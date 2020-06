Copyright de l’image Reuters Image caption Les passeports d'immunité Covid pourraient-ils être utilisés sans distanciation sociale ?

Les tests de dépistage des anticorps anti-coronavirus pourraient être un moyen de permettre aux personnes immunisées de retourner au travail, de voyager ou de se rendre à un rendez-vous romantique sans craindre de contracter la maladie respiratoire mortelle Covid-19. Mais pourrait-il y avoir des effets pervers ?

Plusieurs responsables politiques ont approuvé des tests de dépistage d'anticorps dont le but est de déterminer si l'on a contracté ou non la maladie mortelle Covid-19. Parmi eux, certains envisagent aujourd'hui la mise en place de 'passeports d'immunité', et d'autres pourraient suivre.

Le concept est simple, l'obtention de ce 'certificat' attesterait du fait que vous avez déjà contracté le coronavirus et que par ce fait, ne le contracterez ni la passerez plus, ouvrant ainsi une porte à une levée des restrictions de confinement pour le titulaire.

Mais cette théorie est-elle correcte ? Et cela créera-t-il un groupe d'élite porteur d'anticorps qui pourra sortir, voyager et travailler comme bon lui semble, tandis que d'autres sont encore limités par les précautions sanitaires ?

'Je suis 'clean' - on devrait se voir !'

Pam Evans, d'Aberdeen en Écosse, a reçu un choc violent en découvrant la nouvelle réalité des rencontres sur Internet - un homme qui s'intéressait à elle a tenté une nouvelle approche, a-t-elle déclaré à la BBC.

"Il y a eu ce gars pendant le week-end : "Je viens d'être testé la semaine dernière pour Covid, donc je sais que je suis 'clean'. On devrait se voir. " Et j'ai dit : "Oh non, absolument pas" ... il est devenu tout de suite violent. "

Copyright de l’image Pem Evans Image caption Un homme qui a approché Pam Evans via une application de rencontres a suggéré qu'ils pouvaient enfreindre les lois de confinement parce qu'il avait un résultat de test de coronavirus négatif

Cet homme essayait de profiter du résultat de son test apparemment négatif de coronavirus comme une raison de briser les règles de confinement afin de lui rendre visite.

Est-ce un signe de la façon dont ceux qui obtiennent un 'certificat' attestant qu'ils ont déjà contracté le coronavirus pourraient utiliser leur position privilégiée dans la société ?

À New York, les gens utilisent des tests d'anticorps - montrant qu'ils ont été exposés à la maladie mortelle et se sont rétablis - comme un moyen de suggérer qu'ils sont en sécurité à ce jour.

Ils photographient des résultats de tests positifs qu'ils utilisent comme une sorte de 'passeport d'immunité Covid'.

Copyright de l’image Reuters Image caption Les New-Yorkais se sont rendus dans des centres de test où le sang est prélevé pour tester les anticorps anti-coronavirus

En théorie, si vous avez des anticorps, vous ne contracterez plus la maladie.

Mais que se passerait-il si nous pouvions décider qui peut retourner au travail ou de prendre l'avion ? Une nouvelle vie sans confinement de Covid-19 pourrait s'ouvrir à eux.

Qu'est-ce qu'un passeport d'immunité ?

Image caption Les passeports ou cartes d'embarquement Covid-19 pourraient être un moyen d'éviter la quarantaine après le vol - ceci est une maquette

Un passeport d'immunité est un certificat confirmant que vous avez contracté le Covid-19. Il pourrait être utilisé pour accéder à certains endroits.

Pour en obtenir un, vous devrez tester positif pour les anticorps que le corps crée après avoir été exposé au virus.

L'Estonie met en place un système de "passeport d'immunité" et le Chili prévoit également ce qu'il qualifie de "certificat de libération".

Tavvet Hinrikus, co-fondateur de la société d'échange d'argent TransferWise, a contribué au développement du système pionnier basé sur les applications téléphoniques d'Estonie.

Il a déclaré à la BBC : "Il y a des domaines où je pense que c'est une évidence, nous devrions les utiliser lorsque... qui va s'occuper de nos aînés ; puis-je aller voir mes parents ?"

"Si l'immunité en tant que concept existe, alors je pense que les personnes qui ont l'immunité devraient être autorisées à travailler avec les personnes âgées, ou la même chose pour les travailleurs exposés à la maladie", dit-il.

Copyright de l’image Reuters Image caption Le passeport d'immunité Covid d'Estonie utilise la technologie des téléphones portables pour identifier les utilisateurs

D'autres applications sont en cours de développement pour afficher le statut des anticorps - et potentiellement de l'immunité.

Onfido en est un exemple. Il utilise l'intelligence artificielle pour vérifier une pièce d'identité avec photo, en la faisant correspondre avec les informations biométriques d'un utilisateur.

Cela pourrait accorder aux utilisateurs d'applications avec un statut d'anticorps confirmé toutes sortes de privilèges.

Le co-fondateur Husayn Kasai a déclaré à la BBC : "Dans l'industrie du voyage, par exemple, il y a quelques chaînes d'hôtels aux États-Unis qui acceptent maintenant les passeports d'immunité via une application.

"C'est principalement pour les clients qui souhaitent accéder à certains services, que ce soit le spa ou la salle de sport, où la distanciation sociale n'est pas une option."

Une élite immunisée

Copyright de l’image AFP Image caption Les consommateurs chinois utilisent une application pour montrer qu'ils sont en bonne santé avant d'entrer dans un centre commercial - les applications d'immunité pourraient-elles être utilisées de la même manière ?

Mais pourrait-il y avoir un effet pervers lié au fait de mener ces tests : une élite prétendument immunisée contre le Covid pourrait-elle émerger ?

Cela créerait-il une société à deux niveaux, avec des personnes dites immunisées qui iraient et viendraient à leur guise tandis que celles qui ne sont pas immunisées sont enfermées à la maison ou limitées par l'éloignement social ?

Robert West, professeur de santé, de psychologie et de sciences du comportement à l'University College London (UCL), craint une "société qui divise" - les détenteurs d'un passeport d'immunité travaillant où ils le souhaitent, tandis que ceux sans anticorps ne trouveront pas de travail.

"Vous pouvez imaginer une situation où si vous pouvez obtenir une sorte de certification, cela vous ouvrira des portes qui ne seraient pas ouvertes aux personnes qui ne peuvent pas avoir cette certification", explique le professeur West.

"Cela pourrait créer une société à plusieurs niveaux et augmenter les niveaux de discrimination et d'inégalité."

Il a également averti que le concept entier de l'immunité pourrait être construit sur un terrain fragile.

"Il ne serait pas basé sur des bases scientifiques solides. Il serait basé sur une probabilité que vous soyez ou non susceptible d'être [sensible au coronavirus] vous-même ou que vous soyez ou non en mesure de transmettre le virus à d'autres personnes.

"Ce serait au détriment de secteurs de la société, réellement motivés par les pressions commerciales", dit-il.

Le professeur West envisage une situation dans laquelle les personnes ayant des certificats d'anticorps pourront travailler avec des patients vulnérables dans des rôles de santé, ou que les entreprises utilisent les passeports d'immunité de leur personnel comme un moyen de rivaliser avec d'autres sociétés.

Mais il pense qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour montrer que la présence d'anticorps est un bon moyen de déterminer la probabilité qu'une personne attrape ou transmette le virus Covid-19. Et il s'inquiète que les gouvernements investissent beaucoup de ressources dans les tests d'anticorps à l'échelle nationale.

Voyage en avion

Copyright de l’image Reuters Image caption Les passeports d'immunité Covid pourraient encourager les voyageurs à penser qu'ils ne doivent pas porter de masques

Le secteur du transport aérien est un secteur particulièrement touché par la pandémie.

John Holland-Kaye, le directeur général de Heathrow à Londres, l'aéroport plus achalandé d'Europe, souhaite que tous les pays reconnaissent les certificats d'anticorps.

S'adressant à la BBC, il a déclaré : "Ce dont vous avez vraiment besoin [c'est de savoir que] votre passeport de santé ... va être accepté dans le pays où vous allez, et que vous serez autorisé à rentrer chez vous en toute sécurité sans avoir tout type de quarantaine à n'importe quelle partie de votre voyage.

"Donc, nous devons probablement arriver à un point où la science est un peu plus sûre et les tests sont un peu plus rapides avant que ceux-ci ne soient vraiment efficaces."

Infections délibérées

Copyright de l’image Reuters Image caption Les personnes âgées et celles qui ont des conditions préexistantes sont considérées a risques face au Covid-19

Carmell Shachar, du Centre Petrie-Flom pour les politiques de santé, la biotechnologie, et la bioéthique de la faculté de droit de Harvard aux États-Unis, craint que les gens ne tentent réellement d'attraper Covid-19 si le fait d'avoir un passeport d'immunité entraîne certains privilèges.

"Si vous voulez retourner au travail, vous allez devoir contracter une maladie mortelle, que nous ne voulons pas vraiment que vous ayez, d'un point de vue de la santé publique ou d'un point de vue individuel", a-t-elle déclaré à la BBC.

"Donc, nous ne voulons pas créer ces incitations."

Il existe des précédents historiques pour les divisions dans la société qui peuvent être causées par l'immunité à une maladie.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des dizaines de milliers de personnes sont mortes de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle

Le principe de "l'acclimatation" en est un exemple frappant lors d'une épidémie de fièvre jaune dans la ville américaine de la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle.

L'historienne de l'Université de Stanford, Katheryn Olivarious, affirme que la maladie a tué la moitié des personnes infectées. Mais être infecté et survivre a ouvert les portes :

"Sans être considéré comme acclimaté, vous ne pouviez pas trouver un emploi très souvent ; vous ne pouviez pas trouver de logement sûr ; les banques étaient moins susceptibles de vous accorder un crédit."

Les privilèges de l'immunité contre la fièvre jaune étaient clairs et si précieux que les gens risquaient même la mort pour y avoir accès.

'Elle va bien, elle a des anticorps'

Copyright de l’image AFP Image caption Les employeurs seraient-ils autorisés à partager des informations sur la santé de leur personnel ?

Carmell Shachar craint également que la vie privée des travailleurs ne soit compromise comme un moyen de stimuler les affaires.

"Donc, si mon employeur peut demander des informations médicales à mon sujet - ai-je eu Covid, ai-je des anticorps - est-il autorisé à le faire ? S'ils ont ces informations, sont-ils autorisés à les partager ?", demande-t-elle.

Les avantages commerciaux de la publication de ces informations pour certaines industries sont évidents, estime Schachar.

"Si je travaille dans un restaurant, mon employeur peut-il dire à chaque client qui passe la porte : "Oh ne vous inquiétez pas, elle va bien parce qu'elle a des anticorps"?"

Elle pense qu'il y a des moments où l'immunité serait d'un grand avantage. "Vous pourriez dire, pour les travailleurs de la santé travaillant avec des patients Covid, ou les travailleurs des établissements de soins infirmiers ... nous voulons voir l'immunité."

Schachar croit que les gens veulent vraiment revenir à la situation avant la pandémie - ou à une "nouvelle normalité" qui s'en rapproche - et sont prêts à faire des compromis.

"Les gens peuvent avoir une approche différente pour équilibrer leur vie privée et leur divulgation, si cela les rapproche de la nouvelle normalité", dit-elle.

Accélérer les tests

Copyright de l’image Reuters Image caption Les États-Unis ont le plus grand nombre d'infections confirmées au Covid-19 au monde

Atteindre cette "nouvelle normalité" le plus rapidement possible est l'objectif des gouvernements du monde entier, et beaucoup trouvent que les tests d'anticorps pour l'ensemble de la population sont une idée alléchante dans les endroits où les taux d'infection sont élevés.

Plus il y a de gens qui ont eu la maladie, plus il y a de gens qui pourraient potentiellement retourner au travail.

Les pays où il y a le plus de décès confirmés de coronavirus sont les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni. Et le nombre d'infection est probablement parmi les plus élevés au monde - jusqu'à 21 % des résidents de New York, par exemple, avaient des anticorps liés à Covid-19, selon une étude citée par Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York.

Le gouvernement britannique est convaincu des avantages des tests d'anticorps à grande échelle.

"Pour que le grand public sache s'il a eu ou non un coronavirus, nous avons besoin de tests d'anticorps à plus grande échelle", a déclaré Matt Hancock, le secrétaire britannique à la Santé, lors d'une conférence de presse.

Image caption Des kits de piqûre à la maison sont utilisés pour envoyer des échantillons de sang aux laboratoires qui testent les anticorps Covid-19

"Deux produits en laboratoire, fabriqués par Roche Diagnostics et Abbott Labs, ont reçu une évaluation positive", a déclaré Hancock.

"Nous avons signé des contrats pour fournir dans les prochains mois plus de 10 millions de tests de Roche et Abbott".

L'Allemagne est encore plus avancée - son agence fédérale de contrôle et de prévention des maladies, l'Institut Robert Koch, effectue des tests d'anticorps aléatoires à grande échelle, et Siemens Healthineers, une société allemande de diagnostic et d'imagerie médicale, a déclaré qu'elle serait en mesure de fournir 50 millions de tests par mois.

L'Inde présente un vaste problème de logistique pour ce qui est des tests, mais le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a publié un avis pour utiliser des tests rapides d'anticorps dans les zones sensibles.

Problèmes de précision

Copyright de l’image Getty Images Image caption De plus en plus de pays se préparent à proposer des tests aux anticorps au public

Une étude publiée en mai par le Covid-19 Testing Project, basé aux États-Unis, a révélé que 12 tests d'anticorps étaient précis entre 81 et 100 % du temps.

Ces chiffres provenaient de personnes testées pour les anticorps plus de 20 jours après le début des symptômes de Covid-19 et qui avaient précédemment été testées positives pour le virus.

Les tests devraient donc être assez bons pour trouver les anticorps chez les personnes qui ont eu la maladie.

Copyright de l’image AFP Image caption Des chercheurs américains ont trouvé un large éventail de précision pour les tests d'anticorps

Cependant, les US Centers for Diseases Control and Prevention (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies) ont averti que certains tests d'anticorps pourraient indiquer jusqu'à 50 % du temps que vous avez des anticorps lorsque vous n'en avez pas.

Cela signifie donc que les personnes qui n'ont jamais eu Covid-19 pourraient penser qu'elles étaient immunes, alors qu'en fait elles n'ont développé aucune immunité.

Cela est risqué car ces tests peuvent donner l'impression que vous êtes en sécurité, alors que vous ne l'êtes pas forcement.

Et même si le test identifie correctement que vous avez des anticorps, il y a des questions sur la signification réelle de ces informations.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé des doutes quant à savoir si le fait d'avoir des anticorps signifie que vous êtes immunisé.

Pas convaincu

Copyright de l’image PAm Evans Image caption Pam Evans ne veut pas enfreindre les règles de confinement en rencontrant des hommes qui pensent qu'ils sont immunisés contre Covid-19

Pam d'Aberdeen non plus n'est pas convaincue par l'argument en faveur du test des anticorps.

"Nous ne savons pas combien de temps cette immunité pourrait durer. Nous ne savons pas si elle est correcte à 100 % si vous avez eu ces symptômes. Il n'y a aucun mal à rencontrer quelqu'un et à s'asseoir et à prendre un café dans un parc" dit-elle.

"Je ne suis pas le genre de personne qui s'emballe de toute façon. Donc pour moi, être a deux mètres l'un de l'autre signifie qu'au moins un gars ne peut pas se jeter sur moi !"

Cet article présente des interviews diffusées sur Business Daily, sur le BBC World Service.