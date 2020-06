Copyright de l’image Getty Image caption Jane Elliott est bien connue aux États-Unis pour ses campagnes contre le racisme

Les États-Unis sont en flammes, et continuer à mettre le feu est un problème que le pays n'a pas pu résoudre depuis des siècles : le racisme.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plus de 75 villes américaines pour protester contre la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué le 25 mai à Minneapolis lorsqu'un policier blanc s'est agenouillé sur sa nuque, même après ses appels au secours criant qu'il ne pouvait pas respirer.

Les protestations se sont maintenant étendues à d'autres villes du monde, dont Londres, Berlin et Auckland, et les médias sociaux ont été inondés de carrés noirs et de messages de soutien le 2 juin, un jour appelé "BlackoutTuesday".

Les manifestations actuelles sont le résultat d'une "situation que nous, les Blancs, avons créée, nous subissons les conséquences de notre comportement", déclare Jane Elliott, 87 ans à la BBC, "on ne peut pas abuser d'un groupe de personnes intelligentes pendant 300 ans et s'attendre à ce qu'elles le supportent indéfiniment".

Getty Comment s'informer sur les préjugés raciaux ? Le processus d'apprentissage des préjugés raciaux ressemble beaucoup à celui d'une nouvelle langue : il y a une période critique d'apprentissage précoce et une fenêtre ultérieure o A 6 mois le cerveau peut remarquer les différences basées sur la race

Entre 2 et 4 ans les enfants peuvent intérioriser les préjugés raciaux.

A 12 ansDe nombreux enfants sont déjà fermement convaincus. Source : Académie américaine de pédiatrie

Les émeutes qui ont accompagné certaines des protestations se sont intensifiées au point d'être comparées à celles du 4 avril 1968, lorsque le principal militant américain des droits civils, Martin Luther King Jr, a été assassiné.

Ce fut un tournant pour la jeune Elliott de l'époque : en utilisant des exercices pratiques pour amener les gens à confronter leurs propres préjugés et à dénoncer les comportements racistes par inadvertance, elle est rapidement devenue une éducatrice et une militante antiraciste de renommée mondiale.

Yeux bleus, yeux marrons

Elliott veut que les gens comprennent comment le racisme a été normalisé dans la société.

Lorsque Martin Luther King Jr a été assassiné, Elliott était un jeune professeur dans un collège public de la campagne de l'Iowa. Le lendemain, elle s'est mise au travail et a mis en place un exercice audacieux pour apprendre à ses élèves ce qu'est le racisme et le mal qui en découle.

Elle a conçu un exercice qu'elle a appelé "Blue Eyes, Brown Eyes" - assez simple pour que les jeunes enfants comprennent de première main les problèmes qu'entraîne le fait qu'une personne se sente supérieure à une autre juste à cause de la couleur de sa peau.

Elliott a divisé la classe en deux groupes : l'un a reçu des écharpes marron et a appris qu'il représentait l'équipe "Yeux marrons" ; l'autre a reçu des écharpes bleues pour représenter l'équipe "Yeux bleus".

Elle a ensuite dit à toute la classe que l'équipe "Brown Eyes" était plus intelligente et plus propre, et leur a accordé des privilèges tels que des prolongations de temps de jeu.

Elliott a également dit que les enfants aux yeux bleus gâchaient tout, alors s'ils voulaient boire à la même fontaine d'eau que les enfants aux yeux bruns, ils devaient utiliser des gobelets jetables pour ne pas les infecter.

Selon Elliott, le changement de comportement a été instantané : les enfants "yeux marrons" étaient plus confiants, condescendants et méchants envers les enfants aux yeux bleus.

Le lundi suivant, Elliott a répété l'exercice, mais cette fois-ci, elle a échangé les rôles.

À la fin de l'expérience, elle a demandé aux enfants de commenter l'expérience.

"Ceux qui avaient les yeux marrons faisaient de la discrimination contre ceux qui avaient les yeux bleus", a déclaré la jeune Debbie Hughes, dont le témoignage est recueilli sur le site de la Smithsonian Institution, "J'avais les yeux marrons, et j'avais l'impression que je pouvais les frapper si je le voulais".

De nombreux pairs de Debbie étaient d'accord avec elle.

Mais "lorsque nous avons échangé nos rôles, j'ai eu l'impression que je voulais abandonner l'école. J'étais en colère. C'est ce que l'on ressent quand on est victime de discrimination".

Elliott a appelé cet exercice "une injection du virus vivant du racisme".

L'exercice "Blue Eyes, Brown Eyes" a rapidement acquis une renommée internationale, et au fil des ans, des milliers de personnes dans les pays du monde entier y ont participé.

En 2016, Elliott a été inclus dans le projet "100 Women" de la BBC, qui examine le rôle des femmes au XXIe siècle.

Mais l'exercice a suscité une controverse, certains le qualifiant d'expérience "orwellienne" (d'après la description de George Orwell des idées qui sont destructrices pour le bien-être d'une société libre et ouverte) qui enseigne la "haine de soi", et un chroniqueur originaire de Denver l'a qualifié de "mal".

Une question simple

Mais Elliott a aussi beaucoup travaillé avec les adultes.

L'un des meilleurs exemples des expériences d'Elliott a été enregistré dans le documentaire de 1996 "Blue Eyes", qui a pris le nom de l'exercice que nous venons de mentionner.

Elliott a demandé à un auditoire rempli de gens : "Je veux que chaque personne blanche dans cette salle se lève s'il est heureux d'être traités de la même manière que cette société, en général, traite les citoyens noirs".

Un silence gênant a suivi, alors que le public regardait Elliott.

"Vous ne m'avez pas compris ?" a insisté Elliott: "si vous voulez être traité de la même manière que les noirs sont traités dans cette société, levez-vous".

"Personne ne se lève", dit Elliott sans ambages après plusieurs secondes.

"Cela montre clairement que vous êtes conscient de ce qui se passe, et que vous êtes conscient que vous ne voulez pas que cela vous arrive. Alors, pourquoi êtes-vous prêt à laisser cela arriver à d'autres", demande-t-elle.

Elliott déclare à la BBC qu'elle pense que les blancs n'osent pas agir contre le racisme "parce que s'ils le font, ils craignent d'être traités de la même façon que les personnes de couleur dans ce pays".

"Les Blancs savent que c'est quelque chose dont ils ne doivent pas s'inquiéter jusqu'à ce que cela leur arrive. Ils ne veulent pas se lever, sinon ça leur arrivera".

C'est juste de la mélanine

Mme Elliott soutient que ses exercices sont conçus pour montrer quelque chose de simple : le racisme est quelque chose qui est inculqué dès l'enfance.

"Toute personne blanche née et élevée aux États-Unis qui n'est pas raciste est un miracle", dit-elle.

"Le racisme est un comportement appris. Personne ne naît en se sentant supérieur. La supériorité est enseignée, et c'est ce que nous enseignons dans ce pays", dit Elliott.

Selon elle, le système éducatif américain a été conçu pour "maintenir à tout prix le mythe de la suprématie blanche". Mais de la même façon, tout comme le racisme est quelque chose qui se construit, il peut aussi être détruit : "On peut apprendre aux gens à ne plus être racistes", dit Elliot.

"La couleur des yeux et de la peau des gens est due à un seul produit chimique : la mélanine. Cela n'a aucun sens de juger les gens en fonction de la quantité d'un produit chimique dans leur peau", dit-elle.