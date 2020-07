Copyright de l’image AFP

Tout le monde devrait se couvrir le visage en sortant de la maison afin de lutter contre les coronavirus, a déclaré le directeur de l'académie nationale des sciences du Royaume-Uni.

Le professeur Sir Venki Ramakrishnan, président de la Royal Society, a déclaré que ces protections devraient être portées "chaque fois que vous êtes dans des espaces publics très fréquentés".

Il a ajouté qu'il était prouvé qu'ils protégeaient à la fois celui qui les porte et ceux qui les entourent.

Les directives actuelles sur les protections faciales varient d'un pays à l'autre, mais Public Health England estimait précédemment qu'il n'était pas nécessaire de les porter à l'extérieur.

Le professeur Ramakrishnan a déclaré que le public restait "sceptique" quant à leurs avantages car "le message n'a pas été assez clair" et les directives ont été incohérentes.

"Ce que nous aimerions que le gouvernement soit un peu plus fort et plus clair sur le message et l'exige chaque fois que vous êtes dans des espaces publics bondés où vous ne pouvez pas vous éloigner de plus de deux mètres de la personne suivante", explique-t-il.

"Si vous êtes dans un lieu très fréquenté, vous devez porter un masque", dit-il.

Les experts du groupe consultatif scientifique du gouvernement sont partagés quant à l'utilisation des masques.

Certains font état de preuves indiquant que les masques ne semblent pas ralentir la propagation de la pandémie dans les pays asiatiques, et d'autres craignent qu'ils ne donnent à certains un faux sentiment de sécurité.

Mais il y a un consensus sur le fait qu'ils peuvent réduire le risque qu'une personne infectée transmette le virus à quelqu'un d'autre. Le gouvernement a déclaré que les masques peuvent être fabriqués à domicile à partir de tissus, et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient des masques standard pour les hôpitaux.

Quelles sont les tendances actuelles en matière de masques faciaux?

Le fait de ne pas porter de masque devrait être considéré comme "antisocial" au même titre que la conduite en état d'ivresse ou le non-port de la ceinture de sécurité, a déclaré le professeur Ramakrishnan.

"Ne pas le faire augmente le risque pour tout le monde, des agents de santé à votre grand-mère", dit-il.

En juin, l'Organisation mondiale de la santé a modifié ses conseils sur les protections faciales, en déclarant qu'elles devraient être portées en public lorsque la distanciation sociale n'est pas possible pour aider à stopper la propagation du coronavirus - mais les pays fixent leurs propres directives et lois.

L'OMS avait précédemment fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour affirmer que les personnes en bonne santé devraient porter des masques, malgré leur utilisation répandue dans de nombreux pays.

Le professeur Paul Edelstein, de l'université de Pennsylvanie, qui a rédigé l'autre rapport sur l'efficacité des masques et autres revêtements, a déclaré que les preuves de leur protection étaient "toujours plus claires", mais qu'il y avait aussi "certaines preuves" qu'ils protégeaient le porteur.

"Il y a des gens sans symptômes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes et qui, sans le savoir, expirent des gouttelettes porteuses du virus", a-t-il déclaré.

"S'ils avaient le visage couvert, la majorité de ces gouttelettes seraient capturées avant qu'elles ne puissent infecter d'autres personnes. Le fait de porter des protections faciales peut aider à sauver des vies et à prévenir des maladies invalidantes".