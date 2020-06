Mort de George Floyd : "Arrêtez la douleur", déclare un frère au Congrès américain

Copyright de l’image Reuters

Le frère de l'Afro-Américain dont la mort en garde à vue a déclenché des protestations mondiales, a exhorté le Congrès américain à adopter des réformes sur la brutalité policière et à "arrêter la douleur".

Philonise Floyd a déclaré lors d'une audition à la Chambre que son frère George ne pouvait pas devenir "un autre nom sur une liste".

"Soyez les leaders dont ce pays, ce monde, a besoin", a déclaré M. Floyd.

George Floyd est mort à Minneapolis en mai, alors qu'un policier blanc lui a tenu un genou sur la nuque pendant près de neuf minutes.

Les derniers moments ont été filmés au téléphone. Quatre policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour sa mort.

Par ailleurs, le président Donald Trump a fait part des plans de son administration pour s'attaquer aux problèmes des protestations et des brutalités policières. Ces plans sont en train d'être mis au point et pourraient être rendus publics dans les "prochains jours".

Qu'est-ce qui a été dit à la Chambre ?

Les législateurs de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont écouté les témoignages de militants des droits civils et de responsables de l'application de la loi, au lendemain du service funèbre de George Floyd, 46 ans, à Houston.

La commission prévoit d'envoyer un projet de loi à la Chambre des représentants d'ici le 4 juillet sur la lutte contre la violence policière et l'injustice raciale.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un débat national - et dans de nombreux cas international - sur les pratiques et la responsabilité de la police, et plus généralement sur l'inégalité raciale.

Regarder aussi :

Media playback is unsupported on your device Black Lives Matter - George Floyd : ces discours devenus viraux

"Je suis ici pour vous demander d'y mettre un terme. Arrêtez la douleur", a déclaré aux législateurs Philonise Floyd, 42 ans, plein d'émotion.

"George a appelé à l'aide et il a été ignoré. S'il vous plaît, écoutez l'appel que je vous adresse maintenant, les appels de notre famille et les appels qui résonnent dans les rues du monde entier.

"Les gens qui défilent dans les rues vous disent que c'en est assez."

En larmes, M. Floyd a ajouté plus tard : "Ses enfants ont dû regarder cette vidéo. Ça a fait mal... on ne fait pas ça à un être humain... Sa vie avait de l'importance. Toutes nos vies comptent. Les vies noires comptent. J'aimerais juste pouvoir le récupérer. Ces officiers, ils doivent vivre".

Regarder aussi:

Media playback is unsupported on your device Mort de George Floyd: la diaspora africaine réagit

Le président du comité démocrate, Jerrold Nadler, a dit : "Nous devons nous rappeler que [George Floyd] n'est pas seulement une cause, un nom à scander dans les rues. C'était un homme. Il avait une famille... nous pleurons sa perte."

Le projet de loi proposé par les démocrates rendrait illégales les soi-disant étranglements de la police, mettrait en place une formation antiraciste, empêcherait les officiers licenciés de changer de service et faciliterait les poursuites en cas d'abus.

Le représentant républicain du comité, Matt Gaetz, a déclaré que même si certains éléments devaient être "affinés", "vous pourrez compter sur la coopération des républicains pour peaufiner ces idées et, espérons-le, les faire passer et les faire parvenir au bureau du président".

Signalant que les propositions de l'administration Trump sur la question seraient bientôt rendues publiques, l'attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a insisté sur le fait que les plans n'incluraient pas de réduction de l'immunité des policiers, qu'elle a qualifiée de "non-initiée".

Elle a déclaré que le souci de M. Trump était que les officiers de police ne soient pas vilipendés.

Plus tôt, elle a déclaré que le président aurait "des prescriptions politiques proactives, que ce soit une loi ou un décret".

Que se passe-t-il avec la police de Minneapolis ?

Alors que l'audition de la Chambre se déroulait, le chef de la police de Minneapolis a déclaré que son département pouvait "absolument" être réformé et s'est engagé à ne pas laisser la mort de George Floyd en vain.

Medaria Arradondo a déclaré qu'une des réformes serait d'introduire un nouveau système d'alerte précoce pour identifier la conduite des policiers.

Dimanche, une majorité des membres du conseil municipal a juré de dissoudre le service de police et de le remplacer par un nouveau modèle de sécurité publique.

"Défendez la police" a été un appel à la mobilisation de nombreux manifestants dans tout le pays. Le président Trump et son adversaire démocrate aux élections de novembre, Joe Biden, s'y sont opposés.

Vidéo sur l'une des nombreux manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd:

Media playback is unsupported on your device Mort de George Floyd : l'homme qui a abrité 80 manifestants américains

Quels autres développements ont eu lieu ?

• Dans le New Jersey, un employé de FedEx et un agent pénitentiaire ont été suspendus de leurs fonctions après la diffusion d'une vidéo montrant deux hommes semblant reconstituer la mort de George Floyd dans une tentative de railler les personnes qui protestent contre la brutalité policière

• Un officier de police de New York a été accusé d'agression après qu'une femme manifestante aurait été jetée à terre lors d'un rassemblement le 29 mai à Brooklyn

• La police de Minneapolis enquête sur les messages Facebook d'un agent actif qui se serait moqué des manifestants et aurait encouragé les pilleurs à cibler un quartier populaire auprès des immigrés somaliens

• Plus de 1 200 anciens employés du ministère américain de la justice ont demandé une enquête interne sur le rôle du procureur général William Barr dans la dispersion forcée des manifestants de Lafayette Square, près de la Maison Blanche, le 1er juin, afin de permettre au président Trump d'organiser une séance de photos.

• Les manifestants antiracistes continuent de viser des statues qui, selon eux, glorifient l'histoire impérialiste. Une statue de Christophe Colomb a été jetée dans un lac en Virginie et une autre a eu la tête coupée à Boston