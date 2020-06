Copyright de l’image Getty Images

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de maintenir la règle des 2 mètres pour la distanciation sociale "sous surveillance constante".

Cela fait suite à la pression croissante des députés et de l'industrie hôtelière pour la ramener à 1m afin d'aider les entreprises après leur réouverture.

Cependant, les scientifiques continuent de se demander si cela serait sans danger, étant donné le peu de connaissances sur la distance de propagation du coronavirus.

Que dit la science ?

La réponse est simple : plus on est proche d'une personne infectée, plus le risque d'attraper le virus est grand.

L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'une distance d'un mètre est sans danger. Certains pays ont adopté cette directive, tandis que d'autres, dont le Royaume-Uni, sont allés plus loin :

Règle de la distance d'un mètre - Chine, Danemark, France, Hong Kong, Lituanie, Singapour

1,4 m - Corée du Sud

1,5 m - Australie, Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal

1,8 m - États-Unis

2 m - Canada, Espagne, Royaume-Uni

Ce n'est pas seulement une question de distance.

Le choix du moment est également essentiel. Plus vous restez longtemps à proximité d'une personne infectée, plus le risque est grand.

Les scientifiques qui conseillent le gouvernement britannique affirment que passer six secondes à 1 m de distance d'une personne équivaut à passer une minute à 2 m de distance.

Il est plus risqué d'être exposé à une personne qui tousse. Être à 2 mètres d'une personne qui tousse comporte le même risque que de se faire parler pendant 30 minutes à la même distance.

Quelles sont les dernières recherches ?

Dans une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, les scientifiques ont évalué les recherches récentes sur la manière dont le coronavirus se propage.

Ils concluent que le meilleur moyen de limiter les risques d'infection est de se tenir à au moins un mètre des autres personnes.

Le risque d'être infecté est estimé à 13% à moins d'un mètre, mais seulement 3% au-delà de cette distance.

Et l'étude indique que pour chaque mètre supplémentaire de distance jusqu'à 3m, le risque est encore réduit de moitié.

D'où vient la règle de l'éloignement ?

Elle remonte à la recherche des années 1930.

Les scientifiques ont découvert que les gouttelettes de liquide libérées par la toux ou les éternuements s'évaporent rapidement dans l'air ou tombent sur le sol.

La plupart de ces gouttelettes, pensaient-ils, atterriraient dans un rayon de 1 à 2 mètres.

C'est pourquoi on dit que les plus grands risques viennent du fait que le virus vous est toussé de près, ou du fait de toucher une surface sur laquelle quelqu'un a toussé, puis de vous toucher le visage.

Le virus peut-il se propager plus loin par d'autres moyens ?

La proximité et le contact de surface sont considérés comme les principales voies de transmission.

Mais certains chercheurs craignent que le coronavirus puisse également être transporté dans l'air sous forme de minuscules particules appelées aérosols.

Si cela est vrai, le flux de vent provenant de l'haleine d'une personne pourrait transporter le virus sur de plus longues distances.

Le professeur Lydia Bourouiba du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a utilisé des caméras à grande vitesse pour capturer une toux projetant des taches miniatures jusqu'à 6 m de distance.

Et une étude menée dans des hôpitaux chinois, qui a trouvé des traces de coronavirus dans les services de Covid-19 et les unités de soins intensifs, a estimé que 4m était une meilleure distance de sécurité.

Mais les Centres américains de contrôle des maladies affirment que le rôle des aérosols dans la propagation du virus est "actuellement incertain".

Et ce que l'on ignore encore, c'est si un virus qui se propage au-delà de 2 m peut encore être infectieux.

Qu'est-ce qui fait encore la différence ?

Il est largement admis que l'infection se transmet plus facilement à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'air libre.

Des chercheurs japonais ont enquêté sur 110 cas de Covid-19, en suivant les contacts des personnes infectées.

Ils ont estimé que la probabilité de transmission de l'infection était près de 19 fois plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dans de nombreux pays, dont l'Angleterre et l'Écosse, les gens sont encouragés à porter des protections faciales dans les transports publics et dans les "espaces clos où la distance sociale n'est pas toujours possible".

Pourquoi n'avons-nous pas de réponses définitives ?

Le coronavirus n'est apparu que depuis quelques mois, et dans ce court laps de temps, les scientifiques ont beaucoup appris à son sujet.

Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et la confirmation de la distance exacte est l'une des questions qui restent sans réponse.

Pour y répondre, il faudra étudier soigneusement la manière dont le virus peut être transporté et sa viabilité, ce qui prendra du temps.