenberger, New York City

Copyright de l’image Ross Landenberger

"J'ai rencontré Jason sur un forum de skateboard sur Internet, en 2006. Nous étions tous les deux isolés et nous étions allés sur Internet parce que nous nous sentions esseulés face au sexisme et l'homophobie dans le sport".

"Nous nous battons pour rendre le skateboard plus accueillant pour les personnes queer."

Abdullah, par Marko Risovic, Bihac, Bosnia-Herzegovina

Copyright de l’image Marko Risovic / Kamerades for Ethnovision

Abdullah, originaire d'Afghanistan, pose pour un portrait dans une usine désaffectée qui fait office de refuge pour des milliers de réfugiés.

"Il a perdu deux fils lors d'un affrontement tribal dans son pays d'origine, après quoi il est parti pour le bien de sa famille".

"Abdullah rêve de réunir à nouveau sa famille dans un pays sûr et il n'attend qu'une chose aujourd'hui, de pouvoir embrasser ses trois filles ainsi que le seul fils qui lui reste."

Woman of Steel (Femme de Fer), par Kathryn MacPhee, Dhaka, Bangladesh

Copyright de l’image Kathryn MacPhee

"Cette femme fait partie des millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur environnement rural et de déménager dans la capitale du Bangladesh à la recherche d'un emploi".

"Elle vit près de la voie ferrée."

Amber (Ambre), par Justine Tjallinks, Diepenbeek, Belgium

Copyright de l’image Justine Tjallinks

"Voici Amber Vanderweert, 13 ans. Elle souffre de progeria, une maladie extrêmement rare qui provoque un vieillissement accéléré ".

"Ambre mesure 1,15 m et ne pèse que 15 kg".

"Elle est extrêmement intelligente pour son âge".

"Peu de temps après la mort de ma mère à un âge relativement jeune, j'ai vu un documentaire mettant en vedette Amber".

"Son histoire m'a touchée, alors j'ai contacté la famille et demandé si je pouvais faire un portrait."

