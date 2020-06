Xi Jingping annonce l'annulation des "prêts sans intérêts" aux pays africains

Copyright de l’image AFP Image caption Le président chinois Xi Jingping

La Chine va annuler les prêts sans intérêt accordés aux pays africains et qui doivent arriver à échéance d'ici la fin de 2020.

Cette annon du président chinous Xi JingPing est faite mercredi lors du sommet Chine-Afrique sur le Covid-19.

Les nations africaines les plus touchées par la pandémie se verront également accorder une prolongation de la période de suspension de la dette.Le dirigeant chinois a également exhorté les institutions financières chinoises à tenir des "consultations amicales" avec les nations africaines. Et ce "pour mettre au point des arrangements pour des prêts commerciaux avec des garanties souveraines"."La Chine travaillera avec l'ONU, l'OMS et d'autres partenaires pour aider l'Afrique à répondre à la Covid-19, et le fera d'une manière qui respecte la volonté de l'Afrique", a déclaré le président XI.

En ce qui concerne la pandémie de coronavirus, il a déclaré que les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin fabriqué en Chine. La Chine va également continuer à construire des hôpitaux dans toute l'Afrique.Il construira également le siège du Centre africain de contrôle des maladies dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.