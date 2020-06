Copyright de l’image Getty Images Image caption Les clients du marché Kirkgate à Leeds

Le confinement commence à être allégé.

Mais certains scientifiques, même ceux qui conseillent le gouvernement, sont d'humeur mutine, affirmant que les ministres agissent trop tôt.

Et la levée des restrictions a été décrite comme un "moment dangereux", même par le médecin en chef adjoint de l'Angleterre, sachant qu'au Royaume-Uni, nous pouvons rencontrer davantage de personnes, tandis qu'en Angleterre, certains enfants sont de retour à l'école et les salles d'exposition de voitures et les marchés en plein air ont rouvert.

Dans quelle mesure sommes-nous donc dans une situation périlleuse ?

Les choses vont beaucoup mieux qu'au moment du confinement.

On estime à 100 000 le nombre de nouvelles infections par jour en Angleterre le 23 mars, jour où Boris Johnson a annoncé la mise en place de mesures strictes pour limiter notre vie quotidienne.

En comparaison, il y a environ 8 000 infections quotidiennes à l'heure actuelle.

"C'est environ dix fois moins, mais cela reste considérable", a déclaré à la BBC le Dr Adam Kurcharski de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

La vitesse à laquelle le virus se propage est également beaucoup plus lente.

Le nombre R - le nombre moyen de personnes à qui chaque personne infectée transmet le virus - était d'environ trois lorsque le verrouillage est entré en vigueur.

Cela signifie que 10 personnes transmettaient le coronavirus à 30 autres.

Aujourd'hui, le nombre R se situe entre 0,7 et 0,9, ce qui signifie que 10 personnes devraient transmettre le virus à huit autres personnes.

Cependant, une comparaison effectuée par l'Université d'Oxford suggère que le Royaume-Uni est dans l'une des pires positions au monde pour sortir du confinement.

Et il est à noter que le système d'alerte coronavirus du gouvernement anglais reste au "niveau 4" plutôt qu'au "niveau 3" lorsque les restrictions de distanciation sociale seront assouplies.

Quel est le danger?

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, avertit qu'il n'y a "pas beaucoup de marge de manœuvre" et les données "incitent à la prudence".

R est proche de 1 - le point de basculement où les cas augmentent à nouveau et "nous voyons encore chaque jour de nouvelles infections à un rythme assez important".

L'assouplissement de la quarantaine signifie que nous allons entrer en contact avec un plus grand nombre de personnes, ce qui augmente les possibilités de propagation du virus.

Les restrictions assouplies devraient jouer un petit rôle dans la propagation du coronavirus, mais leur impact précis est inconnu.

L'incertitude est un problème particulier dans les écoles. Les preuves fournies par le gouvernement sur leur réouverture n'ont pas permis de chiffrer l'impact.

L'incertitude règne également quant à la manière dont nous allons réagir à l'assouplissement des règles. Les spécialistes du comportement qui conseillent le gouvernement estiment déjà que seule la moitié des personnes sont isolées pendant sept jours lorsqu'elles tombent malades.

Pourquoi les scientifiques sont-ils concernés ?

Tout au long de la pandémie, les scientifiques et les politiciens ont suivi le même scénario.

Mais il y a maintenant une division claire, forte et publique entre certains de ceux qui conseillent le gouvernement et ceux qui "suivent la science".

Plus d'une douzaine de membres de la commission Sage, qui conseillent le gouvernement, se sont exprimés, disant que nous devrions attendre que les tests et la traçabilité soient pleinement opérationnels et que les cas se soient déclarés.

"En fait, nous soulevons le couvercle d'une casserole en ébullition et il va y avoir des bulles", a déclaré le professeur Calum Semple.

La levée du verrouillage a une conséquence importante : elle pourrait nous enfermer dans le nombre actuel de cas.

Il y a environ 8 000 infections par jour. Si l'assouplissement des restrictions fait monter le nombre de R à près de un, nous continuerons à avoir environ 8 000 infections par jour.

Attendre que le nombre de cas diminue encore rendrait le virus plus facile à contrôler et donnerait plus de temps pour réagir en cas de "deuxième vague".

Toutefois, cela nécessite de maintenir un confinement douloureux plus longtemps.

Qu'en est-il de la recherche des contacts ?

L'incertitude règne également quant à l'efficacité de la recherche des contacts au Royaume-Uni.

L'objectif est de remplacer le confinement pour tous par l'isolement pour certains, en identifiant rapidement et en mettant en quarantaine toute personne qui entre en contact étroit avec une personne infectée.

Cette stratégie est considérée comme l'une des principales raisons pour lesquelles certains pays asiatiques ont excellé dans la lutte contre le coronavirus (la Corée du Sud compte environ 270 décès contre plus de 39 000 au Royaume-Uni).

Cependant, il y a un danger à attendre des résultats identiques.

Le Royaume-Uni n'utilise pas le suivi par GPS pour s'assurer que les gens font ce qu'on leur dit, comme la Corée du Sud, ou pour emmener les gens dans des centres de quarantaine comme ils le font à Hong Kong.

La rapidité est cruciale pour trouver les contacts avant qu'ils ne deviennent infectieux, mais on s'inquiète du temps que prend le dépistage à domicile au Royaume-Uni.

Et une analyse de la stratégie de la Corée du Sud, effectuée par l'Imperial College de Londres, suggère que les tests de masse, lorsqu'un groupe de cas apparaît dans une région, ont plus d'influence que la recherche des contacts.

Les estimations de l'efficacité du test et de la traçabilité varient considérablement, de 5 à 30 % de réduction des infections, selon l'optimisme avec lequel les chiffres sont calculés.

Aurons-nous une deuxième vague ?

Le nombre de personnes qui ont été infectées reste faible, donc toute immunité est également faible.

Cela signifie qu'il existe un potentiel pour une deuxième vague, mais que sa réalisation dépend à la fois des décisions du gouvernement et de notre réaction.

Le plan consiste à introduire progressivement des mesures et à surveiller ce qui se passe.

"Avec une approche prudente et fragmentaire, je pense que le risque d'une augmentation majeure n'est pas particulièrement élevé ; n'appelons pas cela une deuxième vague, appelons cela une deuxième bosse", a déclaré le professeur Mark Woolhouse de l'université d'Édimbourg.

Une augmentation soudaine du nombre de cas est considérée comme peu probable.

Le Dr Kucharski a déclaré : "Je ne pense pas que nous verrons une augmentation énorme et exponentielle du nombre de cas dans quelques semaines.

"Cela pourrait prendre un certain temps si la transmission se fait par grappes ; ce sera la fin de l'été ou l'automne, voire l'hiver, selon ce qui se passera. Il se peut que nous soyons dans une situation de longue durée".

